“Nessun provider è stato trovato” su PancakeSwap: ecco come risolvere l’errore

Stai cercando di connetterti a Trust Wallet sulla versione del browser su PancakeSwap?

Se lo sei, potresti ricevere questo errore “Nessun provider è stato trovato”.

Ecco il messaggio di errore completo, “Errore del provider. Nessun fornitore è stato trovato”.

Di conseguenza, non sarai in grado di connettere il tuo Trust Wallet su PancakeSwap.

Inoltre, non sarai in grado di scambiare token.

Anche se hai l’app Trust Wallet sul tuo dispositivo, potresti non essere in grado di collegarla su PancakeSwap.

Ma perché è così?

Cosa significa “Nessun fornitore è stato trovato” su PancakeSwap?

“Nessun provider è stato trovato” su PancakeSwap significa che c’è un errore con la connessione del tuo Trust Wallet con PancakeSwap.

Succede quando si utilizza PancakeSwap su un browser e non sul browser DApp su Trust Wallet.

Se utilizzi PancakeSwap su un browser, non sarai in grado di connetterti al tuo Trust Wallet.

Quando provi a connetterti al tuo Trust Wallet, riceverai un errore del provider.

Questo perché il tuo browser mobile (ad esempio, Safari, Chrome) non supporta applicazioni decentralizzate come PancakeSwap.

Trust Wallet ha un browser DApp dedicato che puoi utilizzare per interagire con qualsiasi applicazione decentralizzata.

Tuttavia, è necessario prima abilitarlo.

Per impostazione predefinita, il browser DApp non è abilitato in Trust Wallet.

Quindi, è necessario abilitarlo tramite il browser mobile per utilizzarlo.

Altrimenti, non sarai in grado di connettere Trust Wallet a PancakeSwap.

Come risolvere “Nessun provider è stato trovato” su PancakeSwap

Per correggere “Nessun provider è stato trovato” su PancakeSwap, è necessario abilitare il browser DApp su Trust Wallet.

Quindi, apri PancakeSwap sul browser DApp e collegalo con Trust Wallet.

Questa volta, sarai in grado di connettere Trust Wallet a PancakeSwap senza errori.

La causa dell’errore “Nessun provider è stato trovato” è perché stai utilizzando PancakeSwap su un browser mobile.

I browser per dispositivi mobili come Safari o Chrome non supportano le DApp.

D’altra parte, Trust Wallet ha un browser DApp che supporta scambi decentralizzati come PancakeSwap.

Quindi, la prima cosa che devi fare è smettere di usare PancakeSwap sul tuo browser mobile.

Quindi, abilita il browser DApp su Trust Wallet se non l’hai già fatto.

Ecco come risolvere “Nessun provider è stato trovato” su PancakeSwap:

Metodo #1

1. Scarica Trust Wallet

Il primo passo è scaricare Trust Wallet sul tuo dispositivo mobile (se non l’hai già fatto).

Per cominciare, vai su App Store o Google Play Store.

Una volta che sei lì, cerca “Trust Wallet” nella barra di ricerca.

Quindi, tocca il primo risultato di ricerca e scarica Trust Wallet.

Dopo aver scaricato Trust Wallet, crea un nuovo portafoglio e verifica la frase di recupero.

Dopo aver verificato la frase di recupero, il tuo portafoglio verrà creato correttamente.

2. Abilitare il browser DApp

In secondo luogo, è necessario abilitare il browser DApp su Trust Wallet.

Il browser DApp consente di utilizzare scambi decentralizzati come PancakeSwap.

Per fare ciò, apri un browser sul tuo dispositivo mobile (ad esempio, Safari, Chrome).

Una volta che sei sul browser, inseriscilo nella barra di ricerca “trust://browser_enable” e cercalo.

Quindi, tocca “Apri” per aprire la pagina su Trust Wallet.

Dopo aver aperto la pagina su Trust Wallet, il browser DApp verrà abilitato su di esso.

3. Apri PancakeSwap

Ora, apri Trust Wallet e sarai in grado di vedere un’icona del browser nella barra di navigazione in basso.

