Micro Bitcoin Finance (MBTC): cosa sono e come acquistarle

Per acquistare Micro Bitcoin Finance, è necessario scaricare Trust Wallet e abilitare il browser DApp.

Sul browser DApp, apri PancakeSwap e scambia BNB con Micro Bitcoin Finance.

Micro Bitcoin (MBTC) è un token finanziario decentralizzato basato sulla comunità.

Ha un mining senza attriti, in cui il 6% di ogni transazione viene distribuito a tutti i titolari.

Inoltre, il 4% di ogni operazione contribuirà al pool di liquidità su PancakeSwap.

La fornitura totale del token è di 21.000 MBTC.

Il token ha oltre 3.800 follower su Twitter e oltre 62.500 abbonati su Telegram.

Per saperne di più su Micro Bitcoin Finance, puoi controllare il loro sito ufficiale: https://mbitcoin.finance/.

1. Scarica Trust Wallet

Il primo passo è scaricare Trust Wallet.

Trust Wallet ti consente di utilizzare applicazioni decentralizzate come PancakeSwap.

È necessario utilizzare PancakeSwap per acquistare Micro Bitcoin Finance in seguito.

Innanzitutto, vai su App Store o Google Play Store e cerca “Trust Wallet”.

Quindi, scarica Trust Wallet e aprilo.

Una volta che sei su Trust Wallet, devi creare un nuovo portafoglio.

Nel processo di creazione del portafoglio, ti verrà data una frase di recupero.

Copia la frase di recupero e salvala in un posto sicuro.

Infine, verifica la tua frase di recupero per completare la creazione del tuo portafoglio.

2. Copia il tuo indirizzo Smart Chain su Trust Wallet

Dopo aver creato un nuovo portafoglio su Trust Wallet, devi copiare il tuo indirizzo Smart Chain.

Innanzitutto, apri Trust Wallet e vai al tuo portafoglio.

Sul tuo portafoglio, vedrai diverse criptovalute tra cui “Bitcoin”, “Ethereum”, “BNB” e “Smart Chain”.

Seleziona “Smart Chain” per andare al tuo portafoglio Smart Chain.

Sul tuo portafoglio Smart Chain, vedrai quattro icone tra cui “Invia”, “Ricevi”, “Copia” e “Altro”.

Tocca “Copia” per copiare il tuo indirizzo Smart Chain.

È necessario depositare BNB a questo indirizzo in seguito.

3. Acquista BNB su Binance

Il terzo passo è quello di acquistare un po ‘di BNB.

BNB è necessario per acquistare Micro Bitcoin Finance.

Ci sono un paio di modi per acquistare BNB.

Puoi acquistare BNB da uno dei fornitori di Trust Wallet o da uno scambio di criptovaluta come Binance.

Tuttavia, si consiglia di acquistare BNB da Binance in quanto ha una commissione bassa (0,1%).

D’altra parte, i fornitori di Trust Wallet addebitano fino a una commissione del 5%.

Innanzitutto, scarica l’app Binance su App Store o Google Play Store.

In alternativa, puoi visitare il sito Web di Binance sul desktop.

Dopo aver scaricato Binance, utilizza il link di riferimento o il codice sopra per creare un account.

Dopo aver creato un account, acquista un minimo di 0,1 BNB.

Questo perché questo è l’importo minimo di prelievo per Binance.

4. Trasferisci BNB da Binance a Trust Wallet

Ora che hai acquistato BNB da Binance, devi trasferirlo su Trust Wallet.

In questo modo, sarai in grado di scambiare BNB con Micro Bitcoin Finance in seguito.

Innanzitutto, vai al tuo portafoglio su Binance.

Una volta che sei sul tuo portafoglio, tocca “BNB” per aprire il tuo portafoglio BNB.

Sul tuo portafoglio BNB, tocca “Preleva”.

Dopo aver toccato “Ritira”, atterrerai alla pagina “Ritira BNB”.

Nella pagina, vedrai più campi tra cui “Indirizzo”, “Rete” e “Importo”.

Nel campo “Indirizzo”, incolla il tuo indirizzo Smart Chain da Trust Wallet.

Dovresti aver copiato questo indirizzo nel secondo passaggio.

Nel campo di rete, assicurarsi che sia selezionato “BEP20 (BSC)”.

In caso contrario, modificare il campo in “BEP20 (BSC)”.

Infine, inserisci l’importo di BNB che desideri prelevare e tocca “Preleva”.

