Mercati in leggera ripresa, Bitcoin domina con il 56,7%

EUR/USD a 1,1567 (+0,26%), Bitcoin a 65808 USD (+2,29%). Crypto market cap +2,1%. BCE (Frankfurter) + CoinGecko

I mercati mostrano segnali di ripresa, con movimenti contenuti ma coerenti. L’euro ha guadagnato terreno sul dollaro, mentre il Bitcoin ha consolidato la sua dominance al 56,7%.

Valute in leggero rialzo. EUR/USD ha chiuso a 1,1567, in aumento dello 0,26%. L’euro ha perso lo 0,029% contro la sterlina, a 0,86305, mentre ha guadagnato lo 0,049% sullo yen, a 185,3.

Crypto in recupero. Bitcoin ha raggiunto 65808 USD, con un rialzo del 2,29%. Ethereum ha performato meglio, a 1719,38 USD (+2,48%). La capitalizzazione totale del mercato crypto è salita del 2,1%.

Da monitorare la stabilità delle valute e l’andamento delle principali crypto, in un contesto di volatilità contenuta.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.