Mastercard Stock (MA): è un acquisto, una detenzione o una vendita in questo momento?

Le azioni Mastercard ora offrono un equilibrio tra rischi e potenziali ricompense, secondo gli esperti. Il titolo Mastercard (MA) rappresenta una buona opportunità di investimento a seguito di un calo che ha lasciato le sue azioni in calo del 7% da inizio anno.

Inconfondibilmente una delle aziende leader nel mercato della tecnologia di pagamento, Mastercard Inc. aiuta a gestire le transazioni per miliardi di consumatori, aziende e grandi banche. Pioniere globale, l’azienda, ha contribuito a migliorare l’innovazione dei pagamenti in tutto il mondo per connettere le persone e rendere la gestione del contante molto più semplice attraverso un’economia digitale.

In particolare, come molte aziende, Mastercard ha risentito dell’impatto della pandemia di COVID-19.

L’aumento della disoccupazione e le misure di distanziamento sociale hanno ridotto la spesa dei consumatori in molti mercati chiave, dall’intrattenimento ai viaggi.

Di conseguenza, le entrate di Mastercard sono diminuite nel 2020. Ma per gli investitori disposti a vedere oltre il presente, la cultura dell’innovazione di Mastercard posiziona il azienda per una forte crescita negli anni a venire. Quindi azioni Mastercard: è un acquisto, una detenzione o una vendita in questo momento? Continua a leggere per scoprirlo.

Mastercard: leader nel settore dei pagamenti digitali

Grazie al crescente spostamento verso i pagamenti digitali, investire nel titolo Mastercard ora è probabile che ripaghi nei prossimi anni.

Il mondo sta diventando più digitale e la pandemia di COVID ha solo accelerato questa tendenza. Secondo una ricerca condotta da Mastercard, i pagamenti digitali B2B sono la nuova normalità per molte aziende in tutto il mondo. Nel tentativo di migliorare il flusso di cassa, molte piccole imprese hanno adottato un servizio digitale come la riscossione dei pagamenti o la fatturazione elettronica.

Questa tendenza dovrebbe guidare l’adozione di prodotti di pagamento B2B come Mastercard Track, aiutando l’azienda a far crescere le sue entrate.

Mastercard ha riportato tendenze simili nella spesa dei consumatori. Sempre più consumatori stanno facendo acquisti attraverso i canali digitali, poiché la pandemia ha accelerato l’adozione dell’e-commerce in tutto il mondo. Ad esempio, circa l’11% delle vendite al dettaglio totali negli Stati Uniti si è verificato online nel 2019, ma tale cifra è raddoppiata al 22% in aprile e maggio 2021, poiché le chiusure aziendali e il distanziamento sociale hanno mantenuto i consumatori a casa.

In particolare, Mastercard prevede un aumento significativo delle vendite di e-commerce nei prossimi anni. Ciò dovrebbe aumentare le entrate in due modi: aumentare il volume dei pagamenti e delle transazioni di Mastercard e consentire a Mastercard di offrire servizi aggiuntivi a valore aggiunto.

Ad esempio, i Digital Enablement Services (MDES) di Mastercard forniscono la tokenizzazione, aiutando clienti come Amazon e MercadoLibre a prevenire le frodi consentendo ai consumatori di archiviare e utilizzare le carte di pagamento online in modo sicuro. Insieme, queste tendenze sono la forza trainante dell’enorme opportunità di mercato di Mastercard.

Mastercard: prospettive future e fondamentali

Scopri cosa c’è sulla strada da percorrere per Mastercard prima di acquistare le azioni Mastercard.

La piattaforma Mastercard collega migliaia di istituti finanziari e milioni di commercianti in oltre 210 paesi e territori. Questo crea un effetto di rete e costituisce la base del vantaggio competitivo di Mastercard: ogni nuovo consumatore aggiunge valore per tutti i commercianti esistenti e ogni nuovo commerciante aggiunge valore per tutti i consumatori.

Ma questa scala crea anche vantaggi in termini di costi, il che significa che gli aumenti dei ricavi possono avere impatti fuori misura sul reddito operativo. Ciò consente a Mastercard di ottenere un margine operativo più elevato rispetto ai concorrenti più piccoli, il che significa che può superare i rivali in settori come la ricerca e lo sviluppo o le vendite e il marketing senza compromettere la redditività.

Aggiornamenti recenti e la strada da percorrere

Mastercard è stata piuttosto aggressiva nei suoi investimenti nel spazio criptovaluta recentemente. L’azienda ha completato l’acquisizione di CipherTrace, una società di intelligence di criptovaluta che aiuta a prevenire le frodi e protegge le risorse digitali.

Inoltre, a settembre, Mastercard ha lanciato il suo servizio buy now pay later chiamato Mastercard Installments. Ciò offre un finanziamento al consumo senza interessi per un periodo di quattro rate. Mastercard non presterà denaro, ma sta fornendo la sua rete a banche come Barclays e fintech come SoFi Technologies.

Le azioni Mastercard sono un acquisto, una detenzione o una vendita in questo momento?

Ti chiedi se dovresti investire in azioni Mastercard? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trentaquattro analisti su 39 su Yahoo Finance valutano le azioni Mastercard come “buy” o “strong buy”, mentre 4 hanno raccomandato di tenere. Nel complesso, il titolo MA sembra essere un buon investimento e vale la pena detenerlo in questo momento.

Tuttavia, il vantaggio competitivo di Mastercard può funzionare anche contro se stessa. Secondo il Rapporto Nilson, Visa offre una gamma simile di soluzioni di pagamento su una scala ancora più ampia, con una quota di mercato stimata del 44%. In confronto, la quota di mercato di Mastercard è stimata intorno al 37%. Di conseguenza, i margini operativi di Visa tendono ad essere di circa dieci punti percentuali più alti.

Mastercard: un titolo che vale la pena aggiungere alla tua watchlist

Con progetti futuri promettenti, Mastercard è sicuramente un titolo che vale la pena considerare da aggiungere al tuo portafoglio.

Nell’ultimo decennio, Mastercard ha dimostrato un’incredibile resilienza, trasformandosi da una società di carte in una piattaforma di pagamento più diversificata. Questa innovazione ha permesso a Mastercard di costruire un fossato praticamente impenetrabile attorno alla sua attività e che dovrebbe sostenere la crescita per molti anni a venire.