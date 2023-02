Metaverso Facebook vs Metaverso Crypto: tutto quello che c’è da sapere

Facebook sta emorragia di denaro e valore. Il motivo? Il metaverso, che da quando Facebook ha cambiato il nome della sua azienda in Meta nell’ottobre 2021 ha rappresentato il suo obiettivo strategico a lungo termine. Il fatto è che, mentre il metaverso ha apparentemente catturato l’attenzione del CEO Mark Zuckerberg in modo molto grande, finora non ha fatto altro che costare alla società di social networking masse di denaro.

Dall’inizio del 2019 a settembre 2022, Meta ha investito 36 miliardi di dollari in Reality Labs, la sua divisione metaverse e VR. Tuttavia, nello stesso periodo, Reality Labs ha registrato una perdita operativa di $ 30,7 miliardi, mentre il prezzo delle azioni di Meta è sceso da 378,69 a settembre 2021 a un minimo di 90,79 alla fine di ottobre, un calo del 76%. Questo declino ha effettivamente cancellato $ 700 miliardi dal valore di Meta, con la società che ha annunciato a novembre che avrebbe perso 11.000 posti di lavoro (o il 13% della sua forza lavoro globale).

Eppure, nonostante tali perdite, Meta continua a continuare con la sua scommessa sul metaverso, anche di fronte al continuo scetticismo. E anche se potrebbe non aver prodotto molto in termini di successo tangibile per Meta, ha probabilmente aiutato l’industria della criptovaluta e della blockchain, con il sostegno di Zuckerberg del metaverso che ha contribuito ad aumentare la visibilità e l’adozione di versioni decentralizzate del metaverso.

Il Metaverse di Facebook scommette un anno su: promesse ma nessun prodotto

Quando Meta ha pubblicato il suo rapporto sugli utili del terzo trimestre alla fine di ottobre, un analista di Wall Street lo ha definito un “disastro ferroviario”, tale era l’entità del danno finanziario che ha descritto. Infatti, Meta ha registrato un calo del 52% dell’utile netto tra Q3 2022 e Q3 2021, nonché un aumento del 19% di costi e spese.

Ci sono una serie di ragioni per la recessione di un anno di Meta, dalle stesse pressioni macroeconomiche che hanno danneggiato il mercato delle criptovalute alla crescente concorrenza di start-up rivali come Tik Tok e Snapchat.

Tuttavia, forse la causa più evidente è il continuo investimento dell’azienda nel metaverso, che non ha ancora prodotto altro che una perdita.

La sua divisione metaverse, Reality Labs, ha perso 9,4 miliardi di dollari solo nel 2022 e Meta prevede che tali perdite aumenteranno nel 2023. In una dichiarazione rilasciata a ottobre, “Prevediamo che le perdite operative di Reality Labs nel 2023 cresceranno significativamente anno su anno”.

Da queste sole informazioni finanziarie, è abbastanza sicuro dedurre che Meta ha prodotto molto poco in termini di un prodotto correlato al metaverso praticabile che le persone o le aziende vogliono effettivamente utilizzare. Tuttavia, per essere onesti, ha sviluppato nuovi auricolari VR per il metaverso e vari servizi, tra cui un servizio Meta Quest for Business presentato lo scorso ottobre..

L’idea alla base di questo particolare concetto è uno spazio collaborativo virtuale di aziende e dipendenti, un po ‘come un Microsoft Teams con spazi di ufficio virtuali. In effetti, Meta ha persino collaborato con Microsoft per il prodotto (ancora da rilasciare), il che significa che offrirà un’esperienza VR per Teams, attraverso la quale i dipendenti possono comunicare e persino accedere alle applicazioni Microsoft attraverso il visore VR Meta Quest Pro.

Meta ha anche collaborato con la società di servizi professionali Accenture, che ha testato le offerte VR della società di social media e che lavorerà a fianco di Meta e Microsoft per incoraggiare altre aziende ad approfondire il metaverso. Ma mentre Meta sta iniziando ad avere prodotti VR reali che le aziende potrebbero utilizzare per conferenze e lavoro virtuali, gli osservatori hanno sostenuto che questi rimangono abbastanza primitivi al momento attuale, nella misura in cui non offrono alcun miglioramento tangibile rispetto agli strumenti di telelavoro e conferenza esistenti.

