NFT da Coinbase Wallet a MetaMask: ecco come fare

In base alla convenienza e alle preferenze del portafoglio, ogni artista, collezionista e investitore NFT avrebbe avuto bisogno di trasferire NFT da un portafoglio all’altro in un determinato momento.

In questo articolo, spiegherò come esattamente ho trasferito il mio NFT acquistato su OpenSea da Coinbase Wallet a MetaMask.

I passaggi seguenti non sono destinati solo a OpenSea, ma a tutti i tipi di mercati NFT. Anche se ci possono essere lievi differenze qua e là per altri mercati NFT, funziona per tutti.

Come trasferire NFT da Coinbase Wallet a MetaMask?

Coinbase Wallet non ha l’opzione di invio per gli NFT. Puoi visualizzare i tuoi NFT solo su Coinbase Wallet.

Per trasferire NFT da Coinbase Wallet a MetaMask, devi selezionare il tuo NFT su Coinbase Wallet e aprirlo su OpenSea.

Quindi, collega il tuo portafoglio Coinbase a OpenSea o ad altri mercati.

Quindi, fai clic su “Trasferisci” su OpenSea e incolla l’indirizzo MetaMask.

Infine, conferma la richiesta di trasferimento apparsa sul portafoglio Coinbase.

Questo è tutto. Eseguendo questi passaggi devi essere in grado di trasferire correttamente il tuo NFT da Coinbase Wallet a MetaMask.

Per trasferire NFT da Coinbase Wallet a MetaMask, è necessaria una commissione di transazione. Questa tariffa varia a seconda del traffico di rete.

Da quando ho trasferito il Polygon NFT da Coinbase Wallet a MetaMask, ho pagato un 0.00317 MATIC come commissione di transazione.

Passaggi per trasferire NFT da Coinbase Wallet a MetaMask Wallet

Apri Coinbase Wallet Collega Coinbase Wallet a OpenSea / Altro Marketplace Fai clic su “Trasferisci“ Incolla l’indirizzo MetaMask Conferma trasferimento Importare NFT in MetaMask

1. Apri Coinbase Wallet

Come primo passo, devi selezionare il tuo NFT sul portafoglio Coinbase e aprirlo su OpenSea o qualunque sia il mercato NFT in cui hai acquistato NFT.

A tale scopo:

Apri l’estensione Coinbase Wallet e inserisci la password per sbloccarlo.

Per impostazione predefinita, atterrerai sulla scheda “ Crypto “. Vai alla scheda “ NFT “.

“. Vai alla scheda “ “. Fai clic sul tuo NFT.

Ora seleziona il marketplace NFT per visualizzare l’NFT.

2. Collega Coinbase Wallet a OpenSea / Altro Marketplace

Per ottenere l’accesso completo al tuo NFT, devi collegare il tuo portafoglio Coinbase con il relativo mercato NFT.

A tale scopo:

Fai clic sull’icona “ Portafoglio ” nell’angolo in alto a destra della pagina web.

” nell’angolo in alto a destra della pagina web. Quindi, seleziona Coinbase Wallet.

Dopo aver fatto clic su Coinbase Wallet, si aprirà un messaggio per la conferma della connessione. Dando conferma, OpenSea / altro mercato NFT può vedere il saldo del tuo portafoglio e inviare richieste di transazione. Ma non possono accedere ai tuoi fondi senza il tuo permesso. Quindi, fai clic su “ Connetti “.

“. Ora, OpenSea ti invierà una richiesta di firma per ottenere l’accesso di base al tuo portafoglio Coinbase. Fai clic su “Accetta e firma“, quindi fai clic su “Firma“.

3. Fai clic su “Trasferisci“

Dopo aver stabilito la connessione tra Coinbase Wallet e il relativo mercato NFT, puoi ottenere l’accesso completo al tuo NFT.

Nell’angolo in alto a destra del tuo NFT, puoi vedere quattro icone (se si tratta di OpenSea). Su quattro icone, è necessario fare clic sull’icona “trasferisci“.

4. Incolla l’indirizzo MetaMask

Ora, ti verrà chiesto di incollare l’indirizzo del destinatario che è MetaMask nel nostro caso.

Per copiare l’indirizzo del portafoglio MetaMask, è necessario fare clic sull’indirizzo appena sotto l’opzione “menu a discesa di rete“.

Fai sempre attenzione mentre incolli l’indirizzo. Perché gli NFT inviati all’indirizzo errato non possono essere recuperati.

Dopo aver incollato l’indirizzo, fai clic su “Trasferisci“.

Se OpenSea o il relativo marketplace NFT ti chiede di cambiare rete in questo particolare punto, devi cambiare rete.

5. Conferma il trasferimento

Ora, una richiesta di conferma apparirà sul portafoglio Coinbase.

In questa pagina, puoi vedere l’indirizzo del contratto intelligente, la rete e la tariffa di rete.

Basta passare attraverso questi dettagli e fare clic su “Conferma“.

Ora vedrai una notifica completa del trasferimento insieme all’ID della transazione (TxID).

Ecco come puoi trasferire NFT da Coinbase Wallet a MetaMask.

6. Importa l’NFT in MetaMask

Questo è un altro passo cruciale coinvolto nel trasferimento da Coinbase Wallet a MetaMask NFT.

L’estensione MetaMask per natura non mostrerà gli NFT. È possibile visualizzare la voce NFT solo se la si importa.

Tuttavia, è possibile visualizzare i propri NFT nell’applicazione mobile MetaMask.

Per fare ciò, apri l’applicazione mobile MetaMask Wallet.

Quindi, vai alla scheda “NFT” e tocca “Importa NFT“.

Successivamente, è necessario incollare l’indirizzo e l’ID del contratto NFT.

Infine, tocca “Importa“.

Nota: puoi trovare l’indirizzo e l’ID del contratto del tuo NFT nella scheda “Dettagli” su OpenSea.

Ora puoi visualizzare con successo il tuo NFT inviato da Coinbase Wallet su MetaMask.

Conclusione

Trasferire NFT da Coinbase Wallet a MetaMask non è un compito semplice. Tuttavia, questo articolo ha semplificato il processo con schermate in tempo reale.

Durante il trasferimento di NFT su un altro portafoglio, devi fare attenzione mentre copi e incolli l’indirizzo del portafoglio del destinatario. Un indirizzo sbagliato significa che hai perso il tuo NFT.

Inoltre, è molto importante mantenere il saldo crittografico necessario sul tuo portafoglio Coinbase per la commissione / commissione di transazione del gas. La commissione di gas / transazione si aggira approssimativamente da ~ $ 0,1 a $ 10 a seconda della congestione della blockchain.

Ricorda sempre che puoi utilizzare solo il token nativo per la tassa sul gas. Ad esempio, non è possibile utilizzare la versione ERC20 di MATIC per pagare la tariffa del gas per il trasferimento Polygon MATIC NFT; è possibile utilizzare solo la versione nativa del token.

Per verificare questa transazione, puoi utilizzare l’esploratore della catena blockchain rilevante per il tuo NFT.

Se l’NFT è su Ethereum, usa Etherscan; se è Polygon, usa Polygonscan.

Apri l’esploratore blockchain e incolla l’ID della transazione di questo trasferimento. Puoi trovare l’ID della transazione (TxID) su Coinbase Wallet.