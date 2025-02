in

Il contesto economico attuale dell’Argentina

L’Argentina sta vivendo un periodo di transizione economica, caratterizzato da sfide significative e opportunità di crescita. Dopo anni di crisi e recessione, il governo di Javier Milei ha avviato una serie di riforme drastiche, tra cui tagli alla spesa pubblica, per cercare di stabilizzare l’economia. Tuttavia, la strada verso la ripresa è ancora lunga, con il Paese che continua a negoziare un prestito di 11 miliardi di dollari con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per rafforzare le proprie riserve e sostenere le politiche economiche.

Inflazione e consumi interni: un quadro in evoluzione

Negli ultimi mesi, l’inflazione ha mostrato segnali di rallentamento, scendendo dal 211,4% del 2023 al 117,8%. Questo cambiamento ha avuto un impatto positivo sui consumi interni, che hanno registrato un aumento del 4,6% nel terzo trimestre. Tuttavia, la povertà rimane un problema grave, con il 49,9% della popolazione che vive in condizioni di difficoltà economica. Le politiche di austerità, sebbene necessarie per il risanamento dei conti pubblici, hanno avuto ripercussioni dirette sul welfare e sulla qualità della vita dei cittadini.

Settori in crescita e opportunità di investimento

Nonostante le difficoltà, alcuni settori dell’economia argentina stanno mostrando segni di ripresa. L’agricoltura, ad esempio, ha visto una crescita del 32% su base annua, grazie a un raccolto favorevole dopo un periodo di siccità. Anche il settore minerario, in particolare la produzione di litio e shale oil, rappresenta una grande opportunità per il futuro. Il giacimento di Vaca Muerta, uno dei più grandi al mondo, potrebbe quintuplicare la produzione di greggio, portando a un aumento significativo delle esportazioni e contribuendo a migliorare la bilancia commerciale del Paese.

Le prospettive future e le sfide da affrontare

Le previsioni per il 2025 sono ottimistiche, con una crescita stimata del 5,5%. Tuttavia, il Paese deve affrontare sfide significative, tra cui la necessità di stabilizzare il tasso di cambio e migliorare le riserve valutarie. La Banca Centrale ha già utilizzato ingenti somme per mantenere il valore del peso, ma la vulnerabilità agli shock esterni rimane alta. Inoltre, il debito pubblico, sebbene in calo, continua a rappresentare una preoccupazione, con scadenze di pagamento significative nei prossimi anni.