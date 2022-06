No-KYC Crypto Mastercard, la carta privata di Bitcoin: cos’è e come averla

No-KYC Crypto Mastercard, Edge ha lanciato una scheda crittografica leader nell’auto-custodia che non richiede la verifica Know Your Customer (KYC). Pubblicizzato come Bitcoins First Private Card, gli utenti di Edge Mastercard sarebbero in grado di spendere le loro criptovalute in oltre 10 milioni di commercianti negli Stati Uniti che si trovano sulla rete a circuito aperto di Mastercard.

La scheda crittografica appena lanciata supporta bitcoin, bitcoin cash, dogecoin, litecoin e dash. Edge Mastercard emessa da Patriot Bank, N.A., su licenza di Mastercard International, non richiede agli utenti di pagare alcuna commissione per la carta. Secondo le fonti, la Edge Mastercard è conforme alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo e ha un limite giornaliero di $ 1.000.

Poiché non sono richiesti dettagli KYC per le verifiche e nessun indirizzo è associato alla carta, gli utenti possono inserire qualsiasi nome sotto l’indirizzo di fatturazione durante lo shopping online, secondo il comunicato stampa.

La carta utilizza la tecnologia di una startup fintech chiamata Ionia e si connette anche con i servizi di pagamento mobile Apple Pay, Samsung Pay o Google Pay. Commentando il recente sviluppo Paul Puey, co-fondatore di Edge, ha dichiarato che senza compromettere alcuna informazione personale e senza le solite commissioni o ritardi per ricaricare la propria carta, la Edge Mastercard è davvero una svolta per l’utilizzo della crittografia per i pagamenti quotidiani.

Edge punta sulla riservatezza e sulla funzione gratuita per attirare gli appassionati di criptovalute a provare la nuova carta. Edge afferma di utilizzare tassi di cambio spot ufficiali forniti da aziende, tra cui Coinmarketcap, un rinomato sito Web di monitoraggio dei prezzi per le risorse digitali, senza alcun margine sui tassi di cambio.

Edge è una società con sede a San Diego fondata nel 2014 che afferma di lavorare per consentire agli utenti di tutto il mondo di interagire con l’economia crittografica rendendo l’auto-custodia più accessibile.

La società di scambio di risorse digitali ha un impressionante 1,7 milioni di account in 179 paesi sulla sua piattaforma di trading di criptovaluta di auto-custodia.