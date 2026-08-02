Mercato crypto a luglio 2026: ETF Bitcoin, tokenizzazione e tensioni regolatorie

Il mercato delle criptovalute ha chiuso luglio 2026 con segnali contrastanti: ripresa degli ETF Bitcoin, esplosione delle azioni tokenizzate e pressioni sul mining.

Il mercato delle criptovalute ha chiuso luglio 2026 con un quadro complesso, segnato da dinamiche contrastanti che riflettono la maturazione forzata dell’ecosistema crypto. Da un lato, la ripresa degli ETF spot su bitcoin e l’esplosione del trading su azioni tokenizzate dall’altro le pressioni sul mining e le nuove sfide regolatorie negli Stati Uniti.

ETF Bitcoin e il boom delle azioni tokenizzate

Gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per circa 172,4 milioni di dollari a luglio, tornando in territorio positivo dopo le forti vendite di fine giugno. Tuttavia, il saldo annuale rimane negativo per circa 5,3 miliardi di dollari, indicando una domanda istituzionale ancora sensibile alla volatilità del prezzo di Bitcoin.

Molto più vivace è stato il segmento delle azioni tokenizzate con volumi di trading in crescita di circa +288% a luglio. Tuttavia, gran parte dell’attività si è concentrata su un singolo token legato al Nasdaq 100, QQQB. Senza questo prodotto, i volumi mensili sarebbero stati intorno ai 2,03 miliardi di dollari, circa il 30% in meno rispetto a giugno. Questo suggerisce un interesse crescente, ma ancora guidato da pochi strumenti ‘star’.

Mining in crisi e nuove sfide regolatorie

Il settore del Bitcoin mining affronta una fase difficile, con la difficoltà di rete scesa di circa 14% rispetto ai massimi di quest’anno. Il calo dei ricavi sta spingendo diversi operatori a spegnere macchine o ripensare il modello di business. I mercati a termine su hash rate e difficoltà non segnalano un miglioramento significativo delle condizioni economiche dei miner fino a fine anno.

Negli Stati Uniti, si apre un nuovo fronte regolatorio. La SEC riesaminerà l’approvazione delle opzioni su Bitcoin quotate al Nasdaq dopo la contestazione del CME Group secondo cui, essendo Bitcoin considerato una commodity, le opzioni collegate dovrebbero ricadere sotto la competenza della CFTC. Questa disputa potrebbe creare ulteriore incertezza sui prodotti derivati crypto destinati a investitori istituzionali.

Sicurezza, AI e upgrade tecnologici

Il tema sicurezza resta centrale. Il nuovo CISO della Solana Foundation Michael Coates, ha avvertito che l’uso dell’intelligenza artificiale sta rendendo gli scam crypto sempre più credibili, grazie a identità digitali false e contenuti generati in modo convincente. Parallelamente, il fondatore di Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao, dopo un grave exploit da 70 milioni di dollari ai danni di dispositivi Coldcard, ha richiamato l’attenzione sui rischi anche per gli hardware wallet, suggerendo una maggiore diversificazione dei portafogli.

Sul versante tecnologico, l’ecosistema XRP Ledger si prepara al rilascio di xrpld 3.3.0, con cinque emendamenti proposti. Tra questi, il ritorno in versione corretta di due funzionalità in precedenza ritirate per vulnerabilità critiche che potevano consentire transazioni non autorizzate o drenaggio delle commissioni. Gli sviluppatori presentano l’upgrade come un passo avanti nella robustezza del protocollo.

Guardando ai prossimi mesi, gli osservatori si attendono un mercato crypto ancora diviso tra spinte di istituzionalizzazione (ETF, prodotti regolamentati, tokenizzazione) e tensioni su regolamentazione, redditività del mining e sicurezza. In questo contesto, la selettività degli investitori e la qualità delle infrastrutture tecnologiche potrebbero diventare fattori sempre più determinanti.