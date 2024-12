Milano: una città in crescita per gli investimenti immobiliari

Negli ultimi anni, Milano ha consolidato la sua posizione come una delle mete più ambite per gli investitori immobiliari di alta gamma. Secondo il report di Knight Frank, la città è destinata a registrare una crescita dei prezzi immobiliari del 3,5% nel 2025, posizionandosi al sesto posto tra le principali città europee. Questo trend è alimentato dall’attrattiva della città per gli ultra-ricchi, noti come UHNWI, che approfittano del regime fiscale forfettario italiano, nonostante l’aumento dell’imposta annuale da 100.000 a 200.000 euro.

Fattori che influenzano la crescita del mercato immobiliare

La crescita prevista per Milano è supportata da diversi fattori. In primo luogo, le imminenti modifiche al regime fiscale per i non domiciliati nel Regno Unito, attese per aprile 2025, potrebbero incentivare molti acquirenti a trasferirsi in Italia, alla ricerca di seconde case nei pittoreschi laghi italiani. Inoltre, il mercato immobiliare di lusso in Europa sta mostrando segni di resilienza, nonostante le sfide economiche e politiche che il continente sta affrontando. La qualità della vita, l’accessibilità e le scuole di alto livello continuano ad attrarre investimenti e ricchezze globali.

Confronto con altre città europee

Milano non è l’unica città europea a vedere una crescita nel mercato immobiliare. Stoccolma guida la classifica con una previsione di crescita del 6% nei prossimi 12 mesi, seguita da Marbella, Madrid e Lisbona, tutte con tassi di crescita superiori al 4%. Anche Monaco e Ginevra si confermano come mete preferite per gli investitori, grazie a un’offerta limitata e a un ambiente fiscale favorevole. Tuttavia, Milano si distingue per la sua capacità di attrarre investimenti nonostante le sfide fiscali e politiche.

Le sfide del mercato immobiliare milanese

Nonostante le prospettive positive, il mercato immobiliare di Milano deve affrontare alcune sfide. La crescita economica lenta e le incertezze politiche in Europa potrebbero influenzare la fiducia degli investitori. Tuttavia, gli esperti rimangono ottimisti, sottolineando che la trasparenza del mercato immobiliare italiano e la sua capacità di adattarsi alle nuove esigenze degli acquirenti continueranno a sostenere la crescita. La domanda di immobili di lusso è destinata a rimanere forte, soprattutto tra coloro che cercano un miglioramento della qualità della vita dopo la pandemia.