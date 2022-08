Abilitare il browser DApp su Trust Wallet: ecco come fare

in

Il browser DApp su Trust Wallet ti consente di utilizzare applicazioni decentralizzate come PancakeSwap.

Per i dispositivi Android, il browser DApp può essere abilitato sull’app dopo averlo scaricato tramite l’impostazione delle preferenze.

Puoi trovare l’impostazione delle preferenze toccando l’icona “Impostazioni” nella barra di navigazione in basso dell’app.

Quindi, se stai utilizzando un dispositivo Android, non devi abilitarlo manualmente tramite un browser.

È possibile abilitare il browser DApp su Android accedendo a Impostazioni > di Trust Wallet > Preferenze > browser DApp > Abilita.

Quindi, puoi usarlo toccando l’icona “Browser” nella barra di navigazione in basso dell’app.

Tuttavia, se utilizzi un dispositivo iPhone/iOS, il browser DApp non può essere abilitato sull’app.

Invece, dovrai abilitarlo manualmente per utilizzare applicazioni decentralizzate.

Altrimenti, non sarai in grado di utilizzare PancakeSwap o Uniswap per scambiare token.

In questa guida, imparerai come abilitare il browser DApp su Trust Wallet, cosa sono le DApp ed è il browser DApp rimosso da iOS.

Come abilitare il browser DApp su Trust Wallet

Per abilitare il browser DApp su Trust Wallet, devi prima aprire un browser come Safari.

Una volta che sei sul browser, incollalo nel campo URL, “trust://browser_enable“.

Dopo aver incollato “trust://browser_enable” nel campo URL, cercalo.

Quindi, si aprirà un messaggio pop-up che ti chiederà di aprire la pagina su Trust Wallet.

Ecco il messaggio pop-up completo, “Apri questa pagina in “Trust”?”.

Infine, tocca “Apri” per aprire la pagina su Trust Wallet.

Ciò abiliterà il browser DApp Trust Wallet.

Puoi accedervi toccando l’icona “Browser” nella barra di navigazione in basso dell’app.

Se non hai abilitato manualmente il browser DApp su Trust Wallet, non sarai in grado di vedere l’icona “Browser”.

Ecco come abilitare il browser DApp su Trust Wallet:

1. Apri un browser (ad es. Safari)

Il primo passo è aprire un browser.

Poiché stai utilizzando un dispositivo iPhone / iOS, ti consigliamo vivamente di aprire Safari.

Puoi anche aprire un browser come Chrome.

Tuttavia, potresti riscontrare alcuni problemi quando abiliti il browser DApp tramite Chrome.

Ad esempio, il browser Chrome potrebbe non chiederti di aprire la pagina su Trust Wallet.

Di conseguenza, non sarà possibile abilitare il browser DApp.

Quindi, Safari è la scelta migliore in quanto non incontrerai alcun problema.

Innanzitutto, apri il browser Safari sul tuo dispositivo.

Se non riesci a trovarlo, scorri verso il basso dal centro dello schermo e cerca “Safari” e aprilo.

Nel passaggio successivo, ti viene richiesto di incollare una frase nel campo URL del tuo browser.

2. Incolla questo nel campo URL “trust://browser_enable“

Dopo aver toccato “Safari”, atterrerai sull’ultima scheda aperta.

Nella parte superiore di Safari, vedrai una barra di ricerca.

Per i dispositivi iPhone/ iOS, dovrai incollare una frase per abilitare il browser DApp.

La frase è “trust://browser_enable”, che abiliterà il browser DApp su Trust Wallet.

Per cominciare, incolla “trust://browser_enable” nel campo URL di Safari.

Quindi, cerca la frase premendo “vai”.

Dopo aver cercato la frase, si aprirà un messaggio popup.

Il messaggio pop-up ti chiederà di aprire la pagina su Trust Wallet.

Ecco il messaggio pop-up completo, “Apri questa pagina in “Trust”?”.

Ci sono due opzioni sul messaggio pop-up tra cui “Annulla” e “Apri”.

Non toccare “Annulla” poiché dovrai cercare nuovamente la frase.

Invece, tocca l’opzione “Apri” per aprire la pagina su Trust Wallet.

3. Passare alla DApp che si desidera utilizzare

Dopo aver toccato “Apri”, verrà aperto Trust Wallet.

Inoltre, il browser DApp verrà abilitato nell’app.

Ora che hai abilitato il browser DApp, lo vedrai nella barra di navigazione in basso di Trust Wallet.

Il browser DApp viene visualizzato come icona “Browser”.

Se non hai abilitato il browser DApp, non sarai in grado di vedere l’icona “Browser” nella barra di navigazione inferiore dell’app.

Per aprire il browser DApp, tocca l’icona “Browser” nella barra di navigazione in basso.

Atterrerai quindi sul browser DApp contenente più applicazioni decentralizzate.

Scorrere verso il basso fino a trovare l’applicazione decentralizzata che si desidera utilizzare.

Ad esempio, se si desidera utilizzare PancakeSwap, scorrere verso il basso fino a trovare “PancakeSwap” e toccarlo.

PancakeSwap si trova sotto l’intestazione “Popolare”.

Quindi, sarai in grado di scambiare token sullo scambio.