Per quanto riguarda i singoli consumatori, Meta ha effettivamente rilasciato cuffie VR da quando ha acquisito Oculus nel 2014. Ha rilasciato Oculus Quest 2 (ora noto come Meta Quest 2) nell’ottobre 2020, ad esempio, rendendo disponibile una serie di giochi basati su VR per i normali membri del pubblico, nonché una varietà di app social..

Tuttavia, la misura in cui le persone stanno effettivamente acquistando il visore Meta Quest 2 non è chiara, con dati di vendita affidabili disponibili solo fino a novembre 2021, che mostrano che circa 10 milioni di unità del visore erano state vendute fino ad allora. Rispetto ai due miliardi di utenti segnalati da Facebook, questa è una semplice goccia nell’oceano, mentre le vendite di cuffie VR in generale sono diminuite in tutto il mondo nel 2022, indicando che le cose hanno rallentato più di recente.

Meta ha rivelato che il suo negozio Meta Quest (attraverso il quale gli utenti possono acquistare app per il suo auricolare VR) ha raggiunto $ 1,5 miliardi di entrate totali fino ad oggi, quindi sta almeno facendo qualcosa con la realtà virtuale. Ma poi di nuovo, $ 1,5 miliardi non sono molti per una società così grande, mentre è anche del tutto discutibile che tali entrate rappresentino interesse semplicemente per l’intrattenimento VR piuttosto che per il metaverso, che è un concetto molto più ambizioso e onnicomprensivo in cui le persone apparentemente “vivono” e “lavorano” in VR.

Crypto Piggybacking sugli sforzi di Meta

Tuttavia, Meta sta indubbiamente andando avanti con la sua scommessa sul metaverso, nel bene e nel male. Ha in programma nuovi prodotti, tra cui Meta Horizon Worlds (che consentirà alle persone di telefonare agli amici che stanno giocando in VR), nonché un nuovo visore incentrato sul consumatore previsto per quest’anno. E mentre è difficile dire se trarrà mai davvero profitto dalla propria scommessa sul metaverso, non c’è dubbio che abbia beneficiato della crittografia in vari modi.

Quando ha annunciato il suo cambio di nome in Meta, ha causato un grande rally tra le criptovalute delle piattaforme relative al metaverso, come Decentraland, Sandbox e Axie Infinity (tra gli altri). Ovviamente questo rally si è attenuato sulla scia del mercato orso del 2022, ma resta il fatto che tali piattaforme hanno molta più visibilità e trazione rispetto a prima che Facebook facesse la sua scommessa sul metaverso.

Ad esempio, la Sandbox ha celebrato partnership con una vasta gamma di grandi nomi in seguito al cambiamento di Facebook, con artisti del calibro di Warner Music Group, HSBC e Forbes che hanno stabilito presenze nel suo mondo virtuale. Più o meno lo stesso vale per Decentraland, che ha visto anche legami con Netflix, Samsung, La Liga, Hershey’s e Skechers.

Il punto qui è che, facendo del metaverso il suo obiettivo a lungo termine, Facebook / Meta ha costretto un numero molto, molto elevato di altre aziende e marchi a esaminare come potrebbero sfruttare questa nuova area. Come esemplificato sopra, hanno quindi raggiunto le piattaforme metaverse esistenti, aumentando nel processo le dimensioni e la portata di quest’ultimo.

Molte aziende hanno anche cercato di attingere alla fiorente area del metaverso e del Web3 nei loro modi particolari. Forse l’esempio più notevole di questo è nel settore della moda, che ha visto quasi tutte le principali case di moda e marchi approfondire i token non fungibili e oltre negli ultimi 12 mesi circa. Questo include nomi come Nike, Balenciaga, Jimmy Choo, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis, Nike, adidas, Prada, Balenciaga, Tommy Hilfiger e Ralph Lauren, molti dei quali hanno utilizzato piattaforme esistenti per sfruttare NFT e altri elementi del metaverso.

Ethereum è stato probabilmente il più grande beneficiario di questo afflusso, visto che ospita la stragrande maggioranza degli NFT crittografici. Una dashboard di Dune Analytics mostra in realtà che gli NFT di marca ospitati su Ethereum hanno generato centinaia di milioni di dollari di entrate per i rispettivi proprietari di aziende, il che significa che non sono già una questione da poco.

È del tutto discutibile che tali volumi non sarebbero mai stati raggiunti se non fosse stato per Facebook, che diventando Meta ha reso il metaverso un campo di battaglia per le aziende che vogliono dominare il futuro. E indipendentemente da quali aziende finiranno per dominare il metaverso, è già chiaro che la crittografia sarà il principale vincitore.