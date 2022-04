Litecoin (LTC): è un acquisto in questo momento?

Se acquistare criptovalute Litecoin spesso si riduce a come un investitore vede le tendenze fondamentali. Il più importante è l’aumento delle aziende che utilizzano il sistema di pagamento LTC e l’altro è la tendenza del mercato crittografico complessivo.

Grazie alla tecnologia blockchain avanzata, il mercato delle criptovalute è invaso da diversi nuovi progetti innovativi e monete oggi.

Ma ci sono ancora alcune criptovalute che hanno mantenuto la loro posizione sul mercato per un periodo più lungo, e Litecoin (LTC) è una di queste. È una delle forcelle più popolari e pure di Bitcoin ed è considerata l’argento dell’oro di Bitcoin.

Ma l’attuale flessione del mercato ha lasciato gli investitori a chiedersi se LTC sia ancora un acquisto, una detenzione o una vendita ora? Vediamo.

Una criptovaluta che batte il mercato , ma per quanto tempo ancora?

Grazie alla sua crescente popolarità, Litecoin è diventato un punto fermo in molti portafogli crittografici.

Litecoin è sul mercato dal 2011 e ha mantenuto un rally coerente con altri token ad alto limite nel corso degli anni. LTC è stato creato per fornire un sistema di pagamento più veloce, sicuro e a basso costo sfruttando i vantaggi della tecnologia blockchain. Dissimile Bitcoin, che utilizza un algoritmo SHA-256, Litecoin impiega un nuovo algoritmo efficiente dal punto di vista energetico e scalabile noto come Scrypt.

La liquidità è un fattore vitale per qualsiasi criptovaluta. Litecoin è una delle monete più liquide disponibili oggi sul mercato. È stato il fulcro di tutte le transazioni crittografiche e ha propagato un sistema di pagamento migliore. Può essere utilizzato senza problemi per l’acquisto di beni nelle transazioni quotidiane. LTC è stato anche accettato come un metodo di pagamento praticabile da diverse istituzioni negli ultimi anni.

Chiaramente, LTC è più attraente per gli investitori per il suo uso pratico.

Il token ha anche collaborato con numerose organizzazioni e progetti, rendendo LTC una forte opzione di investimento per gli investitori a lungo termine.

La strada da percorrere per Litecoin

Grazie alla vasta adozione di Litecoin, gli investitori a lungo termine che credono nel futuro di Litecoin intendono detenere LTC per rendimenti futuri.

Litecoin ha un eccellente team di sviluppo che aiuta il progetto con prospettive future. Lo sviluppatore principale era un ingegnere di Google e Coinbase. Litecoin è adattabile ai progressi tecnologici per sostenere la sua presenza sul mercato. Ha guadagnato una solida base nell’ecosistema di criptovaluta ipercompetitivo oggi, motivo per cui LTC potrebbe essere un’opzione di investimento redditizia a lungo termine.

I crescenti tassi di adozione di LTC

Grazie ai segni vitali di stabilità di LTC, gli investitori hanno preso un costante interesse per Litecoin. Di conseguenza, oltre 3111 commercianti hanno accettato Litecoin come forma di pagamento. Questa rapida adozione rende Litecoin una delle migliori criptovalute con casi d’uso reali da acquistare ora.

Partnership mainstream di Litecoin

Litecoin ha collaborato con numerose aziende ed è etichettato come la criptovaluta più collaborativa, aggiungendo al motivi per acquistare LTC ora. Le partnership sono uno dei principali motori dell’adozione di massa. Litecoin ha recentemente collaborato con organizzazioni verticali come Travala e soluzioni di scalabilità di secondo livello come Lightning Network (LN), Atomic Swaps e Colored Coins. La criptovaluta ha anche aggiunto Mimblewimble, un design blockchain per archiviare e strutturare le transazioni per sfruttare più funzionalità di fungibilità e privacy.

Il lancio di OmniLite e gli sviluppi futuri

Nel 2021, la Litecoin Foundation ha annunciato il lancio di “OmniLite”, una piattaforma di creazione di token decentralizzata. Questo protocollo a più livelli beneficia dell’impressionante sicurezza di Litecoin e delle tariffe basse. Oltre a tariffe più basse e tempi di elaborazione più rapidi, gli sviluppatori stanno pianificando di aggiungere nuove funzionalità. Questo darà sicuramente al tasso di adozione della rete ancora più di una spinta.

LItecoin è un acquisto in questo momento?

La criptovaluta Litecoin potrebbe essere appesantita dalle preoccupazioni a breve termine sulla sua adozione, sull’aumento del tasso di interesse e sulla guerra russo-ucraina. Tuttavia, riteniamo che abbia ancora molto spazio per crescere a lungo termine in quanto blocca più società nel suo ecosistema in espansione di servizi di pagamento. In breve, riteniamo che sia ancora un solido investimento sempreverde per gli investitori pazienti.

Con una rete in rapida crescita e un team di sviluppo dedicato, Litecoin si è posizionata come una delle migliori criptovalute sul mercato.

Reti altamente flessibili come Litecoin continueranno a vedere un maggiore interesse in futuro in quanto sono facilmente adattabili al cambiamento. Inoltre, le tariffe relativamente basse sono allettanti per coloro che utilizzano la rete per i trasferimenti. Litecoin potrebbe anche essere un’opzione più conveniente ed economica per coloro che cercano di massimizzare la loro utilità.

Litecoin ha anche stabilito le sue impronte nel settore dei giochi blockchain in forte espansione e sta lavorando con UFC (Ultimate Fighting Champion), il gigante dei giochi Atari e Overstock.com. I clienti di queste società utilizzano LTC come modalità di pagamento per beni e servizi. Questa accettazione a livello mondiale ha catalizzato la crescita di LTC a nuovi massimi. Inoltre, migliorare la velocità delle transazioni, ridurre i costi e rendere la rete più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che tecnico, sono alcuni degli obiettivi chiave che gli sviluppatori stanno prendendo di mira per Litecoin. Una volta realizzati, la rete vedrebbe una domanda crescente, facendo salire alle stelle il prezzo e il valore di LTC a livelli record.

La rete Litecoin rimarrebbe una delle blockchain in più rapida crescita sul mercato.

Il prezzo e il valore di Litecoin hanno subito oscillazioni selvagge negli ultimi anni. Ma la crescita della crittografia è sempre stata coerente con varie progressioni nella sua rete. Di conseguenza, l’asset è relativamente più stabile rispetto ai suoi pari.

Con così tanto che sta succedendo a favore di Litecoin, analisti e investitori stanno rimuginando sulla domanda: LTC è un acquisto, una detenzione o una vendita in questo momento? Il valore di Litecoin come rete efficiente con commissioni basse e un’elevata adozione tra i commercianti di tutto il mondo ha reso LTC una criptovaluta che vale la pena aggiungere al tuo portafoglio di investimenti. Inoltre, man mano che l’economia globale diventa più digitale, ci sarà una maggiore domanda di valute digitali come LTC, rendendolo un buon acquisto ora per i rendimenti futuri.