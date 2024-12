Introduzione alla collaborazione tra Saipem e AVEVA

Saipem, leader nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni, ha recentemente siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con AVEVA, un’importante azienda nel campo del software per l’industria. Questo accordo mira a sviluppare soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale (AI) e sul Machine Learning, con l’obiettivo di ottimizzare la progettazione ingegneristica e la costruzione di impianti nel settore dell’energia e delle infrastrutture. La sinergia tra queste due realtà rappresenta un passo significativo verso l’adozione di tecnologie avanzate nel settore energetico.

Le aree di interesse della collaborazione

La partnership tra Saipem e AVEVA si concentrerà su tre principali aree di interesse. In primo luogo, l’ottimizzazione della creazione di modelli 3D e della pianificazione progettuale. Questo aspetto è cruciale per garantire che i progetti siano realizzati in modo efficiente e tempestivo. In secondo luogo, la razionalizzazione dell’approvvigionamento dei materiali e della catena di fornitura nei progetti. Una gestione efficace di questi elementi è fondamentale per ridurre i costi e migliorare la sostenibilità dei progetti. Infine, l’implementazione di soluzioni AI per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei progetti durante il loro intero ciclo di vita, dalla stima alla progettazione e alla costruzione.

Il ruolo di AVEVA nella progettazione generativa

AVEVA giocherà un ruolo chiave nel supportare Saipem nella creazione di software innovativi che utilizzano la progettazione generativa e predittiva. Queste tecnologie permetteranno di sviluppare molteplici scenari di simulazione, ottimizzando il design degli impianti in 1D, 2D e 3D. L’obiettivo principale è ridurre il tempo necessario per le attività di progetto, migliorare la comunicazione tra gli stakeholder e garantire una maggiore coerenza dei dati. Inoltre, queste soluzioni consentiranno ai professionisti di concentrarsi su attività strategiche e a valore aggiunto, aumentando così la produttività complessiva.

Implicazioni future per il settore energetico

La collaborazione tra Saipem e AVEVA non solo rappresenta un’importante innovazione nel settore energetico, ma ha anche implicazioni significative per il futuro. Con l’adozione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e il Machine Learning, le aziende del settore possono aspettarsi di vedere miglioramenti sostanziali nella gestione dei progetti, nella riduzione dei costi e nell’aumento dell’efficienza operativa. Questo approccio proattivo potrebbe anche favorire una maggiore sostenibilità, contribuendo a un futuro energetico più responsabile e innovativo.