Near Protocol è un buon investimento? Previsione prezzi 2023-2030

NEAR Protocol è una piattaforma blockchain progettata per essere scalabile, consentendo di supportare un gran numero di transazioni al secondo e gestire le esigenze delle dApps ad alte prestazioni. La sua struttura delle commissioni è progettata per mantenere bassi i costi delle transazioni, rendendolo accessibile per gli utenti che interagiscono con dApps sulla piattaforma.

NEAR Protocol offre un ambiente di sviluppo amico degli sviluppatori con supporto per vari linguaggi di programmazione e strumenti. La piattaforma è costruita con l’interoperabilità in mente, consentendo di integrarsi con altre reti blockchain e sistemi tradizionali. La sua architettura è progettata per garantire elevata sicurezza e proteggere i dati degli utenti, utilizzando crittografia avanzata per proteggersi dagli attacchi maligni.

NEAR è il token nativo della piattaforma NEAR e ha un’offerta massima di 1,000,000,000 di token NEAR. Le seguenti sono le principali funzioni dei token NEAR:

Gli utenti possono pagare le commissioni di transazione sulla piattaforma NEAR utilizzando la criptovaluta NEAR.

I token NEAR vengono utilizzati come garanzia per memorizzare dati sulla rete.

I token NEAR possono essere staked per guadagnare ricompense.

I detentori di token NEAR possono partecipare alla governance della piattaforma.

Performance del Prezzo di Near Protocol Finora

Ultimi 7 Giorni: +25.9%

+25.9% Ultimo Mese: +108.6%

+108.6% Ultimi 12 Mesi: +25.3%

+25.3% Dall’Avvio (2020): +24.2%

Near DeFi e Dati di Prestazione

TVL (Total Value Locked): $55.7M

$55.7M Ultimi 7 Giorni: +15.6%

+15.6% Ultimo Mese: +62.4%

+62.4% Transazioni Totali: 471.1M

471.1M Trend delle Transazioni: Positivo

Binance Research ha riportato che NEAR Protocol ha registrato un aumento degli indirizzi attivi medi giornalieri, superando i 650,000 a settembre. Questo numero ha superato gli indirizzi attivi giornalieri sia di Ethereum che di Solana nello stesso periodo, in contrasto con una diminuzione in altri protocolli.

Previsioni di Prezzo di Near Protocol

Previsione del Prezzo per le Prossime 24 Ore: $1.95 – $2.16

$1.95 – $2.16 Previsione del Prezzo per la Settimana: $2.00 – $2.07

Previsioni di Prezzo di Near Protocol 2023-2025-2030

Previsione del Prezzo per il 2023: $2.24

$2.24 Previsione del Prezzo per il 2024: $3.48

$3.48 Previsione del Prezzo per il 2025: $4.85

$4.85 Previsione del Prezzo per il 2026: $6.42

$6.42 Previsione del Prezzo per il 2027: $7.64

$7.64 Previsione del Prezzo per il 2028: $10.2

$10.2 Previsione del Prezzo per il 2029: $14.6

$14.6 Previsione del Prezzo per il 2030: $20.4

Near Protocol: Raggiungerà $1,000?

Affinché NEAR raggiunga $1,000, il token dovrà crescere di circa 600 volte. Tuttavia, considerando la sua crescita di 1.93 volte in un mese, NEAR avrebbe bisogno di almeno 221 mesi (più di 18 anni) per raggiungere $1,000. Questo è impossibile da raggiungere.

Inoltre, a $1,000, la capitalizzazione di mercato di Near Protocol sarebbe di $1.5 trilioni (la metà di quella di Apple oggi), il che non è fattibile.

Near Protocol: Raggiungerà $100?

Per raggiungere $100, NEAR dovrà crescere di 60 volte. Considerando la sua crescita di 1.93 volte in un mese, NEAR avrà bisogno di circa 33.21 mesi (meno di 3 anni). Tuttavia, le condizioni macroeconomiche e di liquidità non sono simili a quando ha raggiunto il suo massimo storico, quindi NEAR avrà bisogno di molto più tempo per raggiungere $100.

Near Protocol: Raggiungerà $10?

Per raggiungere $10, NEAR deve crescere di 6 volte. Considerando che NEAR ha raggiunto il suo massimo storico di $20.18 nel gennaio 2022, crescendo di 11.59 volte in soli 6 mesi, NEAR richiederà solo 3.32 mesi per raggiungere $10. Tuttavia, la situazione attuale del mercato in termini di liquidità e inflazione non è favorevole al mercato cripto. Pertanto, non può raggiungere nemmeno $10 nel tempo calcolato. Tuttavia, raggiungere $10 è un obiettivo relativamente facile per NEAR se consideriamo i suoi movimenti passati dei prezzi.

Valutazione di Near Protocol nel 2023: È un Buon Investimento?

Il NEAR Protocol è una piattaforma blockchain decentralizzata, shardata, e proof-of-stake che consente agli sviluppatori di costruire dApps. La piattaforma affronta i problemi chiave affrontati dalle piattaforme e dagli sviluppatori attuali, dando priorità all’usabilità, sia per gli utenti finali che per gli sviluppatori. NEAR utilizza Web Assembly (WASM), supporta contratti scritti in AssemblyScript e offre un SDK che consente agli sviluppatori di creare, testare e implementare facilmente smart contract e dApps sulla piattaforma.

NEAR Protocol ha un ecosistema vibrante che offre supporto finanziario, consulenza e networking ai progetti per aiutarli a diventare aziende prosperose. L’ecosistema fornisce diverse opzioni di finanziamento, come sovvenzioni ecosistemiche, acceleratori e incubatori, DAO gestite dalla community e venture capital.

In sintesi, sebbene NEAR sembri più orientato agli sviluppatori e forse più efficiente, non ha un enorme vantaggio competitivo rispetto ad altre piattaforme blockchain. Ciò rende NEAR un caso di investimento finora non eccezionale.