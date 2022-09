MetaTrader 4: che cos’è e come funziona

in

Cos’è MetaTrader 4? MT4 o MetaTrader 4 è una piattaforma di trading familiare per i trader. L’utilizzo di MT4 consente di scambiare robot automaticamente o di installare facilmente indicatori tecnici aggiuntivi a piacimento. Questo articolo ti spiegherà meglio cos’è MetaTrader 4, come usare MT4 e tutte le informazioni che devi sapere.

Cos’è MetaTrader 4?

MetaTrader 4 (aka MT4) è un software di trading sviluppato nel 2005 dalla società di software MetaQuotes. Il software MT4 è comunemente usato per il forex trading. Tuttavia, ora questo software viene utilizzato anche in altri mercati finanziari: azioni, indici, criptovalute, materie prime … sotto forma di CFD.

Il software MetaTrader 4 è diventato popolare perché puoi facilmente personalizzarlo in base ai desideri del trader in termini di colore, tipo di grafico (barre, linee, candele …), o opzionalmente aggiungendo indicatori tecnici …

Inoltre, quando si utilizza MT4, è anche possibile utilizzare il robot per fare trading automaticamente in base a parametri predefiniti.

Apri un conto MT4 per fare trading.

Per fare trading su MetaTrader 4, è necessario aprire un conto MT4 tramite un broker. Puoi aprire un conto MT4 su Capital.com al link qui sotto:

Come aprire un conto MT4 Capital.com

Dopo aver aperto con successo un account MT4, accedi e scarichi il software MT4 sul tuo computer o telefono.

Come scaricare e accedere all’account MetaTrader4

Quali sono le caratteristiche di trading di base di MetaTrader 4?

1. Apri un ordine di trading su MT4

Dopo aver effettuato correttamente l’accesso, fare clic su [Strumento], selezionare [Nuovo ordine] o premere F9 sulla tastiera per aprire una nuova transazione.

Viene visualizzata la finestra dell’ordine. Scegli i parametri per la tua transazione:

Simbolo: si fa clic per selezionare un codice di transazione.

Volume: Volume di trading.

Stop Loss: il prezzo che si desidera fermare la perdita, chiudere l’ordine per evitare più vittime.

Take Profit: il prezzo al quale si desidera trarre profitto per il commercio.

Commento: commento, commento o nota per questa transazione.

Tipo: è possibile selezionare [Esecuzione immediata] se si desidera che la transazione venga eseguita immediatamente. Oppure [Ordine in sospeso] se hai intenzione di effettuare un ordine in sospeso a un prezzo specifico.

Se si seleziona [Esecuzione immediata], verrà visualizzata la seguente finestra:

[Abilita deviazione massima dal prezzo quotato] opzione: se selezioni questa casella, significa che consenti la deviazione massima dal prezzo quotato (in pip). Quindi è necessario inserire il numero di pip che è possibile accettare per aprire l’ordine.

Scegli [Acquista] se ti aspetti che il mercato salga o [Vendi] se desideri scendere.

Se si seleziona [Ordine in sospeso] tipo di ordine in Tipo, verrà visualizzata la seguente finestra:

Tipo: l’ordine in sospeso che si desidera utilizzare (Limite di acquisto, Limite di vendita, Stop di acquisto e Stop di vendita.

Al prezzo: il prezzo al quale si desidera aprire un trade.

Scadenza: se selezioni questa casella, imposterai la data in cui il broker annullerà l’ordine in sospeso se il prezzo dell’ordine in sospeso non è stato raggiunto.

Luogo: premere questo pulsante per aprire un ordine in sospeso.

2. Visualizza gli ordini aperti e in sospeso su MetaTrader 4

Per visualizzare gli ordini aperti e in sospeso su MT4, fare clic su [Visualizza], selezionare [Terminale] (o premere Ctrl + T). Quindi, seleziona la scheda [Trade].

Per chiudere un ordine aperto o annullare un ordine in sospeso, fai clic sulla [x] nell’angolo in basso a destra dell’ordine.

