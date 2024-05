Meme-Stock: la nuova mania del mercato azionario

La mania delle meme-stock continua a dominare il mercato azionario, con una ripresa spettacolare delle azioni di aziende come GameStop e AMC Entertainment.

Dopo un rally impressionante lunedì, martedì ha visto un’ulteriore accelerazione. Ma come finirà tutto questo?

Performance delle Meme-Stock

Rally di Lunedì

Lunedì, le azioni di GameStop (NYSE:GME) sono salite del 74,4% a 30,45 dollari. Le azioni di AMC Entertainment (NYSE:AMC) hanno registrato un aumento del 78,35% a 5,19 dollari, mentre le azioni del produttore di cuffie Koss (NASDAQ:KOSS) sono aumentate del 38,29% a 4,37 dollari. Questi titoli erano già stati protagonisti nel 2021, e la loro rinascita sembra continuare.

Performance di Martedì

Martedì, GameStop ha continuato a salire, registrando un ulteriore 60% rispetto alla chiusura del giorno precedente. AMC Entertainment ha visto un aumento dell’80%, e Koss ha guadagnato un altro 33%. Questo rally dimostra che l’interesse degli investitori per queste meme-stock è tutt’altro che diminuito.

Fondamentali delle Aziende

GameStop

I fondamentali di GameStop non giustificano l’impennata del prezzo delle azioni. Nel quarto trimestre, i ricavi netti sono scesi a 1,794 miliardi di dollari rispetto ai 2,226 miliardi dello stesso trimestre dell’anno precedente. Inoltre, le disponibilità liquide sono diminuite da 1,139 miliardi a 921,7 milioni di dollari.

AMC Entertainment

Anche AMC Entertainment presenta problemi finanziari. Al 31 dicembre 2023, il debito a lungo termine della catena cinematografica ammontava a 4,5 miliardi di dollari. I ricavi del primo trimestre 2024 sono scesi a 951,4 milioni di dollari rispetto ai 954,4 milioni del primo trimestre 2023. Inoltre, AMC ha recentemente venduto 72,5 milioni di azioni per raccogliere nuovo capitale, sollevando preoccupazioni sulla diluizione del prezzo delle azioni.

Il Contesto di Mercato

Speculazione e Reddit

La speculazione non è una novità per queste aziende. Nel 2021, gli utenti di Reddit hanno spinto i prezzi di queste azioni a livelli vertiginosi, sfruttando le condizioni di mercato favorevoli, con tassi di interesse e inflazione relativamente bassi. Questa settimana, la rinascita del trading al dettaglio è stata in parte alimentata dal ritorno di Keith Gill, noto come “Roaring Kitty”, sulla piattaforma social X.

Sentimento del Mercato

Martedì mattina, mentre il Dow Jones Industrial Average (DJIA) e l’S&P 500 (SPX) erano quasi piatti, il Russell 2000 (RUT) è salito dell’1%, segnalando un favore verso le small cap percepite come sottovalutate. Oltre alle meme-stock, anche le azioni del settore solare hanno visto un notevole aumento. Ad esempio, le azioni di SunPower (NASDAQ:SPWR) sono salite del 64%, e quelle di Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) del 52%.

Previsioni di BitQuant

Il noto analista BitQuant prevede che il prezzo di Bitcoin raggiungerà i 95.000 dollari in un’unica mossa, ma il tempismo rimane incerto. Nel frattempo, suggerisce agli investitori di mantenere la calma e di evitare il mercato se non sono pronti a sopportare la volatilità.

Consigli per gli Investitori

Se sei un investitore serio, è essenziale considerare i fondamentali delle aziende piuttosto che seguire il clamore delle meme-stock. La storia ci insegna che queste impennate speculative spesso finiscono con perdite significative. Per evitare di rimanere coinvolti in cicli di boom e bust, è meglio attenersi ai principi di investimento consolidati e focalizzarsi su aziende solide dal punto di vista fondamentale.