Negoziazioni su Metatrader 4: come scalarle

Esistono molti modi per aiutare a gestire gli ordini nel trading Forex, in cui la strategia di trading Scale-out è ampiamente applicata nel mercato forex. Quindi, come viene eseguita la strategia di trading Scale-out su MetaTrader 4? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Per spiegare la strategia di trading Scale-out, segui l’esempio seguente.

Supponiamo di impostare un trade con USD/CAD con i seguenti parametri:

Volume di trading: 1 Lotto

Entrata: 1.27924

Stop Loss: 1,27850

Take Profit: 1,28424, 1,28924, 1,29424

Richiedi la strategia scale-out trading – chiudi parzialmente gli ordini in base ai livelli di Take Profit attesi come segue:

Chiudi 0,3 lotti quando il prezzo raggiunge Take Profit a 1,28424.

Chiudi 0,3 lotti quando il prezzo raggiunge Take Profit 2 a 1,28924.

Chiudi 0,4 lot quando il prezzo raggiunge Full Take Profit a 1,29424.

Per seguire questa strategia, hai due modi:

Parziale chiusura per divisione di volume.

Uscita parziale utilizzando MetaTrader 4.

1. Come uscire dalle operazioni vincenti per divisione di volume

Questo metodo è comunemente usato dai trader. È necessario dividere il volume in 3 parti e abbinare continuamente 3 ordini con i seguenti parametri:

Di conseguenza, il volume totale degli scambi è di 1 lotto ma è diviso in tre parti con 3 ordini eseguiti a prezzi diversi.

Dopo aver abbinato gli ordini consecutivi con il volume in base alla strategia, procedere alla modifica dell’ordine con Stop Loss nello stesso punto e Take Profit in base a tre livelli di profitto previsti. Non appena il tasso tocca Take Profit, parte dell’operazione verrà chiusa. Altre operazioni funzionano ancora normalmente.

Il vantaggio di questa strategia è la flessibilità e non è necessario installare le notifiche di MetaTrader 4 sul telefono e interrompere l’ordine.

2. Tattiche per il trading scale-out su MT4

Con il metodo di utilizzo delle funzionalità predefinite su MetaTrader 4, ci vorrà più tempo per la gestione e l’installazione. I passaggi per chiudere parzialmente gli ordini dal volume totale degli ordini su MetaTrader 4 sono i seguenti:

Passaggio 1: effettua uno scambio

In questa fase, quando si effettua uno scambio, è necessario impostare Entry, Stop Loss e Take Profit come segue:

Volume di trading: 1 Lotto

Entrata: 1.27924

Stop Loss: 1,27850

Take Profit: 1,29424

Significa che devi impostare Take Profit per il commercio al livello più lontano.

Passaggio 2: imposta una notifica sul telefono quando il tasso di cambio raggiunge le soglie Take Profit

Puoi utilizzare TradingView per circa $ 15 al mese per poter inviare avvisi di tasso al tuo telefono.

Oppure puoi utilizzare un VPS Forex per circa $ 5 al mese, quindi installare MetaTrader 4 su questo VPS e procedere a impostare un avviso in modo che non appena il tasso raggiunge l’area Take Profit 1, MT4 invierà una notifica al tuo telefono.

Quindi aprire il computer, eseguire MT4 ed eseguire il 3 ° passaggio.

Passaggio 3: modifica il comando

Per modificare gli ordini su MetaTrader 4, è necessario accedere a Terminale premendo CTRL + T o selezionare Visualizza -> Terminale nella barra dei menu.

o selezionare -> nella barra dei menu. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul trade che desideri modificare e seleziona Modifica o Elimina ordine . Un pannello di modifica dei comandi apparirà come segue:

sul trade che desideri modificare e seleziona . Un pannello di modifica dei comandi apparirà come segue: Nella casella Tipo selezionare Esecuzione di mercato/Esecuzione immediata . Immediatamente, verrà visualizzata la tabella di chiusura parziale dell’ordine.

selezionare . Immediatamente, verrà visualizzata la tabella di chiusura parziale dell’ordine. Nella sezione “Volume”, inserisci il volume che desideri chiudere e seleziona “Chiudi #500526 …”.

Quando riapri la cronologia delle negoziazioni e attivi l’opzione Commento, vedrai un ordine commerciale.

A questo punto, hai completato la chiusura parziale. Continui ad aspettare fino a quando non raggiungi una soglia Take Profit più alta per chiudere la parte successiva del tuo Ordine.

Ogni strategia di gestione degli ordini ha i suoi vantaggi e svantaggi. Nella strategia di tagliare gli ordini per parte dividendo il volume, dedicherai meno tempo alla gestione e sarai molto più flessibile. Nella strategia di cut-off basata sulle funzionalità di MetaTrader 4, devi avere un VPS per impostare le notifiche, oppure dovrai sederti e fissare lo schermo 24/5/286. Pertanto, considera e scegli tu stesso la strategia più efficace.