Toccare l’icona del browser per aprire il browser DApp.

Nel browser DApp, scorri verso il basso fino a trovare l’intestazione “Popolare”.

Sotto l’intestazione “Popolare”, vedrai l’app PancakeSwap.

Tocca “PancakeSwap” per aprire PancakeSwap sul browser DApp.

4. Collega Trust Wallet a PancakeSwap

Una volta che sei su PancakeSwap, vedrai un pulsante “Connetti” nella barra di navigazione in alto della pagina.

Se il pulsante dice “Connetti” significa che non hai ancora collegato Trust Wallet.

Tocca “Connetti” per connetterti a un portafoglio.

Questo passaggio è simile a se dovessi connettere Trust Wallet a PancakeSwap su un browser mobile.

Tuttavia, collegherai Trust Wallet a PancakeSwap sul browser DApp anziché sul browser mobile.

Dopo aver toccato “Connetti”, si aprirà una finestra pop-up.

La finestra pop-up contiene un elenco di portafogli a cui è possibile connettersi.

Sarai in grado di connetterti a Metamask, TrustWallet, MathWallet, ecc.

Tocca “TrustWallet” per connetterti a Trust Wallet.

Questa volta, sarai in grado di connettere correttamente Trust Wallet a PancakeSwap perché stai utilizzando il browser DApp.

Ora sarai in grado di scambiare token sullo scambio.

Hai imparato con successo come correggere l’errore “Nessun provider è stato trovato” su PancakeSwap!

Metodo #2

1. Visita PancakeSwap su un browser e connettiti a “WalletConnect”

Il secondo metodo per correggere “Nessun provider è stato trovato” su PancakeSwap è utilizzare PancakeSwap sul tuo browser.

Innanzitutto, apri un browser mobile (ad esempio, Safari, Chrome).

Quindi, vai al sito Web di PancakeSwap.

Una volta che sei sul sito web, tocca “Connetti”.

Dopo aver toccato “Connetti”, si aprirà il pop-up “Connetti a un portafoglio”.

Nel pop-up, vedrai una perdita di portafogli a cui puoi connetterti.

Invece di toccare “TrustWallet”, tocca “WalletConnect”.

2. Connettiti a Trust Wallet

Dopo aver toccato “WalletConnect”, vedrai un elenco di portafogli a cui puoi connetterti.

Puoi connetterti a portafogli come “Rainbow”, “Trust”, “Argent” e altri.

Tocca “Trust” per connetterti a Trust Wallet.

Dopo aver toccato “Trust”, si aprirà un messaggio pop-up.

Il messaggio ti chiederà di aprire la pagina su Trust Wallet.

Tocca “Apri” per aprire la pagina su Trust Wallet.

3. Tocca “Connetti” e usa PancakeSwap

Dopo aver aperto la pagina su Trust Wallet, vedrai un pulsante “Connetti”.

Se non vedi il pulsante “Connetti”, prova a forzare la chiusura di Trust Wallet e ad aprirlo di nuovo.

Quindi, ripetere il passaggio precedente.

Tocca “Connetti” per connettere Trust Wallet a PancakeSwap.

Dopo aver toccato “Connetti”, Trust Wallet verrà collegato correttamente a PancakeSwap.

Puoi confermarlo guardando l’angolo in alto a destra di PancakeSwap.

Nell’angolo in alto a destra, vedrai il tuo indirizzo Trust Wallet.

Hai corretto con successo l’errore “Nessun provider è stato trovato” su PancakeSwap!

Conclusione

Se dovessi connettere Trust Wallet a PancakeSwap su un browser mobile, non funzionerà.

In futuro, se desideri utilizzare PancakeSwap sul tuo dispositivo mobile, assicurati di aprirlo utilizzando il browser DApp su Trust Wallet e non su un browser mobile.

Questo perché PancakeSwap non è supportato sui browser mobili.

Tuttavia, è necessario abilitare il browser DApp su Trust Wallet prima di poter interagire con le applicazioni decentralizzate.