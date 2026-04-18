Milano Cortina 2026 e l’economia dello sport: bilanci e prospettive

Martedì 17 febbraio 2026 Confindustria promuove a Milano l’iniziativa “Milano Cortina 2026: L’economia dello sport e della montagna”, un’occasione pensata per mettere in dialogo istituzioni, imprese e mondo accademico.

L’incontro, ospitato alla Triennale di Milano all’interno di Casa Italia, si svolge dalle 14.00 alle 17.00 e sarà il momento in cui verrà presentato il nuovo numero della Rivista di Politica Economica, curato in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Questo contesto nasce come piattaforma per comprendere in modo sistemico i riflessi economici e territoriali dei grandi eventi sportivi.

La giornata combina presentazioni editoriali, interventi istituzionali e la possibilità di visitare la mostra “Musa” allestita in Casa Italia, che integra oggetti iconici con opere d’arte contemporanea. Per motivi di sicurezza è prevista la registrazione obbligatoria: i partecipanti devono iscriversi entro venerdì 13 febbraio. L’iniziativa si pone l’obiettivo di stimolare un confronto su scenari di medio-lungo periodo per il sistema produttivo e per le comunità montane coinvolte.

Un quadro multidisciplinare

La pubblicazione presentata contiene contributi scientifici che intrecciano sport, investimenti, sostenibilità e innovazione. Gli autori offrono una lettura che va oltre l’immediato impatto organizzativo e analizza le trasformazioni territoriali generate da eventi di vasta rilevanza. In questo approccio, il tema dell’infrastrutturazione e delle erogazioni finanziarie viene esaminato sia in termini di costi che di opportunità per i cluster produttivi locali, con particolare attenzione ai meccanismi che possono favorire uno sviluppo duraturo e inclusivo.

Temi chiave e definizioni

Tra i nodi centrali emergono rigenerazione urbana, capacità attrattiva dei territori e modelli di governance. Il termine rigenerazione urbana viene usato per indicare progetti che rilanciano spazi e servizi; capacità attrattiva si riferisce alla capacità di un territorio di catalizzare investimenti e visitatori; modelli di governance descrivono le regole e i partenariati che coordinano risorse pubbliche e private. Queste definizioni aiutano a orientare le analisi su indicatori misurabili e su strategie replicabili.

Impatto economico e prospettive di sviluppo

Il focus dell’evento include valutazioni sull’effetto di medio-lungo periodo sul sistema produttivo e sulle comunità montane. Analisti e rappresentanti d’impresa discutono come trasformare gli investimenti legati ai Giochi in opportunità per la filiera turistica, la mobilità e il tessuto industriale locale. Il concetto di sostenibilità qui non è solo ambientale, ma anche economico e sociale: significa costruire interventi che mantengano valore nel tempo per imprese e cittadini.

Strumenti finanziari e ruolo delle istituzioni

All’interno della discussione assumono rilievo strumenti dedicati come i finanziamenti agevolati e i partenariati pubblico-privati. L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e altre istituzioni presenti analizzano meccanismi per canalizzare risorse verso progetti che generino ritorni territoriali. L’attenzione è posta su policy che combinano capitale pubblico e capitale privato per garantire investimenti sostenibili e misurabili.

Relatori e programma dell’incontro

All’evento partecipano figure istituzionali e del settore: tra i relatori figurano Luciano Buonfiglio (Presidente CONI), Fausto Bianchi (Vice Presidente di Confindustria e Presidente Piccola Industria), Leopoldo Destro (Delegato del Presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo) e Lorraine Berton (Presidente Gruppo Tecnico Olimpiadi, Grandi Eventi ed Economia della Montagna di Confindustria). Intervengono inoltre Beniamino Quintieri (Presidente Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), Stefano Manzocchi (Direttore Rivista di Politica Economica), Alessandro Picardi (Vice Presidente Assolombarda con Delega a Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ed Eventi Culturali), Alessio Cremonese (Presidente Assosport) e Giovanni Foresti (Head of Regional Research – Research Department Intesa Sanpaolo).

Partecipazione e mostra

I partecipanti potranno assistere alle presentazioni, prendere parte ai dibattiti e visitare la mostra “Musa” allestita in Casa Italia. L’allestimento mette in dialogo oggetti simbolici con opere contemporanee per raccontare il rapporto tra cultura, sport e territorio. Ricordiamo l’obbligo di registrazione entro venerdì 13 febbraio per motivi di sicurezza e controllo accessi, dettaglio pratico che consente la partecipazione all’intero programma previsto tra le 14.00 e le 17.00.

In sintesi, l’appuntamento promosso da Confindustria vuole alimentare un dibattito operativo: trasformare l’evento sportivo in un catalizzatore di investimenti e di sviluppo territoriale sostenibile richiede strategie condivise, strumenti finanziari adatti e una visione che guardi al lungo termine.