Master pratico in amministrazione, finanza e controllo per profili entry level

Un master pensato per chi muove i primi passi nella gestione economico-finanziaria d'impresa: esercitazioni su casi reali, simulazioni software, costruzione di report e un modulo completo di Excel per rendere operative le competenze.

Il Master in amministrazione, finanza e controllo è ideato per giovani professionisti e profili entry level che desiderano consolidare competenze operative utili in azienda. Il percorso mette al centro attività pratiche: esercitazioni su casi reali, simulazioni su software gestionali e la creazione di report e dashboard per monitorare i principali indicatori di performance aziendale.

La formula didattica combina lezioni in live streaming con materiale on demand per favorire il confronto continuo con i docenti e il networking professionale, mantenendo la compatibilità con impegni lavorativi serali.

Struttura didattica e obiettivi operativi

Il programma si articola su tre assi fondamentali: amministrazionefinanza e controllo di gestione. Dopo un modulo propedeutico dedicato a Excel base e avanzatoi partecipanti affrontano temi pratici come la gestione contabile e fiscale, l’analisi finanziaria e la tesoreria. L’obiettivo è trasformare conoscenze teoriche in capacità applicative: impostare budget, realizzare forecasting e valutare le performance aziendali attraverso strumenti di controllo concreti.

Competenze che si acquisiscono

Tra le competenze sviluppate figurano la gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali, l’analisi dei flussi per ottimizzare la tesoreriala costruzione di budget e la definizione di processi di controllo di gestione. I partecipanti imparano anche a interpretare il bilancio per supportare decisioni strategiche e a utilizzare Excel a livello avanzato per analisi economico-finanziarie.

Metodologia didattica e relazione con il mondo del lavoro

La faculty è composta da professionisti e manager attivi nell’area AFC (Amministrazione, Finanza e Controllo). Questo approccio garantisce che i contenuti siano aggiornati e applicabili: i docenti guidano esercitazioni pratiche su casi aziendali reali, propongono brief e supervisionano project work che riproducono scenari gestionali quotidiani. L’esperienza formativa include simulazioni su software gestionali e la costruzione di dashboard per il monitoraggio dei KPI.

Formati delle lezioni e requisiti di frequenza

Le lezioni si svolgono in live streaming con registrazioni fruibili on demand, permettendo la partecipazione anche a chi lavora. Lezione serali sono programmate il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 21:00, rendendo il master compatibile con un impiego. Il conseguimento del Master Certificate richiede una frequenza minima dell’80% delle ore in modalità sincrona e on demand.

Componenti pratiche e strumenti didattici

Il percorso prevede esercitazioni concrete: analisi contabili, gestione degli adempimenti fiscali, simulazioni di tesoreria e attività di controllo con costruzione di report e dashboard. Il modulo propedeutico di Excel allinea le basi quantitative necessarie per le attività successive e permette di intervenire efficacemente su fogli di calcolo e modelli finanziari. L’approccio è quello del “learning by doing”: si apprende facendo, con output condivisibili da inserire nel proprio portfolio professionale.

Ruolo di referente d’aula

Chi desidera assumere un ruolo centrale nella classe può candidarsi come Referente d’aula. Questa figura facilita il dialogo tra docenti, partecipanti e coordinatore, potenzia il networking e offre opportunità di leadership. Le candidature vanno inviate all’indirizzo referenteaula@ indicando il titolo del master e la data di partenza desiderata.

Le modalità di iscrizione sono semplificate: per registrarsi è sufficiente cliccare su “ACQUISTA” e scegliere tra tre opzioni di pagamento: carta di creditoPayPal o bonifico bancario.

Coordinamento scientifico e valore professionale

Il coordinatore scientifico è Angelo Di Felice, dottore commercialista e revisore contabile nonché partner dello studio Hager & Partners. La sua esperienza include consulenza fiscale e societaria per gruppi nazionali e internazionali e un percorso professionale maturato anche in contesti dedicati alle operazioni straordinarie. La guida tecnica del coordinatore assicura che i contenuti mantengano un legame diretto con la pratica professionale richiesta dal mercato.

Completano il quadro le statistiche della scuola: oltre 350 master e corsi a catalogo e circa 1.200 docenti di estrazione manageriale, a testimonianza di un network ampio e attivo nell’area formativa.

Questo master rappresenta una scelta mirata per chi vuole accelerare il proprio inserimento in ruoli amministrativi e finanziari o per chi intende cambiare posizione lavorativa acquisendo competenze spendibili immediatamente in azienda.