Stop loss & Take profit su MT4: come impostarlo sul mobile

I telefoni cellulari apparentemente svolgono un ruolo importante per i commercianti. Le app mobili MT4 sono spesso utilizzate da molte persone per fare trading, tracciare ordini e monitorare i grafici, il che offre ai trader convenienza ed efficacia nel trading.

Questa guida ti mostra come impostare Stop loss (SL) e Take profit (TP) su MT4 mobile quando apri una nuova operazione o adegui una posizione esistente.

Come impostare Stop loss & Take profit per i nuovi ordini

Per impostare uno stop-loss e prendere profitto per i nuovi ordini sui telefoni cellulari MT4, dopo aver navigato nella scheda “Quotazioni” -> aver selezionato lo strumento -> toccando “Nuovo ordine”, vedrai una finestra popup come mostrato di seguito:

Quindi è necessario compilare i dettagli Stop Loss o Take Profit nei campi SL e TP come preferenza.

Nota: se il tuo Stop Loss o Take Profit è impostato troppo vicino al prezzo corrente, verrà visualizzata la notifica “S/L o T/P non valido”.

Come impostare Stop loss e Take profit per le negoziazioni aperte?

Nel caso in cui si desideri aggiungere o modificare Stop loss e Take profit per posizioni esistenti, seguire la guida riportata di seguito:

Vai alla scheda “Trade” e visualizzerai tutte le operazioni aperte.

e visualizzerai tutte le operazioni aperte. Tocca e tieni premuta la posizione aperta che desideri aggiungere Stop loss e Take profit. Apparirà una nuova finestra pop-up.

che desideri aggiungere Stop loss e Take profit. Apparirà una nuova finestra pop-up. Seleziona “Modifica”. Ti verrà quindi chiesto di inserire il tuo stop loss o prendere profitto.

Ti verrà quindi chiesto di Una volta fatto, tocca “Modifica”.

Perché dovresti impostare SL & TP?

Per ridurre al minimo il rischio o massimizzare il profitto potenziale, i trader utilizzano spesso ordini Take profit (take profit) e Stoploss (stop loss) quando effettuano ordini commerciali.

Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) sono ordini limite che impostano con precisione il livello di prezzo al quale una posizione viene automaticamente chiusa per evitare perdite o bloccare i profitti. Tuttavia, sono utilizzati in modi diversi. Specificamente

Stop Loss

Lo Stop Loss viene utilizzato per gestire il livello di rischio per l’importo dell’investimento, per evitare un’eccessiva perdita della tolleranza degli investitori.

L’ordine stop loss avrà effetto quando la perdita raggiungerà il prezzo di stop loss predeterminato. Il prezzo di stop loss è il prezzo che hai precedentemente impostato e verrà eseguito nel caso in cui l’andamento del prezzo vada contro la tua previsione.

Per una posizione lunga, il prezzo di stop loss è inferiore al prezzo corrente di mercato. Al contrario, il prezzo di stop loss è superiore al prezzo corrente di mercato per una posizione corta.

Prima di effettuare un ordine di stop loss per un determinato trade, dovresti considerare quanta perdita puoi accettare per quel particolare trade.

Ad esempio, se si effettua un ordine di stop loss per un importo di $ 3,7 per un’operazione di acquisto. Se il valore totale dell’investimento per questo titolo perde $ 3,7, l’ordine verrà chiuso automaticamente. Ciò aiuta a ridurre il rischio nel caso in cui il prezzo scenda più in profondità e l’importo della perdita sia più alto.

Prendi profitto

Take profit viene utilizzato per chiudere automaticamente un’operazione a un tasso specifico che sei felice di chiudere un ordine per un profitto. Quando il trade è redditizio e raggiunge il prezzo precedentemente impostato, il trade verrà automaticamente chiuso.

Per una posizione lunga, il take profit è superiore al prezzo corrente di mercato. Al contrario, il take profit è inferiore al prezzo corrente di mercato in una posizione corta.

Per riassumere, decidere quando uscire da un trade redditizio è importante quanto decidere quando uscire da un trade in perdita perché influisce su quanto sei redditizio a lungo termine.

Utilizzando SL e TP, i trader non si preoccupano più di rimanere bloccati sul proprio computer in attesa di un prezzo specifico per eseguire manualmente le negoziazioni.