Ma prima, è necessario collegare Trust Wallet allo scambio.

Quindi, puoi utilizzare BNB per scambiare un altro token.

Hai imparato con successo come abilitare il browser DApp su Trust Wallet!

Metodo #2

1. Visita PancakeSwap su un browser e connettiti a WalletConnect

Dal momento che il divieto del browser DApp su Trust Wallet, non sarai in grado di accedervi.

Fortunatamente, se stai utilizzando uno scambio decentralizzato come PancakeSwap, puoi bypassarlo.

Innanzitutto, visita il sito Web PancakeSwap su un browser come Safari o Chrome.

Quindi, tocca “Connetti” nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver toccato “Connetti”, si aprirà il pop-up “Connetti a un portafoglio”.

Nel pop-up, vedrai un elenco di portafogli di criptovaluta a cui puoi connetterti.

Invece di toccare “TrustWallet”, tocca “WalletConnect”.

Non toccare “TrustWallet” poiché riceverai un errore del provider.

2. Connettiti a Trust Wallet

Dopo aver toccato “WalletConnect”, si aprirà un altro pop-up.

Nel pop-up, vedrai un elenco di portafogli di criptovaluta a cui puoi connetterti.

Tocca “Trust” per connetterti a Trust Wallet.

Dopo aver toccato “Trust”, si aprirà un altro messaggio pop-up.

Il messaggio pop-up ti chiederà di aprire la pagina su Trust Wallet.

Tocca “Apri” per aprire la pagina su Trust Wallet.

3. Tocca “Connetti” per connetterti a PancakeSwap

Dopo aver toccato “Apri”, si aprirà Trust Wallet.

Su Trust Wallet, vedrai un pulsante “Connetti”.

Tocca “Connetti” per connettere Trust Wallet a PancakeSwap.

Se non vedi il pulsante, prova a forzare la chiusura e la riapertura dell’app.

Quindi, ripetere il passaggio precedente.

Dopo aver toccato il pulsante “Connetti”, Trust Wallet verrà collegato a PancakeSwap.

Puoi verificarlo guardando l’angolo in alto a destra di PancakeSwap.

Nell’angolo in alto a destra del sito, vedrai il tuo indirizzo Trust Wallet.

Hai collegato con successo Trust Wallet a PancakeSwap senza abilitare il browser DApp!

Cosa sono le DApp su Trust Wallet?

DApps su Trust Wallet è sinonimo di applicazioni decentralizzate.

Il browser DApp è un browser Web3 che consente di utilizzare applicazioni decentralizzate come PancakeSwap.

Se utilizzi un dispositivo iPhone/iOS, devi abilitarlo manualmente.

Su PancakeSwap, sarai in grado di scambiare token come BNB per Safemoon.

Il browser DApp fornisce una connessione intuitiva e sicura tra l’utente e un’applicazione decentralizzata.

La sua interfaccia è mobile-responsive che è facile da usare.

L’elenco delle applicazioni decentralizzate è limitato, ma Trust Wallet lo sta gradualmente espandendo.

Questo perché il loro obiettivo è quello di creare una comunità di applicazioni decentralizzate che chiunque può utilizzare.

Trust Wallet sta lavorando con gli sviluppatori per fornire la migliore esperienza agli utenti.

Il browser DApp viene rimosso da iOS su Trust Wallet?

A partire da giugno 2021, il browser DApp viene completamente rimosso dai dispositivi iOS su Trust Wallet.

Questo per rispettare le linee guida dell’App Store in modo che Trust Wallet possa continuare a offrirti i suoi servizi.

Tuttavia, se hai abilitato il browser DApp sul tuo dispositivo iOS prima di giugno 2021, sarai comunque in grado di accedervi tramite la sezione “Cronologia”.

Inoltre, i tuoi fondi e oggetti da collezione saranno comunque accessibili da te.

Sfortunatamente, la rimozione del browser DApp è obbligatoria per i futuri aggiornamenti di Trust Wallet.

Se utilizzi un dispositivo Android, non ne sarai influenzato.

Tuttavia, se si utilizza un dispositivo iOS, esistono due soluzioni alternative per accedere alle DApp:

Puoi utilizzare un dispositivo Android per accedere a Trust Wallet.

per accedere a Trust Wallet. Visita PancakeSwap su un browser mobile (ad esempio Safari), tocca Connetti > WalletConnect > Trust > Apri > Connetti > Torna a PancakeSwap sul tuo browser.

Questo perché il browser DApp è ancora abilitato per i dispositivi Android.

Il secondo metodo consiste nell’utilizzare WalletConnect per connettersi a Trust Wallet su PancakeSwap.

Conclusione

Abilitare il browser DApp su dispositivi iPhone / iOS può essere complicato perché richiede l’utilizzo di un browser.

D’altra parte, i dispositivi Android non devono abilitare il browser DApp tramite un browser in quanto può essere abilitato sull’app tramite l’impostazione “Preferenze”.

Puoi accedere al browser DApp toccando l’icona “Browser” nella barra di navigazione in basso dell’app.

Quindi, sarai in grado di utilizzare applicazioni decentralizzate su Trust Wallet come PancakeSwap e Uniswap.