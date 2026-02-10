Master in Diritto, Economia e Gestione dell’Audiovisivo: Formazione Avanzata per Professionisti del Settore

Il master in diritto, economia e gestione dell’audiovisivo rappresenta un’opportunità formativa esclusiva per coloro che aspirano a intraprendere una carriera nel settore del cinema, della televisione e delle piattaforme di streaming.

Questo corso è concepito per fornire una preparazione interdisciplinare, fondamentale per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Obiettivi formativi del master

Il programma del master è progettato per fornire ai partecipanti competenze giuridiche, economiche e manageriali specifiche. Gli studenti approfondiranno aree cruciali come la proprietà intellettuale, il diritto del lavoro e la contrattualistica, ponendo un’attenzione particolare sulle normative sia nazionali che internazionali.

Competenze e conoscenze da acquisire

Uno degli obiettivi principali del master è la formazione di professionisti in grado di comprendere le dinamiche economiche che influenzano la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di contenuti audiovisivi. Gli studenti svilupperanno competenze per interagire con i vari attori del settore, comprese case di produzione, distributori ed enti di regolamentazione.

Informazioni pratiche per l’ammissione

Le domande di ammissione al master devono essere presentate entro il 31 gennaio 2026. La partecipazione al processo di selezione prevede un colloquio motivazionale che si terrà il 6 febbraio 2026 presso lo Studio 114 delle Ex-Vetrerie Sciarra, situate in via dei Volsci 122. Durante il colloquio, i candidati sono tenuti a presentare il proprio curriculum e a discutere le esperienze formative e lavorative.

Dettagli della prova di ammissione

Il colloquio avrà inizio alle ore 9:00 e affronterà temi fondamentali riguardanti il mercato audiovisivo. I partecipanti saranno valutati sulla motivazione e sulla conoscenza degli argomenti trattati durante il corso.

Struttura del programma

Il master offre un piano formativo ben strutturato. Le lezioni sono tenute da un corpo docente composto da esperti del settore, i quali guideranno gli studenti attraverso un percorso di apprendimento pratico e teorico. Le modalità di erogazione del corso sono flessibili, per adattarsi alle esigenze dei partecipanti.

Per ulteriori dettagli riguardo alle modalità di iscrizione, ai requisiti d’accesso e alle attività didattiche, è possibile consultare i documenti disponibili sulla pagina ufficiale del corso.