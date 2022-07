6 monete in cui investire a Luglio 2022

Il mercato delle criptovalute è di nuovo in calo dopo una modesta ripresa quasi una settimana fa. Il suo limite totale è sceso del 4% nelle ultime 24 ore, a $ 915 miliardi. Ciò rappresenta un calo del 3,5% nell’ultima settimana e un calo del 20% in un mese.

La stragrande maggioranza delle monete è scesa di importi simili in tempi simili, ma la recessione in corso aumenta le possibilità di un grande rimbalzo. In questo senso, abbiamo messo insieme un elenco delle 6 migliori monete invernali crittografiche in cui investire in questo momento.

6 migliori monete invernali Crypto in cui investire

1. Battle Infinity (IBAT)

Battle Infinity (IBAT) è una nuova piattaforma di gioco play-to-earn in esecuzione su Binance Smart Chain.

Ha lanciato la sua prevendita ieri, con IBAT disponibile al prezzo di $ 0,0015. La vendita durerà altri 90 giorni e riceverà il 28% della fornitura massima totale di IBAT di 10 miliardi di IBAT.

Con sede in India, Battle Infinity sta sviluppando un metaverso in cui gli utenti possono partecipare a una varietà di giochi di differenza. Ciò include, ad esempio, la IBAT Premier League, in cui gli utenti dei giocatori costruiscono la propria squadra di sport fantasy composta da atleti della vita reale, vincendo punti in base alle prestazioni dei giocatori selezionati.

La piattaforma prevede inoltre di includere altri giochi in futuro, oltre allo staking competitivo, al proprio scambio decentralizzato e a un mercato NFT. Ha serie ambizioni di diventare un rivale di piattaforme preesistenti come Axie Infinity e, data la portata del progetto, ci sono tutte le possibilità che possa essere abbastanza grande presto.

2. Aave (AAVE)

AAVE è diminuito del 13% nelle ultime 24 ore, ma è aumentato del 6% nell’ultima settimana.

A $ 66,99, è anche in calo del 12% in un mese.

Gli indicatori di AAVE hanno accennato a una ripresa negli ultimi giorni. Il suo indice di forza relativa (in viola) è salito a 60 durante il fine settimana, segnalando un buon slancio. Da allora si è abbassato a meno di 50 anni, ma con AAVE che ha beneficiato di alcune buone notizie di recente, potrebbe tornare a crescere molto presto.

In particolare, la piattaforma DeFi Aave ha rivelato piani per lanciare la propria stablecoin, nota come GHO. Questo sarà garantito da garanzie e ancorato al dollaro USA, e funzionerebbe in un modo non troppo dissimile dal DAI. Cioè, sarà una stablecoin algoritmica decentralizzata e attirerà un maggiore utilizzo di Aave. Questo è senza dubbio rialzista per AAVE, dato che sarà utilizzato come garanzia per GHO.

Aave rimane la seconda più grande piattaforma DeFi nell’ecosistema, secondo DeFilLlama. Basato sulla blockchain di Ethereum, rappresenta $ 5,7 miliardi di valore totale bloccato, la maggior parte dei quali comprende fondi depositati per il prestito. Questa cifra potrebbe aumentare sostanzialmente nei prossimi mesi, motivo per cui AAVE è una delle nostre 6 migliori monete invernali crittografiche in cui investire al momento.

3. Lucky Block (LBLOCK)

A $ 0,00082479, LBLOCK è sceso del 5% nelle ultime 24 ore. È anche diminuito del 10% in una settimana e del 22% negli ultimi 30 giorni.

LBLOCK è in calo del 91% dal suo massimo storico di $ 0,00974554, fissato a febbraio. Storicamente, tali cali hanno significato minimi di mercato, anche se l’attuale contesto macroeconomico potrebbe significare che ci vorrà un po ‘prima che le cose inizino a salire di nuovo.

Tuttavia, LBLOCK è ben posizionata per capitalizzare un miglioramento del sentimento del mercato. Ha appena confermato una nuova quotazione in borsa: MEXC Global. Con sede a Singapore, questa borsa internazionale aprirà le negoziazioni per LBLOCK dal 1 ° agosto, aprendo il mercato dell’altcoin a una maggiore liquidità e interesse.

