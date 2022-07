MT4: Come accederci da PC

in

Il trading online non è mai stato così facile. Puoi aprire un conto con un broker e accedere alla piattaforma di trading in pochi minuti. Questo articolo ti aiuterà con i primi passi nel mondo del trading su come accedere alla piattaforma di trading più popolare (MT4) su PC.

Passo 1 – Controlla la tua e-mail per il download di MT4 con il tuo broker

Quando apri un conto di trading con successo, ti verrà inviata un’e-mail allegando un link che ti consente di scaricare la piattaforma MetaTrader 4 per Windows e MAC. Fai clic sulla versione compatibile con il tuo computer e scaricala.

Mentre scorri verso il basso l’e-mail, troverai anche le tue credenziali che possono essere utilizzate per accedere al conto di trading online in un secondo momento.

Passo 2 – Come accedere a MT4 su un PC?

Dopo aver aperto e verificato correttamente l’account, puoi accedere al tuo account MT4 seguendo questi passaggi:

Fai clic sulla scheda File in alto a sinistra > seleziona Accedi al conto commerciale. Quindi, inserisci le informazioni sull’account reale (includi le credenziali di accesso, la password e il server). Tutti questi dettagli di accesso ti vengono inviati via e-mail una volta creato il tuo account.

Se l’accesso ha esito positivo, la piattaforma MetaTrader ti avviserà con un suono. In pochi istanti, noterai che il trading è già possibile e la connessione è ora verde e in costante aggiornamento nell’angolo in basso a destra.

Se hai dimenticato la password del tuo account demo / live MT4, puoi reimpostarla tramite il tuo broker.

Come cambiare la password MT4

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo conto di trading live sulla tua piattaforma MT4, puoi accedere a tutte le funzionalità fornite da MT4 e prendere le tue decisioni di trading in base alla tua analisi sul grafico e con strumenti tecnici.

Buon trading!