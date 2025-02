Introduzione alla connettività a bassa latenza

Il mondo del trading di criptovalute è in continua evoluzione e la richiesta di connettività a bassa latenza sta crescendo esponenzialmente. McKay Brothers International ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo servizio che collega i principali hub di trading di criptovalute di Tokyo con quelli di Londra e Dublino, offrendo una latenza inferiore a 132 millisecondi (ms) per le comunicazioni andata e ritorno. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo per i trader che operano in mercati altamente competitivi.

Dettagli del servizio Tokyo-Londra-Dublino

Il servizio Tokyo-Londra-Dublino di McKay Brothers è progettato per soddisfare le esigenze dei trader ospitati in Amazon Web Services (AWS) a Tokyo e di quelli che operano presso Equinix LD4 a Londra e AWS a Dublino. Questa nuova rotta non solo migliora l’efficienza delle operazioni di trading, ma integra anche la connettività crittografica a bassa latenza già esistente tra Tokyo e altre importanti città come Hong Kong, Singapore, Chicago e Ashburn. La capacità di ridurre i tempi di latenza è cruciale per i trader che cercano di ottenere un vantaggio competitivo nel mercato delle criptovalute.

La crescente domanda di bassa latenza nel trading di criptovalute

Francois Tyc, amministratore delegato di McKay Brothers International, ha dichiarato che “la richiesta di bassa latenza da parte del settore di trading di criptovalute è in continuo aumento”. Questo è un chiaro indicativo di come i trader stiano cercando soluzioni sempre più rapide e affidabili per le loro operazioni. Con l’aumento della volatilità nel mercato delle criptovalute, ogni millisecondo conta e può fare la differenza tra un affare redditizio e una perdita. La nuova connettività offerta da McKay Brothers rappresenta una risposta diretta a questa esigenza del mercato.

Conclusioni e prospettive future

Con l’introduzione di questa nuova rotta di connettività, McKay Brothers si posiziona come un attore chiave nel settore del trading di criptovalute, offrendo soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei trader moderni. La continua evoluzione della tecnologia e la crescente domanda di prestazioni elevate nel trading di criptovalute suggeriscono che ulteriori sviluppi e miglioramenti nella connettività saranno fondamentali per il futuro del settore. I trader possono ora beneficiare di una rete più veloce e affidabile, che potrebbe trasformare il modo in cui operano nel mercato globale delle criptovalute.