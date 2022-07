NFT Art: cosa sono e come venderli

L’arte NFT è una nuova e imminente forma di arte digitale. È unico in quanto è memorizzato su una blockchain, il che lo rende a prova di manomissione e sicuro. L’arte NFT può essere venduta su vari mercati, come OpenSea, Foundation, Mintable e Rarible.

Ognuna di queste piattaforme accetta Ethereum per le transazioni.

Il primo passo per vendere la tua arte NFT è creare un portafoglio digitale per la tua opera d’arte. Questo può essere fatto su qualsiasi numero di siti Web, come Metamask o Cipher. Questi siti web fungono da intermediari tra la tua arte NFT e i mercati in cui desideri venderli. Dopo aver creato il tuo portafoglio digitale, puoi aggiungere la tua opera d’arte ad esso.

Il prossimo passo è trovare un mercato che supporti la vendita di arte NFT. Come accennato in precedenza, OpenSea, Foundation, Mintable e Rarible supportano tutti la vendita di NFT. Una volta trovato un marketplace che desideri utilizzare, puoi mettere in vendita le tue opere d’arte. Assicurati di impostare un prezzo con cui ti senti a tuo agio, in quanto non sarai in grado di modificarlo una volta completata la vendita.

Una volta che qualcuno ha acquistato la tua arte NFT, la transazione verrà elaborata sulla blockchain. Ciò significa che l’acquirente riceverà un token che rappresenta la sua proprietà dell’opera d’arte. Il token può quindi essere utilizzato per dimostrare la proprietà o trasferire l’opera d’arte a qualcun altro.

Vendere arte NFT può essere un ottimo modo per fare soldi e mostrare le tue creazioni digitali uniche!

In questo articolo, discuteremo cos’è l’arte NFT, come stanno aiutando gli artisti e approfondiremo i dettagli su come vendere davvero la tua arte NFT.

Cos’è un’arte NFT?

Gli NFT sono visti come il futuro della proprietà. Gli investitori ritengono che tutti i tipi di proprietà, dai biglietti per eventi alle case, alla fine avranno il loro status di proprietà tokenizzato.

I token non fungibili, o NFT, sono fantasiosi per dire non sostituibili o unici nel loro genere. Rendono gli oggetti digitali scarsi, rari ed estremamente preziosi. Un NFT è un token digitale che rappresenta la proprietà di un file o di un oggetto specifico, come opere d’arte, video, oggetti di gioco o persino immobili, ed è memorizzato su una blockchain.

I processi di creazione e vendita di opere d’arte NFT sono complessi e richiedono sia abilità che determinazione da parte del creatore.

Se sei interessato all’acquisto di NFT, puoi leggere la nostra guida su Come acquistare NFT?

In che modo gli NFT stanno aiutando gli artisti?

Molti artisti e designer stanno studiando come creare e vendere un’arte NFT come potenziale nuova fonte di reddito.

Gli NFT stanno aiutando gli artisti di tutto il mondo a monetizzare la loro arte. Guadagnano più soldi attraverso gli NFT perché possono ricevere una royalty ogni volta che l’NFT passa di mano dopo la vendita iniziale.

Tuttavia, gli NFT sono più di un semplice nuovo modo di vendere arte; puoi anche usarli per proteggere la proprietà delle tue risorse digitali, ottenere l’accesso a nuove comunità e persino registrare la proprietà di oggetti fisici.

4 passaggi per vendere la tua arte NFT

Per iniziare a vendere la tua NFT Art, dovrai creare arte da zero o convertire la tua opera d’arte esistente in un file digitale.

Non è necessario fare nulla di speciale quando si crea la grafica poiché è possibile convertire quasi tutti i file digitali in un NFT purché sia la tua arte originale.

Ma non è tutto ciò che devi fare, segui i passaggi seguenti per iniziare a vendere i tuoi NFT oggi.

Passaggio 1: crea un portafoglio digitale

Quando vendi arte NFT, dovrai utilizzare un portafoglio digitale per archiviare il tuo Ethereum. Un portafoglio digitale è una piattaforma online sicura che ti consente di archiviare la tua criptovaluta. Ci sono molti diversi tipi di portafogli disponibili, quindi dovrai sceglierne uno giusto per te.

Alcuni dei portafogli digitali più popolari includono MetaMask, Coinbase Wallet e MyEtherWallet. Ognuno di questi portafogli offre diverse funzionalità e livelli di sicurezza, quindi è importante ricercare le opzioni prima di scegliere un portafoglio.

Una volta creato un portafoglio digitale, dovrai collegarlo a un indirizzo Ethereum che controlli. Ciò ti consente di ricevere pagamenti dagli acquirenti quando vendi la tua arte NFT.

Passaggio 2: scegli un Marketplace

Una volta creato un portafoglio digitale, dovrai scegliere un mercato in cui vuoi vendere la tua opera d’arte NFT. Ci sono molti mercati diversi disponibili, ognuno con i suoi vantaggi e svantaggi.

