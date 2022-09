Come trovare azioni sulla piattaforma eToro

Investire azioni su eToro è molto vantaggioso per te in quanto eToro offre una commissione dello 0%, attività in custodia e pagamento di dividendi. Quando acquisti un’azione su eToro, viene scambiata in forma fisica e registrato il tuo nome.

Questo articolo guiderà come trovare azioni su eToro.

1. Fare clic sulla scheda “Scambia mercati” a sinistra dello schermo e selezionare “Azioni“.

Ora vedrai un elenco di titoli classificati in diversi gruppi come NYSE, Tecnologia, Beni di consumo, Servizi, Finanziario, Sanitario, ecc …

3. Fare clic su “INDUSTRIA” o “SCAMBIO” per filtrare rapidamente.

In questo esempio, selezioniamo “Exchange” -> “NASDAQ”, verrà mostrato l’elenco delle azioni in questa categoria.

4. Scegli le attività che desideri negoziare. Apri un trade facendo clic sui pulsanti ACQUISTA o VENDI.

*Nota: Se conosci già il nome dello strumento in cui vuoi investire, digitalo nella casella “Search eToro“. Fai clic su di esso e apparirà la sua finestra di trading.