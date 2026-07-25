Mercato immobiliare italiano: crescita record e nuove tendenze nel 2026

Il mercato immobiliare italiano ha registrato un aumento del 37% degli investimenti nel primo semestre 2026, superando i 7,3 miliardi di euro. Scopri le nuove tendenze e le sfide del settore

Il mercato immobiliare italiano ha mostrato un notevole dinamismo nel primo semestre del 2026, con volumi di investimento che hanno superato i 7,3 miliardi di euro, un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2026. Questo risultato è particolarmente significativo se si considera il contesto macroeconomico complesso, caratterizzato da tensioni geopolitiche e pressioni inflattive.

L’Italia si conferma un mercato attrattivo nel Sud Europa, grazie a un ampio patrimonio immobiliare che offre opportunità di riqualificazione e riposizionamento. Questo scenario è in linea con le strategie di equity e risponde alle esigenze degli investitori, sia nazionali che internazionali.

Le performance delle principali asset class

Il settore retail ha registrato la performance più elevata, con oltre 2,4 miliardi di euro investiti, più del doppio rispetto al primo semestre del 2026. Shopping center, retail park e outlet hanno attirato particolare interesse, con operazioni di rilievo come la cessione di una quota dell’immobile di via Montenapoleone 8 per oltre un miliardo di euro.

Il segmento industrial & logistics ha visto investimenti per circa 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 48% rispetto all’anno precedente. Le operazioni più rilevanti hanno riguardato portafogli logistici situati lungo le principali infrastrutture del Nord Italia.

L’hospitality ha mantenuto un ruolo significativo, con poco meno di 1,2 miliardi di euro investiti, nonostante un calo del 10% rispetto al 2026. Gli asset luxury e upper scale restano particolarmente richiesti, con un focus su Milano e Roma come mercati più dinamici.

Le nuove tendenze nel mercato immobiliare

Tra le novità più rilevanti, si segnala la crescita degli investimenti in data center che hanno raggiunto i 750 milioni di euro, con un aumento del 140% rispetto all’anno precedente. Milano e la Lombardia rappresentano i principali poli di sviluppo per questo segmento.

Il comparto living ha registrato una crescita del 89%, con investimenti per circa 650 milioni di euro. La domanda abitativa e la necessità di trasformare gli asset urbani hanno spinto la crescita di build-to-sell e student housing, soprattutto a Milano e nelle principali città universitarie.

Il contesto macroeconomico e le sfide future

L’economia italiana ha mostrato una crescita costante ma rallentata, con un PIL in aumento dello 0,5% nel 2026. Le previsioni per il 2026 e il 2027 indicano una crescita moderata, con un’inflazione che si attesta al 3,0% a giugno 2026. Le tensioni geopolitiche e i rincari energetici rappresentano fattori di incertezza che potrebbero influenzare il mercato nei prossimi mesi.

La Banca Centrale Europea ha innalzato i tassi di interesse di 25 punti base per contrastare le pressioni inflazionistiche. Le stime indicano una revisione al rialzo dell’inflazione attesa nel biennio 2026-2027, con una crescita economica moderata legata ai prezzi dell’energia e dei beni di consumo.

Nonostante le sfide, il mercato immobiliare italiano continua a mostrare un grande potenziale, con opportunità di crescita in settori emergenti e una domanda sempre più orientata verso asset alternativi e strategie di riposizionamento.