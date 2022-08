Trust Wallet non mostra il saldo: ecco come risolvere l’errore

in

Trust Wallet non mostra il saldo o il prezzo di un token che possiedi?

Se di recente hai scambiato BNB / Ethereum con un token, potresti non essere in grado di vederne il saldo.

Può essere spaventoso perché non riesci a vedere il saldo del token che hai acquistato.

Di conseguenza, potresti pensare che i tuoi token siano spariti.

Tuttavia, questo di solito non è il caso a meno che tu non abbia scambiato un token che non è supportato su Trust Wallet.

Trust Wallet supporta più di 160.000 asset e 40 blockchain.

Quindi, è raro che il token che hai acquistato non sia supportato su di esso.

In questo articolo, imparerai perché Trust Wallet non mostra equilibrio e come risolverlo.

Perché Trust Wallet non mostra il saldo?

Trust Wallet non mostra il saldo perché non hai ancora aggiunto il token al tuo portafoglio.

Può anche significare che il token che hai acquistato non è supportato su Trust Wallet.

Ogni volta che acquisti un token su Trust Wallet tramite uno scambio decentralizzato, il saldo di esso non verrà mostrato sul tuo portafoglio.

Questo perché non l’hai ancora aggiunto al tuo portafoglio.

Ad esempio, se di recente hai scambiato BNB con SAFEMOON e non hai aggiunto SAFEMOON al tuo portafoglio, non sarai in grado di vederne il saldo.

Per vedere quanto SAFEMOON possiedi, devi copiare il suo indirizzo da un sito come CoinMarketCap.

Quindi, incollalo nella pagina delle impostazioni di Trust Wallet.

Infine, abilitare SAFEMOON accendendo l’interruttore.

Dopo aver abilitato un token su Trust Wallet, vedrai quanto ne possiedi sul tuo portafoglio.

Tuttavia, se hai recentemente acquistato un token molto nuovo o impopolare, potrebbe non essere supportato su Trust Wallet.

In tal caso, è necessario confermare il saldo dell’indirizzo del token su un sito come Etherscan.

Come risolvere Trust Wallet che non mostra il saldo

Per correggere Trust Wallet che ora mostra il saldo, è necessario aggiungere manualmente l’indirizzo del token sull’app.

Dopo aver aggiunto l’indirizzo del token sull’app, sarai in grado di vederne il saldo.

Ogni volta che scambi un token su Trust Wallet tramite uno scambio decentralizzato come PancakeSwap, non verrà automaticamente aggiunto al tuo portafoglio.

Quindi, è necessario aggiungere manualmente l’indirizzo del token su Trust Wallet tramite la pagina Impostazioni.

Quindi, sarai in grado di abilitare il token sul tuo portafoglio.

Altrimenti, non sarai in grado di vedere il saldo del token che possiedi.

Ecco come puoi correggere Trust Wallet che non mostra il saldo:

1. Copia l’indirizzo del token

Innanzitutto, è necessario copiare l’indirizzo del token in modo da poterlo aggiungere a Trust Wallet.

A tale scopo, vai a CoinMarketCap.com.

CoinMarketCap è un mercato di criptovaluta e un sito di monitoraggio.

Puoi anche usarlo per trovare e copiare l’indirizzo di varie criptovalute.

Una volta che sei sul sito, tocca l’icona di ricerca nella parte superiore della pagina.

Dopo aver toccato l’icona di ricerca, il campo di ricerca verrà espanso.

Nel campo di ricerca, vedrai i token di tendenza.

Cerca la criptovaluta che hai acquistato di recente su Trust Wallet.

Ad esempio, se hai acquistato SAFEMOON di recente e vuoi vedere il suo saldo su Trust Wallet, cerca “SAFEMOON”.

Quindi, tocca “SafeMoon” per vedere il token.

Dopo aver cercato il token che desideri aggiungere a Trust Wallet, vedrai i suoi dettagli.

Vedrai il rango, il prezzo, i link e altro ancora del token.

Scorri verso il basso la pagina fino a visualizzare la scheda “Contratti”.

La scheda “Contratti” mostra l’indirizzo e la catena del token (ad esempio Binance Smart Chain).

Nella scheda contratti, vedrai un’icona duplicata.

Tocca l’icona duplicata per copiare l’indirizzo del token.

2. Aggiungi il token a Trust Wallet

Ora che hai copiato l’indirizzo del token su CoinMarketCap, devi incollarlo su Trust Wallet.

Questo può essere fatto nella pagina Impostazioni dell’app.

Innanzitutto, apri Trust Wallet sul tuo dispositivo mobile.

Quindi, tocca l’icona Impostazioni nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Dopo aver toccato l’icona Impostazioni, atterrerai nella pagina “Gestisci”.

Nella pagina “Gestisci”, vedrai un elenco di criptovalute abilitate sul tuo portafoglio.

Per impostazione predefinita, Trust Wallet visualizzerà Bitcoin, Ethereum, BNB e Smart Chain sul tuo portafoglio.

Per visualizzare il saldo di altre criptovalute, è necessario trovarlo e abilitarlo.

Per fare ciò, incolla l’indirizzo che hai copiato dal primo passaggio sulla barra di ricerca.

Dopo aver incollato l’indirizzo del token, verrà visualizzato nei risultati di ricerca se è supportato su Trust Wallet.

Tocca l’interruttore per abilitare il token su Trust Wallet.

Dopo aver abilitato il token su Trust Wallet, tocca “Fine”.

Quindi, torna alla pagina del portafoglio dell’app.

Ora sarai in grado di vedere il token sul tuo portafoglio.

Sarai anche in grado di vedere il tuo equilibrio.

Hai risolto con successo il problema del saldo su Trust Wallet!

Conclusione

Se non riesci ancora a vedere il saldo del token che possiedi su Trust Wallet, ci sono alcune altre soluzioni che puoi provare.

Innanzitutto, è necessario verificare se il token è supportato su Trust Wallet.

In alcuni casi, il logo del token potrebbe non essere visualizzato correttamente perché non viene ancora aggiunto al database di Trust Wallet.

Inoltre, assicurati di controllare la tua connessione Internet e la VPN poiché l’app funziona solo quando sei online.

Quando ti trovi in un paese che vieta i siti e le app di criptovaluta, Trust Wallet potrebbe non funzionare.

Per risolvere questo problema, puoi provare ad abilitare o disabilitare la tua VPN.

Puoi anche provare a verificare se l’app funziona su un altro dispositivo.

Questo test è importante se stai inviando un ticket.

Se tutto il resto fallisce, puoi provare a inviare un ticket nella community di Trust Wallet qui: https://community.trustwallet.com/c/asktrust/33.