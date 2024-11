Un cambio di rotta per Nestlé

Negli ultimi mesi, Nestlé ha intrapreso un percorso di ristrutturazione significativa, guidato dal nuovo amministratore delegato Laurent Freixe. Con un obiettivo di margine operativo fissato al 17%, inferiore rispetto alle previsioni del suo predecessore, Freixe sta cercando di rivitalizzare le vendite dopo un periodo di stagnazione. Questa decisione segna un cambiamento strategico importante per l’azienda, che mira a rispondere alle sfide del mercato attuale.

Obiettivi di crescita ambiziosi

Nonostante le difficoltà, Nestlé prevede un aumento delle entrate del 4% o più nel medio termine, superando le previsioni più conservative del passato. Tuttavia, gli analisti, come James Edwardes Jones di RBC, avvertono che questo obiettivo potrebbe essere troppo ottimistico, suggerendo che una visione più prudente sarebbe preferibile. La crescita delle vendite organiche è stata abbassata al 2% per quest’anno, il tasso più basso dal 2000, evidenziando le sfide che l’azienda deve affrontare.

Strategie di riduzione dei costi e investimenti

Per affrontare queste sfide, Nestlé ha annunciato un piano di riduzione dei costi di 2,5 miliardi di franchi svizzeri entro il 2027. Questi risparmi saranno reinvestiti in pubblicità e marketing, con l’obiettivo di ripristinare la fiducia degli investitori e stimolare la domanda. Freixe, con 38 anni di esperienza in Nestlé, ha già avviato cambiamenti interni significativi, inclusa la creazione di un consiglio esecutivo più snello e giovane, per accelerare il processo decisionale.

Ristrutturazione del portafoglio prodotti

Un altro passo importante nella strategia di Freixe è la separazione dei marchi di acqua, come Maison Perrier e Acqua Panna, in un’attività autonoma. Questo cambiamento mira a migliorare la gestione di un settore che ha affrontato recenti problemi di contaminazione e limitazioni di fornitura. Inoltre, Freixe sta rivedendo il portafoglio prodotti, considerando potenziali dismissioni, in particolare nel settore dei cibi surgelati, che ha subito un calo delle vendite a causa della pressione economica sui consumatori a basso reddito.

Le sfide del mercato attuale

Il contesto economico attuale presenta sfide significative per Nestlé, con i consumatori che tendono a optare per prodotti più economici a causa dell’inflazione. Sotto la guida di Schneider, l’azienda aveva fatto affidamento su un aumento dei prezzi per stimolare le vendite, ma questo approccio ha portato a una perdita di clientela. Freixe è consapevole di queste dinamiche e sta cercando di adattare le strategie aziendali per riconquistare i consumatori e migliorare la performance complessiva dell’azienda.