Nonostante un contesto economico complesso, il settore continua a mostrare resilienza grazie a innovazione, artigianalità diffusa e una domanda sempre più orientata a efficienza energetica, comfort e sicurezza.

Per chi sta valutando nuovi serramenti a Monza, comprendere l’andamento del mercato e le tendenze del settore è fondamentale per fare scelte consapevoli e orientate alla qualità.

Chi investe oggi in infissi e tapparelle non cerca solo prodotti, ma soluzioni capaci di migliorare la qualità dell’abitare e il valore dell’immobile.

Un comparto solido, sostenuto da artigianato e ristrutturazioni

Secondo gli ultimi dati di settore, in Italia operano oltre 20.700 imprese nella produzione di serramenti, di cui più del 68% artigiane. È una filiera fortemente radicata sul territorio, con una presenza significativa in regioni come Lombardia, Veneto, Campania, Sicilia e Piemonte.

Il settore impiega oltre 92.000 addetti, con una prevalenza di micro e piccole imprese: un tessuto produttivo frammentato ma estremamente specializzato, che continua a rappresentare un pilastro dell’economia locale.

Le ristrutturazioni, spinte dall’attenzione al risparmio energetico e dagli incentivi fiscali ancora attivi per la riqualificazione, continuano a sostenere la domanda.

Produzione: flessioni moderate ma segnali di recupero

Nel 2025 la produzione ha registrato una contrazione contenuta:

–1,7% per i serramenti metallici

per i serramenti metallici –1,9% per il legno

per il legno –4,4% per la plastica

Flessioni inferiori rispetto al 2024, segno di un mercato che sta ritrovando equilibrio.

Il confronto con il 2019 mostra dinamiche interessanti:

+59,9% per i serramenti in plastica

per i serramenti in plastica +11,4% per quelli metallici

per quelli metallici legno stabile ma più sensibile alle oscillazioni del comparto edilizio

Sono numeri che confermano una tendenza chiara: materiali performanti e soluzioni tecnologiche stanno guidando l’evoluzione del settore.

Export e import: un mercato aperto e competitivo

Nel 2024 l’Italia ha esportato serramenti per 953 milioni di euro, con una crescita del 4,1% rispetto all’anno precedente e del 23,9% rispetto al 2019.

Il comparto metallico è il più forte all’estero, seguito da plastica e legno.

Le importazioni, pari a 1.391 milioni di euro, provengono per oltre il 90% dall’Unione Europea, soprattutto da Polonia, Romania e Germania.

Il saldo commerciale resta negativo, ma il settore continua a dimostrare competitività e capacità di innovazione.

Trend di mercato: cosa cercano oggi consumatori e investitori

Il mercato si sta orientando verso prodotti che offrono:

efficienza energetica elevata

design minimale e profili sottili

grandi superfici vetrate

soluzioni smart (motorizzazioni, sensori, domotica)

(motorizzazioni, sensori, domotica) maggiore sicurezza antieffrazione

materiali riciclabili e sostenibili

La casa è diventata un investimento strategico: si cercano ambienti più luminosi, silenziosi, confortevoli e sicuri.

Tapparelle: un segmento in forte espansione

Tra i comparti più dinamici troviamo quello delle tapparelle.

La sostituzione delle vecchie tapparelle con modelli più isolanti, resistenti e motorizzati è una delle richieste più frequenti nelle ristrutturazioni.

Per questo chi desidera aggiornare solo la parte oscurante può valutare l’acquisto di nuove tapparelle, scegliendo modelli più isolanti, resistenti e motorizzati, in linea con lo stile dell’abitazione.

Prospettive 2026: un settore che continua a evolversi

Le previsioni indicano un mercato stabile, con una crescita moderata trainata da:

innovazione tecnologica

domotica sempre più integrata

materiali riciclabili e processi sostenibili

ristrutturazioni orientate al risparmio energetico

maggiore attenzione al comfort abitativo

Il settore dei serramenti si conferma una filiera strategica per l’economia italiana: artigianale, competitiva, in evoluzione e capace di adattarsi rapidamente ai nuovi scenari.