Dopo aver toccato “Prelievo”, il tuo BNB verrà trasferito al tuo portafoglio Smart Chain su Trust Wallet.

5. Copia l’indirizzo di Micro Bitcoin Finance

Il quinto passo è copiare l’indirizzo del portafoglio di Micro Bitcoin Finance.

Questo perché è necessario importarlo in Trust Wallet in un secondo momento.

Innanzitutto, vai su CoinMarketCap.com e cerca “Micro Bitcoin Finance” e selezionalo.

Una volta che sei sulla pagina “Micro Bitcoin Finance”, scorri verso il basso fino a raggiungere la scheda “Contratti”.

Nella scheda “Contratti”, tocca l’icona duplicata per copiare l’indirizzo del contratto di Micro Bitcoin Finance.

6. Aggiungi Micro Bitcoin Finance a Trust Wallet

Dopo aver copiato l’indirizzo di Micro Bitcoin Finance, torna a Trust Wallet.

In Trust Wallet, vai al tuo portafoglio.

Quindi, tocca l’icona Impostazioni nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver toccato l’icona Impostazioni nella barra di navigazione in alto, si aprirà la pagina “Gestisci”.

Nella pagina “Gestisci”, vedrai diverse criptovalute che puoi abilitare o disabilitare.

Le criptovalute abilitate appariranno sul tuo portafoglio.

Tuttavia, non tutte le criptovalute sono elencate nella pagina.

Quindi, è necessario aggiungerli manualmente.

Innanzitutto, incolla l’indirizzo del portafoglio di Micro Bitcoin Finance sulla barra di ricerca.

Quindi, tocca l’interruttore per abilitarlo.

Questo mostrerà il tuo saldo Micro Bitcoin Finance sul tuo portafoglio se ti capita di acquistarlo.

7. Abilita il browser DApp su Trust Wallet

Il passaggio successivo consiste nell’abilitare il browser DApp su Trust Wallet.

Il browser DApp consente di utilizzare applicazioni decentralizzate come PancakeSwap e Uniswap.

Tuttavia, è necessario abilitarlo manualmente.

Innanzitutto, apri un browser come Safari o Chrome.

Una volta che sei su un browser, incollalo nel campo URL di esso, “trust://browser_enable”.

Quindi, apri la pagina su Trust Wallet.

Dopo aver aperto la pagina su Trust Wallet, il browser DApp verrà abilitato nell’app.

8. Scambia BNB per Micro Bitcoin Finance su PancakeSwap

Ora che hai abilitato il browser DApp su Trust Wallet, vedrai un’icona “Browser” nella barra di navigazione inferiore dell’app.

Tocca l’icona “Browser” nella barra di navigazione in basso dell’app.

Quindi, scorri verso il basso fino ad atterrare sull’intestazione “Popolare”.

Sotto l’intestazione “Popolare”, tocca “PancakeSwap” per aprire PancakeSwap.

Dopo aver aperto PancakeSwap, devi collegare il tuo portafoglio ad esso.

Altrimenti, non sarai in grado di scambiare BNB con Micro Bitcoin Finance.

Innanzitutto, tocca il pulsante “Connetti” nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver toccato il pulsante “Connetti”, si aprirà il pop-up “Connetti a un portafoglio”.

Nel pop-up, vedrai un elenco di portafogli tra cui puoi scegliere.

Poiché stai utilizzando Trust Wallet, tocca “TrustWallet”.

Dopo aver toccato “TrustWallet”, Trust Wallet sarà collegato a PancakeSwap.

Ora che il tuo portafoglio è connesso, sarai in grado di scambiare token.

Innanzitutto, tocca “Seleziona una valuta” nel campo “A”.

Quindi, incolla l’indirizzo di Micro Bitcoin Finance nel campo “Cerca nome o incolla indirizzo” e tocca “Importa”.

Questo importerà Micro Bitcoin Finance su PancakeSwap.

Quindi, imposta il campo “Da” su “BNB” se non l’hai già fatto.

In secondo luogo, inserisci l’importo di BNB che desideri scambiare con Micro Bitcoin Finance.

Ma prima di effettuare lo scambio, assicurati di aumentare la tolleranza allo slittamento.

Infine, tocca “Swap” per scambiare il tuo BNB con Micro Bitcoin Finance.

Hai imparato con successo come acquistare Micro Bitcoin Finance su Trust Wallet e PancakeSwap!

Se hai aggiunto Micro Bitcoin Finance al tuo portafoglio, sarai in grado di vedere il suo saldo.