Ed è probabile che altri elenchi di scambio siano in arrivo per LBLOCK, dato che presto verrà lanciata una versione ERC-20 della moneta. Inoltre, Lucky Block ha iniziato a condurre estrazioni a premi regolari alla fine di maggio, assegnando $ 1 milione a due vincitori. Tali estrazioni ora garantiscono un pagamento minimo di almeno $ 50.000, anche se questo può aumentare molto più in alto se vengono acquistati abbastanza biglietti.

4. Bitcoin (BTC)

BTC è sceso del 4% nelle ultime 24 ore, scendendo a $ 19.756. Ciò significa che è anche in calo del 2,5% in una settimana e del 30% in un mese.

Gli indicatori di BTC continuano a mostrare che il mercato sta vendendo in eccesso la criptovaluta originale. Il suo RSI è vicino a 30, mentre la sua media mobile a 30 giorni (in rosso) è molto al di sotto della sua media a 200 giorni (in blu) come lo è stata per molto tempo.

In altre parole, praticamente tutti gli indicatori disponibili suggeriscono che BTC ha toccato il fondo del mercato. Ciò include gli indicatori stock-to-flow e dei prezzi realizzati. Naturalmente, con l’economia globale che attraversa un periodo di tensione senza precedenti, potremmo non vedere un altro mercato rialzista ancora per un po ‘.

Detto questo, BTC è la criptovaluta meglio posizionata per salire ad un certo punto in futuro, se non altro perché ha storicamente guidato tutti i mercati rialzisti. Continua inoltre ad attrarre più investimenti istituzionali di qualsiasi altra moneta, oltre ad attirare più proprietà in paesi con gravi problemi di inflazione. Questo è il motivo per cui è facilmente una delle nostre 6 migliori monete invernali crittografiche in cui investire ora.

5. Ethereum (ETH)

Parlando di monete sottovalutate, ETH è attualmente $ 1.058, che rappresenta un calo del 7,5% nelle ultime 24 ore. È anche in calo del 30% in un mese e del 78% dal suo massimo storico di $ 4.878 da novembre.

Gli indicatori dell’ETH rivelano anche una grave sottovalutazione in questo momento. Eppure è discutibile che l’altcoin sia ancora più sottovalutato di BTC, se non altro perché Ethereum dovrebbe essere un massiccio aggiornamento entro la fine dell’anno.

Questo è il Merge, attraverso il quale Ethereum effettuerà la transizione verso un meccanismo di consenso proof-of-stake. Ciò gli consentirà di diventare più efficiente dal punto di vista energetico e, nel tempo, più scalabile, cosa che aumenterà la sua usabilità.

Da un lato, il completamento con successo della fusione aumenterà enormemente la fiducia degli investitori in ETH. Dall’altro, l’introduzione dello staking aumenterà la domanda di altcoin e, con il 10% dell’offerta di ETH già puntata sulla PoS Beacon Chain, la criptovaluta potrebbe diventare deflazionistica. Quando si aggiunge il fatto che Ethereum è già la più grande blockchain per valore totale bloccato, è facile capire perché ETH è una delle nostre 6 migliori monete invernali crittografiche in cui investire.

6. DeFi Coin (DEFC)

A $ 0,113198, DEFC è sceso del 4% nell’ultimo giorno. Questo è in aggiunta al calo del 10% nell’ultima settimana e del 50% negli ultimi 30 giorni.

Anche il DEFC è in calo del 92% dal suo ATH di $ 1,57, fissato lo scorso luglio. Tuttavia, è aumentato in diverse occasioni da allora, e rimane una buona prospettiva per ulteriori picchi durante l’inverno cripto in corso.

Per chi non lo sapesse, DEFC è il token nativo dello scambio decentralizzato DeFi Swap. Oltre agli swap di token, DeFi Swaps fornisce anche l’agricoltura del rendimento e la fornitura di liquidità, rendendolo uno dei migliori DEX là fuori. Secondo CoinGecko, attualmente elenca 17 monete e 45 coppie di trading.