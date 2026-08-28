Bitcoin a 80.000$: ETF, tokenizzazione e regolamentazione guidano il nuovo trend

Bitcoin ha superato gli 80.000$, trainato da afflussi record negli ETF e progetti di tokenizzazione. Scopri come queste dinamiche stanno cambiando il mercato delle criptovalute

Il mercato delle criptovalute è tornato sotto i riflettori con Bitcoin che ha superato la soglia psicologica degli 80.000 dollari. Questo movimento è sostenuto da una serie di fattori che vanno dagli afflussi record negli ETF agli sviluppi nel campo della tokenizzazione.

Parallelamente, emergono segnali di maturazione normativa e di rischi tecnologici che gli analisti considerano cruciali per i prossimi mesi. Vediamo insieme le dinamiche che stanno ridefinendo il panorama delle criptovalute.

L’interesse istituzionale e il ruolo degli ETF

Secondo i dati di mercato, Bitcoin si mantiene sopra i 79.000-80.000 dollari, sostenuto da una serie di fattori macro e finanziari. Gli ETF spot USA hanno registrato otto giorni consecutivi di afflussi netti, per circa 2,8 miliardi di dollari dall’inizio dell’ultima gamba rialzista.

BlackRock con il suo ETF IBIT ha riportato volumi record in una settimana positiva, alimentando la narrativa di un crescente interesse istituzionale. Gli analisti collegano parte della forza di Bitcoin anche al rally tecnologico innescato dai conti di Nvidia il cui titolo è balzato di circa l’8% dopo utili migliori delle attese.

La corsa alla tokenizzazione e le infrastrutture finanziarie

Mentre Bitcoin testa una delle sue più grandi supply wall attorno agli 80.000 dollari, l’attenzione degli addetti ai lavori si sposta anche sulle infrastrutture per la tokenizzazione. La società di clearing statunitense RQD* ha raccolto 74 milioni di dollari in un round guidato da Bain Capital con l’obiettivo dichiarato di espandere i servizi di custodia e regolamento per asset digitali e mercati tokenizzati.

In parallelo, Bitfinex Securities ha raccolto 50 milioni di dollari per un progetto che punta a offrire trading di nichel tokenizzato, legato a una piattaforma industriale lussemburghese che detiene circa 1,6 miliardi di dollari di scorte di nichel ad alta purezza. In Asia, il colosso finanziario coreano Mirae Asset mira a costruire un ecosistema crypto da oltre 100 miliardi di dollari dopo l’acquisizione di Digital X (ex Korbit), con piani che includono stablecoin, asset del mondo reale (RWA) e security token offering (STO).

Regolamentazione e rischi tecnologici

Dal Regno Unito arrivano numeri che fotografano la crescita del settore dal lato fiscale: l’HMRC ha comunicato che 17.600 contribuenti hanno dichiarato profitti da crypto per circa 1,87 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2026-2026, con 240 persone che hanno realizzato in media più di 1,3 milioni di dollari ciascuna in plusvalenze.

Sul versante regolamentare, il governo britannico sta lavorando a un nuovo obiettivo per la Bank of England in materia di stablecoin, pur mantenendo la stabilità finanziaria come mandato principale e prevedendo report annuali al Parlamento. Negli Stati Uniti il dibattito sulla Clarity Act solleva preoccupazioni tra le banche di comunità, che temono uno svantaggio competitivo rispetto ai grandi attori nei servizi legati alle stablecoin.

Infine, il fronte tecnologico resta sotto stretta osservazione: gli sviluppatori del Lightning Network hanno emesso un avviso di emergenza per i gestori di nodi, dopo che bug legati a lavori di AI sul codice Bitcoin hanno richiesto aggiornamenti urgenti, il secondo episodio del genere in un mese. In parallelo, ricercatori propongono la soluzione SHRINCS per firme resistenti ai computer quantistici, con l’obiettivo di mantenere la capacità della rete senza appesantire troppo le transazioni.