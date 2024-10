Il potenziale dell’intelligenza artificiale

Masayoshi Son, CEO di SoftBank Group, ha recentemente espresso la sua visione ottimistica riguardo al futuro dell’intelligenza artificiale (AI) durante il FII Forum in Arabia Saudita. Secondo Son, il settore dell’AI non è in una fase di bolla, ma piuttosto in una fase di crescita esponenziale. Ha sottolineato che aziende come Nvidia, che sono leader nel settore della tecnologia AI, sono attualmente sottovalutate. La sua affermazione che il futuro dell’AI è “molto più grande” di quanto si possa immaginare ha suscitato un ampio dibattito tra esperti e investitori.

Previsioni audaci per il 2035

Son ha fatto delle previsioni audaci, affermando che entro il 2035 potremmo assistere allo sviluppo di un’intelligenza “superartificiale”, che sarebbe 10.000 volte più avanzata dell’intelligenza umana. Questa innovazione non solo rivoluzionerebbe il modo in cui viviamo e lavoriamo, ma potrebbe anche generare entrate annuali di circa 9 trilioni di dollari. Tali cifre indicano un potenziale economico straordinario, ma sollevano anche interrogativi etici e pratici su come gestire una tecnologia così potente.

Il contesto globale e le sfide future

Durante il forum, Son ha discusso anche delle sfide che il settore tecnologico deve affrontare, tra cui la regolamentazione e la sicurezza dei dati. Con l’aumento dell’uso dell’AI, è fondamentale che i governi e le aziende collaborino per stabilire normative che garantiscano un uso responsabile della tecnologia. Inoltre, la formazione e l’educazione dei lavoratori saranno cruciali per preparare la forza lavoro alle nuove opportunità create dall’AI. La transizione verso un’economia sempre più automatizzata richiederà un impegno significativo da parte di tutti gli attori coinvolti.