Maurizio Cattelan e il wc d’oro all’asta di Sotheby’s

Il mondo dell’arte è in fermento per un evento eccezionale che avrà luogo il 18 novembre presso Sotheby’s a New York.

Maurizio Cattelan, noto per le sue opere provocatorie, presenta America, un wc realizzato in oro 18 carati. Situato al quarto piano del prestigioso edificio di Madison Avenue, questo oggetto non è solo un elemento di design, ma un’affermazione audace sulla società contemporanea.

Un’opera d’arte senza precedenti

Il wc d’oro, del peso di circa 100 kg, ha una base d’asta fissata a circa 10 milioni di dollari, un valore che considera il prezzo del metallo prezioso utilizzato per la sua creazione. Questo oggetto è collocato in una toilette, accompagnato da un lavandino e una parete a specchio. Il suo utilizzo è limitato a pochi fortunati registrati per l’asta, poiché, come specificato nel catalogo, l’oggetto esprime il suo massimo potenziale quando l’acqua scorre attraverso i bagliori dorati.

Restrizioni nell’accesso

Per garantire un’esperienza esclusiva, l’accesso alla toilette è limitato a due persone alla volta, creando una piccola coda all’ingresso. Contrariamente a quanto avvenne nel 2016, quando l’opera fu esposta al Guggenheim, ora non è consentito toccarla. Vale la pena notare che questo non è lo stesso wc esposto in precedenza, poiché il primo esemplare è stato rubato nel 2019 e non è mai stato ritrovato.

Il valore intrinseco dell’arte

Il wc d’oro non è l’unica opera in mostra presso Sotheby’s. Mentre altre opere di valore come un grande quadro di Jean-Michel Basquiat saranno battute con basi d’asta che vanno dai 30 ai 40 milioni di dollari, l’opera di Cattelan continua a mantenere il suo fascino grazie al suo unico materiale prezioso. In un contesto dove altre opere d’arte potrebbero perdere valore se rubate, questo oggetto rimane un simbolo di ricchezza e provocazione.

Aste di arte contemporanea

Il giorno dell’asta, oltre al wc, ci saranno anche opere di artisti contemporanei come Jeff Koons, il cui Hulk gonfiabile è valutato tra i 2 e i 3 milioni di dollari. Tuttavia, l’arte di Cattelan continua a dominare l’attenzione, non solo per il suo valore, ma anche per il suo messaggio audace. La serata prevede anche aste dedicate a opere della collezione Leonard Lauder, che includeranno pezzi di Gustav Klimt e altri maestri.

La riapertura del Breuer Building

Intanto, il Breuer Building di New York ha recentemente riaperto, trasformato in un centro culturale di riferimento. Questo edificio, famoso per il suo design modernista, è stato ristrutturato per accogliere esposizioni e aste di altissimo livello. La ristrutturazione è stata curata dallo studio Herzog & de Meuron, che ha saputo fondere l’estetica originale dell’edificio con le necessità contemporanee.

Collezioni di valore

Fino al 17 novembre, il pubblico potrà ammirare gratuitamente tre collezioni straordinarie, tra cui la Leonard A. Lauder Collection, che vanta opere di Klimt e bronzi di Henri Matisse. Questa collezione rappresenta il contributo di Lauder alla diffusione dell’arte moderna europea negli Stati Uniti.

Conclusioni sull’arte contemporanea

Il wc d’oro di Cattelan non è solo un’opera provocatoria, ma un simbolo di discussione sull’arte, il valore e l’uso della ricchezza nella società moderna. Con l’asta che si avvicina, l’interesse cresce, e il 18 novembre potrebbe rivelarsi una data memorabile per il mondo dell’arte, stabilendo nuovi record e accendendo dibattiti sul significato dell’arte stessa.