Alcuni dei mercati NFT più popolari includono OpenSea, Foundation, Mintable e Rarible. Queste piattaforme accettano Ethereum per le transazioni, quindi dovrai avere un portafoglio Ethereum per vendere la tua arte NFT su queste piattaforme.

Alcuni mercati NFT sono costruiti su altre reti blockchain come Solana, PolyGon, Flow, ecc. E per vendere su quei mercati, avrai bisogno di monete crittografiche native per vendere.

Quando scegli un marketplace per la tua arte NFT, è importante considerare fattori come le commissioni associate all’utilizzo della piattaforma e la visibilità che la tua arte avrà sulla piattaforma.

Indipendentemente dal mercato che scegli, è importante ricordare che non esiste una piattaforma “giusta” per la vendita di arte NFT. In definitiva, la scelta migliore dipenderà dalle tue esigenze e preferenze uniche come artista.

Tuttavia, prima di scegliere un marketplace, cerca quali tipi di file supporta il marketplace. La maggior parte dei marketplace supporta tipi di file tradizionali come:

jpg, jpeg, gif, mp4, JPG, PNG, GIF, FVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, CLB, GLTF.

Leggi il nostro confronto dettagliato dei 10 migliori mercati NFT per aiutarti a prendere la decisione giusta in base alle tue esigenze e preferenze uniche come artista.

Passaggio 3: valuta il tuo NFT

Si dice che gli NFT valgano solo ciò che le persone sono disposte a pagare per loro, ma la verità è che alcuni fattori influenzano i loro prezzi e il modo in cui gli acquirenti li valutano. Pertanto, valuta i tuoi NFT in base ai seguenti fattori:

Il prezzo medio di 30 giorni

Questa è stata la tendenza dei prezzi di un NFT in qualsiasi categoria. Idealmente, il tuo prezzo obiettivo dovrebbe essere vicino al valore medio di 30 giorni di token simili.

Rarità

Alcuni token non fungibili hanno caratteristiche distintive che faranno salire i loro prezzi. Quindi dai una funzionalità esclusiva ai tuoi NFT per renderli unici. Dovrai anche aumentare le tue campagne di marketing per evidenziare il punteggio di rarità della tua collezione NFT.

Utilità

Sarai in grado di richiedere un prezzo più alto per il tuo NFT in base all’utilità dell’attività sottostante. Ad esempio, se il tuo NFT rappresenta il diritto di utilizzare un servizio digitale gratuitamente o a una tariffa scontata, sarai in grado di addebitare premi più elevati.

Relazione tra i creatori

Gli individui che hanno stabilito una reputazione e un seguito nello spazio NFT possono essere in grado di comandare un prezzo più alto per i loro beni.

È abbastanza importante stabilire una presenza online e distinguere la tua collezione NFT con tutte le risorse di marketing disponibili per promuovere il tuo lavoro. La tua rete di creatori giocherà un ruolo enorme nella promozione della tua collezione.

Passaggio 4: crea ed elenca la tua opera d’arte NFT

Il passo finale nel processo di vendita di arte NFT è quello di creare la tua opera d’arte. Quando crei la tua grafica NFT, è importante considerare fattori come le dimensioni del file, la trama e l’aspetto visivo. Inoltre, dovrai assicurarti di utilizzare un formato compatibile con il marketplace in cui prevedi di vendere la tua opera d’arte.

Una volta creata la tua opera d’arte, dovrai caricarla sul marketplace di tua scelta. Quando carichi la tua opera d’arte, ti verrà richiesto di fornire alcune informazioni di base sul pezzo, come il titolo, la descrizione e il prezzo. Inoltre, dovrai decidere se vuoi vendere la tua opera d’arte come un singolo pezzo o come una collezione.

Dopo aver elencato il tuo NFT, tieni d’occhio le offerte dei potenziali acquirenti. Mentre la maggior parte delle piattaforme ti avviserà quando qualcuno fa un’offerta per la tua inserzione, è bene effettuare il check-in regolarmente per evitare di perdere eventuali offerte.

Quando qualcuno acquista la tua opera d’arte, riceverai il pagamento in criptovaluta nativa sul tuo portafoglio digitale.

E questo è tutto! Hai venduto con successo il tuo primo pezzo di arte NFT!

Conclusione

Creare un NFT non è così impegnativo o diversificato in termini di talento artistico, ma capire come venderli in modo efficace può essere molto difficile. È qui che entrano in gioco l’esperienza e la concentrazione! Avrai bisogno di entrambi se vuoi che la tua opera d’arte sia valutata dai potenziali acquirenti come se fossero destinate alla loro collezione, il che significa che non arriverà mai un momento in cui le persone non vorranno ciò che stai vendendo perché la domanda continua sempre a crescere.