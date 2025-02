Milano investe nella sostenibilità e nell’innovazione energetica

Un futuro sostenibile per Milano

Milano si prepara a diventare un modello di sostenibilità e innovazione energetica grazie a un ambizioso piano di investimenti da parte di A2A. Con un focus sulla transizione ecologica, il Gruppo prevede di destinare ben 22 miliardi di euro alla trasformazione delle aree urbane, puntando a ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo piano si inserisce in un contesto in cui le città italiane, pur consumando il 29% dell’energia, generano il 60% del PIL, evidenziando il potenziale delle aree urbane come catalizzatori di cambiamento.

Progetti innovativi per l’energia

Tra le iniziative più significative, spicca il progetto di recupero dell’energia termica dall’acqua di falda, che promette di ridurre le emissioni di CO2 e migliorare l’efficienza energetica. In particolare, il Municipio 5 di Milano ospiterà una sperimentazione pilota chiamata “Balilla”, che utilizzerà pompe di calore per sfruttare l’energia termica, con un risparmio annuo stimato di 20 TEP e 50 tonnellate di CO2. Inoltre, sono previsti investimenti per l’installazione di nuove cabine elettriche, che garantiranno una maggiore disponibilità di energia elettrica e una rete più resiliente.

Un impegno per la pulizia e l’illuminazione

A2A non si limita a progetti energetici, ma si impegna anche a migliorare la pulizia delle strade e l’illuminazione pubblica. Con un aumento del 40% delle frequenze di pulizia, saranno attive cento squadre di “spazzini di quartiere” per garantire strade più pulite e sicure. Inoltre, l’illuminazione pubblica sarà potenziata con l’installazione di 764 nuovi punti luce, contribuendo a rendere Milano una città più smart e sicura. Questi interventi non solo miglioreranno l’estetica urbana, ma favoriranno anche la sicurezza dei cittadini e la diffusione di tecnologie avanzate come il 5G.

Collaborazione con la comunità

Il progetto “Milano Green Way” rappresenta un esempio di come A2A stia collaborando con le comunità locali per promuovere la sostenibilità. Questo giardino comunitario, alimentato da energia fotovoltaica, offre ai residenti l’opportunità di partecipare a laboratori e attività aggregative, oltre a prendersi cura del verde e degli orti sociali. In questo modo, A2A non solo contribuisce a migliorare l’ambiente urbano, ma anche a rafforzare il tessuto sociale della città.