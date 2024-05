Migliori Criptovalute del 2024 | Le 10 Coin con il Maggior ROI

in

Una criptovaluta è un asset digitale che utilizza la crittografia per garantire le transazioni.

Non è centralizzata da un’autorità come una banca o un governo, ma utilizza un sistema decentralizzato per le transazioni, garantito dalla tecnologia blockchain.

Ad oggi, ci sono stati 24.630 progetti di criptovaluta sul mercato, con una stima di raggiungere i $4,94 miliardi entro il 2030.

Perché la Gente Ama Investire in Criptovalute?

Le criptovalute possono aiutare a guadagnare più denaro e rappresentano il futuro della finanza. La sicurezza finanziaria è garantita dai metodi crittografici, rendendo le criptovalute impossibili da stampare o sequestrare, fornendo così un deposito di valore sicuro. Ecco una lista delle migliori criptovalute su cui investire nel 2024.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin è la prima valuta digitale creata nel 2009 da un individuo o gruppo sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Funziona su una rete di computer chiamata blockchain, che registra tutte le transazioni effettuate con Bitcoin. Attualmente, la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è di $1,3 trilioni e ha visto un aumento del 136% rispetto all’anno precedente.

Crescita Straordinaria di Bitcoin

Nel maggio 2016, il prezzo di un Bitcoin era di circa $500, mentre nell’aprile 2024 è salito a circa $64.427, rappresentando un aumento del 12.785%.

Tether (USDT)

Tether è una stablecoin, il che significa che è legata a monete tradizionali come dollari USA o euro. Mentre altre criptovalute come Bitcoin fluttuano di valore, Tether cerca di mantenere lo stesso valore della moneta a cui è legata, come $1. Questo lo rende un investimento meno rischioso e una criptovaluta consigliata per il 2024.

Ethereum (ETH)

Ethereum è una valuta digitale come Bitcoin, ma è anche una piattaforma che permette di costruire smart contract, ovvero accordi digitali che si eseguono automaticamente al verificarsi di certe condizioni. Ethereum ha anche creato gli NFT (token non fungibili), che sono collezionabili digitali unici. Il prezzo di Ethereum è salito da $11 a circa $3.158, un aumento di oltre il 28.000%.

Solana (SOL)

Solana è una criptovaluta che supporta la finanza decentralizzata (DeFi), utilizzando metodi di proof-of-stake e proof-of-history per processare le transazioni rapidamente e in modo sicuro. Dal suo lancio nel 2020, il prezzo di un token SOL è passato da $0,77 a circa $148,30 nell’aprile 2024, un aumento del 19.159%.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin è una moneta digitale utilizzata sulla piattaforma Binance per il trading di criptovalute, ma anche per pagare commissioni e prenotare viaggi. Nel 2017, un BNB costava 10 centesimi; nell’aprile 2024, il suo prezzo è salito a circa $613, offrendo enormi profitti per chi l’ha acquistato all’inizio.

U.S. Dollar Coin (USDC)

USDC è una stablecoin ancorata al dollaro USA, permettendo transazioni senza preoccupazioni per le variazioni di valore. USDC gira sulla piattaforma Ethereum e può essere utilizzata per acquistare beni o inviare denaro in tutto il mondo con la velocità e la sicurezza della tecnologia blockchain.

XRP (Ripple)

XRP è una valuta digitale utilizzata sulla rete Ripple per facilitare lo scambio di diverse valute e criptovalute. Nel 2017, XRP aveva un valore molto basso; nell’aprile 2024, è salito a circa 53 centesimi, un aumento dell’8.676%.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin è una criptovaluta creata per scherzo nel 2013 ma diventata popolare per il suo logo divertente e la comunità che la supporta. Nel 2017, un Dogecoin valeva una frazione di centesimo; nell’aprile 2024, il suo prezzo è salito del 75.904%, a circa 15 centesimi per un Dogecoin.

Cardano (ADA)

Cardano è una criptovaluta che utilizza il proof-of-stake per verificare le transazioni, simile a Ethereum. Il prezzo di ADA è passato da 2 centesimi nel 2017 a circa 47 centesimi nell’aprile 2024, un aumento del 2.266%.

Toncoin (TON)

Toncoin, originariamente chiamato Gram, è stato creato per l’app di messaggistica Telegram ma successivamente è stato adottato dalla TON Foundation. Toncoin consente transazioni rapide e sicure, con un aumento del valore del 141% nell’ultimo anno, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di circa $18,9 miliardi.

Queste criptovalute rappresentano alcune delle migliori opportunità di investimento per il 2024, grazie al loro alto ritorno sull’investimento (ROI). È fondamentale fare sempre ricerche approfondite prima di investire.