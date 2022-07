Modificare il grafico MT4: ecco come fare passo passo sulle app mobili

in

Per avere una migliore decisione di trading, puoi modificare il tuo grafico MT4 secondo le tue preferenze. Per sapere come personalizzare il grafico mobile MT4, fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito.

Come modificare le impostazioni del grafico MT4

Per personalizzare le impostazioni di visualizzazione per il grafico MT4 in base alle tue preferenze, vai su “Impostazioni” > scorri verso il basso fino a “Grafici”.

Quindi, sarai in grado di modificare alcune configurazioni del grafico elencate di seguito:

Tipi di grafico: puoi scegliere tra un grafico a barre, un grafico a candele e un grafico a linee.

grafico: puoi scegliere tra un grafico a barre, un grafico a candele e un grafico a linee. Alcune informazioni come Volumi, Ask Price Line, Separatori di periodi e Livelli di trading possono essere aggiunte all’app mobile MT4 trascinando il pulsante della modalità verso destra.

e possono essere aggiunte all’app mobile MT4 trascinando il pulsante della modalità verso destra. Colori del grafico: puoi modificare il colore dello schema e altri elementi come primo piano, griglia, barra su, barra giù, volumi, linea di prezzo bid / ask e così via toccando “Colori” e modificandoli, quindi toccando “Salva” per applicare le modifiche.

Come modificare i tempi su MT4 mobile?

Ci sono 9 intervalli di tempo offerti su MT4, tra cui:

M1: 1 minuto

M5: 5 minuti

M15: 15 minuti

M30: intervallo di tempo di 30 minuti

H1: 1 ora

H4: 4 ore

D1: 1 giorno

W1: 1 settimana

MN: 1 mese

Per passare da un intervallo di tempo all’altro, vai alla scheda “Trade”, tocca l’intervallo di tempo corrente e seleziona l’intervallo di tempo visualizzato come preferenza (dai grafici di 1 minuto ai grafici mensili).

Come aggiungere indicatori tecnici nel grafico MT4?

Prima di voler aggiungere indicatori o altri oggetti al grafico, assicurati di aver compreso l’interfaccia della scheda grafico nell’app mobile MT4.

Nella schermata principale della scheda del grafico, vedrai la cronologia dei prezzi nel tempo. Nella barra degli strumenti Grafico in alto, ogni funzione viene mostrata da sinistra a destra come segue:

Intervallo di tempo: l’app mobile MT4 offre nove diversi intervalli di tempo da 1 minuto (M1) a 1 giorno (D1). Fai clic sull’intervallo di tempo corrente sul grafico e personalizzalo a tuo piacimento.

mobile MT4 offre nove diversi intervalli di tempo da 1 minuto (M1) a 1 giorno (D1). Mirino: visualizza una data esatta, un prezzo e i valori degli indicatori in qualsiasi punto di un grafico.

visualizza una data esatta, un prezzo e i valori degli indicatori in qualsiasi punto di un grafico. Indicatori : aggiungi o rimuovi gli indicatori visualizzati sul grafico. MT4 offre più di 30 indicatori tecnici sui dispositivi mobili MT4.

: aggiungi o rimuovi gli indicatori visualizzati sul grafico. MT4 offre più di 30 indicatori tecnici sui dispositivi mobili MT4. Oggetti : aggiungere oggetti manualmente a un grafico per scopi analitici. Questo gruppo di funzioni include Linee, Canali, Strumenti gann, Strumenti Elliott e Forme.

: aggiungere oggetti manualmente a un grafico per scopi analitici. Questo gruppo di funzioni include Linee, Canali, Strumenti gann, Strumenti Elliott e Forme. Commercio: apri un nuovo commercio

È possibile aggiungere facilmente indicatori e oggetti di disegno al grafico per l’analisi tecnica.

Per aggiungere indicatori al grafico, tocca l’icona Indicatore nella barra degli strumenti del grafico > scegli “Finestra principale”. Apparirà una finestra con un elenco di indicatori disponibili sull’app MT4. Puoi selezionare uno degli indicatori Trend, Oscillatori, Volumi e Bill Williams (scorri verso il basso per visualizzarli tutti). Quindi regola i parametri e tocca “Fine” una volta terminato.

Se lo desideri, puoi aggiungere altri indicatori al grafico MT4.

Come aggiungere strumenti di disegno al grafico MT4?

Per aggiungere oggetti al grafico, toccare l’icona Oggetti nella barra degli strumenti Grafico nella parte superiore dello schermo.

Nell’elenco Oggetti toccare l’oggetto che si desidera aggiungere. Puoi aggiungere Linee, Canali, Angoli di Gann, Onde di Fibonacci, Onde di Elliot e Forme (scorri verso il basso per vederle tutte).

Come eliminare indicatori e oggetti in MT4 mobile?

Per eliminare indicatori o oggetti dal grafico mobile MT4, tocca l’icona Indicatore / Oggetto, visualizzerai i simboli / indicatori correnti, tocca l’icona “bin” nell’angolo in alto a destra > spunta la casella dell’indicatore / degli oggetti che desideri eliminare > tocca nuovamente il “cestino” per confermare.

In alternativa, è possibile rimuovere indicatori o oggetti toccando quello che si desidera eliminare e tenere premuto per alcuni secondi. Apparirà un’icona rossa “X”, fai clic su quell’icona per confermare.