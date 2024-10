Il futuro dell’intelligenza artificiale secondo Masayoshi Son

Masayoshi Son, CEO di SoftBank Group, ha recentemente condiviso la sua visione sul futuro dell’intelligenza artificiale (AI) durante il FII Forum in Arabia Saudita. Secondo Son, il settore dell’AI non è in una fase di bolla, ma piuttosto in un periodo di grande crescita e opportunità. “Penso che Nvidia sia sottovalutata, perché il futuro è molto più grande,” ha affermato, sottolineando l’importanza di investire in tecnologie emergenti.

Previsioni audaci: intelligenza superartificiale entro il 2035

Son ha avanzato previsioni audaci, affermando che entro il 2035 potremmo assistere allo sviluppo di un’intelligenza “superartificiale”, diecimila volte più avanzata dell’intelligenza umana. Questa evoluzione potrebbe generare entrate annuali di circa 9 trilioni di dollari, trasformando radicalmente l’economia globale. La sua visione si basa su un’analisi approfondita delle tendenze attuali nel settore tecnologico e sull’importanza di investimenti strategici.

Il contesto economico e le opportunità di investimento

Il FII Forum ha riunito funzionari governativi, dirigenti finanziari e leader del settore tecnologico per discutere le sfide e le opportunità economiche legate all’AI. Le borse europee, ad esempio, hanno aperto in rialzo, riflettendo un clima di ottimismo. In questo contesto, Son ha evidenziato come le aziende che investono in AI possano beneficiare di un vantaggio competitivo significativo. La sua posizione è supportata da dati che mostrano un aumento dell’interesse e degli investimenti nel settore tecnologico, confermando la sua previsione di crescita esponenziale.