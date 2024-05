Migliori Azioni Biotecnologiche del 2024 | 5 Azioni con il Maggior Rendimento

Fare ricerche finanziarie è sempre stato complicato.

Gli investitori dovevano esaminare centinaia di articoli di notizie, dichiarazioni sugli utili e video su YouTube per trovare nuove opportunità di investimento. Questo processo era molto più difficile del necessario. Così, ho deciso di cambiare le cose.

Ho creato NexusTrade, una piattaforma di ricerca finanziaria alimentata dall’IA. NexusTrade facilita la sperimentazione di strategie di trading algoritmico e la scoperta di nuove opportunità di investimento. Con un clic, gli utenti possono trovare le azioni più redditizie in quasi qualsiasi settore immaginabile!

Per dimostrarlo, condividerò le 5 azioni biotecnologiche più redditizie sul mercato, basate sui guadagni netti del 2024. Puoi definire tu stesso la “redditività” come “profitto lordo” o “margine di profitto” e cercare tra oltre 140 settori per trovare gli investimenti perfetti per il tuo portafoglio.

5. HCA Healthcare (HCA)

HCA Healthcare possiede e gestisce diverse strutture sanitarie negli Stati Uniti, inclusi ospedali e strutture psichiatriche. HCA ha generato oltre $1,6 miliardi di utile netto il 17 febbraio 2024. Sebbene i suoi margini di profitto lordo siano relativamente stabili (al 41%), il loro fatturato continua a crescere, anche se leggermente.

4. Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

Thermo Fisher Scientific offre una vasta gamma di prodotti e servizi che supportano la ricerca biologica, la scoperta di farmaci e i processi diagnostici. La società ha registrato un utile netto di $1,63 miliardi al 23 febbraio 2024. Nonostante il margine di profitto lordo sia leggermente diminuito negli ultimi cinque anni, Thermo Fisher rimane un’opzione solida per chi desidera supportare la ricerca biologica.

3. Bristol-Myers Squibb Company (BMY)

Bristol-Myers Squibb è nota per la ricerca di farmaci innovativi per varie malattie, tra cui il cancro e i problemi cardiovascolari. Con farmaci di successo come Eliquis e Opdivo, l’azienda ha riportato un utile netto di $1,76 miliardi il 14 febbraio 2024. Il loro margine di profitto lordo è del 76%, anche se non in rapida crescita.

2. Eli Lilly and Company (LLY)

Eli Lilly è un gigante farmaceutico che si distingue per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni per malattie come il diabete e l’Alzheimer. Il 22 febbraio 2024, Eli Lilly ha registrato un utile netto di $2,19 miliardi. Oltre a margini di profitto estremamente alti, la loro crescita dei ricavi è aumentata dell’83% negli ultimi cinque anni.

1. Alphabet Inc (GOOG)

Alphabet, la società madre di Google, è anche un’importante azienda biotecnologica attraverso la sua organizzazione di ricerca sulle scienze della vita, Verily. Verily applica soluzioni tecnologiche ai problemi di salute e biologia, come dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute e piattaforme di analisi dei dati per l’assistenza sanitaria. Alphabet ha generato $20,69 miliardi di utile netto il 1° febbraio 2024 e ha registrato una crescita dei ricavi del 137% negli ultimi cinque anni.

Discussione delle Limitazioni e del Potenziale Futuro

L’utile netto da solo non predice il prezzo futuro delle azioni. È solo uno dei vari metriche che danno un’idea della salute finanziaria attuale di un’azienda, ma non dice nulla sul futuro. Un’analisi completa dovrebbe considerare diverse metriche fondamentali per il settore biotecnologico, come i ricavi e la crescita dei profitti.

Inoltre, è importante diversificare il proprio portafoglio per ridurre il rischio. Anche se investire in biotecnologia può essere una buona idea, è consigliabile avere posizioni in diversi settori per proteggersi da eventuali volatilitá o scandali nel settore.

Lo scopo di questo articolo non è convincerti a comprare tutte queste azioni biotecnologiche, ma piuttosto dimostrare come la ricerca finanziaria moderna possa essere semplificata utilizzando la tecnologia. NexusTrade può fornire rapidamente informazioni utili sulle aziende più redditizie in qualsiasi settore, riducendo il rumore associato alla ricerca finanziaria.