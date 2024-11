in

Panoramica sui mercati finanziari

Questa settimana i mercati finanziari hanno mostrato segni di instabilità, con Piazza Affari che ha subito un rallentamento a causa dello stacco delle cedole dei dividendi. Questo fenomeno ha influenzato negativamente l’andamento delle azioni, creando un clima di incertezza tra gli investitori. D’altra parte, Wall Street ha vissuto una settimana negativa, segnata da un forte calo dopo il cosiddetto “Trump trade”, un termine che si riferisce agli effetti delle politiche economiche dell’ex presidente americano Donald Trump. Gli analisti si chiedono se questa tendenza possa continuare o se ci saranno segnali di ripresa nel breve termine.

Il mercato del petrolio e le criptovalute

Nel frattempo, il mercato del petrolio ha mostrato un leggero rialzo, suggerendo una possibile stabilizzazione dei prezzi dopo un periodo di fluttuazioni. Gli esperti del settore stanno monitorando attentamente le dinamiche dell’offerta e della domanda, in particolare in relazione agli sviluppi geopolitici che potrebbero influenzare il mercato globale. Inoltre, il bitcoin ha raggiunto picchi record, superando i 91mila dollari, attirando l’attenzione di investitori e analisti. Questo aumento di valore potrebbe essere attribuito a una crescente accettazione delle criptovalute come forma legittima di investimento.

Eventi in corso e prospettive future

A Napoli, si sta svolgendo il congresso Anasf, un evento cruciale per il mondo della consulenza finanziaria. Questo congresso offre un’importante opportunità di networking e discussione sulle tendenze attuali e future del settore. Oggi, alle 16.15, si terrà una nuova puntata del format video “What’s Next?”, dove esperti del settore, tra cui Leopoldo Gasbarro e Antonio Cesarano, discuteranno dei temi caldi della settimana. Inoltre, sarà presente Coleman Kendall, un economista americano che fornirà un punto di vista dall’Oltreoceano, arricchendo il dibattito con analisi e previsioni.