3. Cambia lo stop loss, prendi i livelli di profitto per il trading su MT4

Nella finestra [Terminale], scheda [Trade], fare clic con il pulsante destro del mouse sull’ordine che si desidera modificare, quindi selezionare [Modifica o elimina ordine].

Viene visualizzata la finestra di trading. Cambi lo stop loss, prendi profitto per il tuo trade. Premere [Modifica] in rosso per confermare.

Grafici personalizzati su MetaTrader 4

Cos’è la personalizzazione del grafico MetaTrader 4?

Il grafico su MetaTrader 4 è un’area che mostra il grafico storico dei prezzi dell’asset che stai negoziando. Personalizzare i grafici su MT4 significa che è possibile aggiungere oggetti grafico come:

Disegna più linee, diagonali, frecce…),

Indicatori più tecnici…

Modificare l’intervallo di tempo di visualizzazione.

1. Disegna più oggetti sul grafico MT4

MT4 consente di disegnare oggetti aggiuntivi, tra cui:

Puntatore: questo è uno strumento che consente di passare il mouse sul grafico per eseguire operazioni.

Mirino: quando selezioni questo oggetto, passi il mouse sul grafico per vedere la linea diagonale allinearsi al prezzo e all’area temporale corrispondenti, aiutandoti a determinare il costo di ogni volta in modo più accurato.

Disegna linee verticali: disegnerai linee rette sul grafico quando fai clic su questo oggetto. Per posizionare la barra in cui selezioni la cosa, sposta il mouse nell’area del grafico per disegnare la linea e fai clic con il pulsante sinistro del mouse per rimuoverla.

Disegna linee orizzontali: allo stesso modo, selezionare questo oggetto per disegnare linee orizzontali sul grafico.

Disegna una linea di tendenza: questo è un oggetto che ti aiuta a disegnare una linea di tendenza sul grafico.

Disegna canali equidistanti da entrambi i lati.

Disegnare una linea di ritracciamento di Fibonacci

Aggiungi testo

Aggiungi etichetta di testo

Freccia

Seleziona l’oggetto sulla barra degli strumenti e fai clic sulla posizione per rimuovere l’oggetto sul grafico per disegnare più cose.

Per modificare o eliminare un oggetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico, quindi selezionare [Elenco oggetti] nel menu. Una finestra su schermo visualizza un elenco di tutti gli oggetti utilizzati nel grafico. Per modificare o cambiare un oggetto, fare clic su di esso dall’elenco e selezionare [Modifica]. Per eliminare, selezionare [Elimina].

2. Aggiungi indicatori tecnici sul grafico

Per aggiungere un indicatore tecnico al grafico (Esempio MA, RSI, Bande di Bollinger…), nella finestra [Navigatore], selezionare [Indicatori], quindi scegliere un indicatore che si desidera aggiungere e trascinarlo. Rilascialo sul grafico.

È inoltre possibile aggiungere un indicatore selezionando [Inserisci] sulla barra dei menu, [Indicatori] e selezionando l’indicatore che si desidera utilizzare.

Il display mostrerà una finestra per modificare la raccolta dell’indicatore. È possibile impostare i parametri e i colori a proprio piacimento.

3. Modificare l’intervallo di tempo del grafico

Per modificare l’intervallo di tempo del grafico su MT4, fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico, selezionare [Intervallo di tempo], quindi selezionare l’intervallo di tempo che si desidera visualizzare. Sono disponibili i seguenti intervalli di tempo:

M1 (1 minuto)

M5 (5 minuti)

M15 (15 minuti)

M30 (30 minuti)

H1 (1 ora)

H4 (4 ore)

D1 (1 giorno)

W1 (1 settimana)

MN (1 mese)

Conclusione

Nell’articolo sopra, abbiamo imparato a conoscere MetaTrader 4 e come usarlo fondamentalmente per aprire un commercio, visualizzare le attività aperte e gli ordini in sospeso. Inoltre, è anche a conoscenza delle operazioni di personalizzazione di base sui grafici. Spero che questo articolo ti aiuti ad accedere e utilizzare inizialmente il software MT4 in modo più efficiente.