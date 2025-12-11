Novità sui dazi tra Svizzera e Stati Uniti: Scopri le Nuove Misure Economiche e il Loro Impatto

Nel panorama economico attuale, le relazioni commerciali tra la Svizzera e gli Stati Uniti stanno subendo importanti cambiamenti.

A partire dal 14 novembre 2025, gli Stati Uniti hanno annunciato una significativa riduzione dei dazi doganali sui prodotti svizzeri, passando da un’imposta aggiuntiva del 39% a una nuova aliquota massima del 15%. Questa mossa rappresenta un passo avanti nelle relazioni commerciali tra i due paesi e riflette l’intenzione di facilitare il commercio bilaterale.

Questa decisione è stata presa in seguito a un accordo tra la Svizzera, il Liechtenstein e gli Stati Uniti, il quale mira a migliorare l’accesso ai mercati e a promuovere una collaborazione economica più forte. In cambio, la Svizzera ha accettato di ridurre i propri dazi su specifici prodotti agricoli e della pesca provenienti dagli Stati Uniti.

Impatto delle nuove misure sui dazi

Con l’introduzione di queste nuove norme, le aziende svizzere possono aspettarsi una maggiore competitività sul mercato statunitense. La riduzione dei dazi doganali non solo abbatterà i costi di importazione, ma permetterà anche ai prodotti svizzeri di avere una presenza più marcata rispetto a quelli di altri partner commerciali, come i paesi dell’Unione Europea.

Dettagli delle esenzioni e delle aliquote

È importante notare che alcune categorie di prodotti, come farmaci, prodotti chimici, oro e caffè, continueranno a beneficiare di esenzioni daziarie esistenti. Inoltre, la nuova normativa prevede che anche altri beni, come aeromobili, componenti aeronautiche e cosmetici, saranno esenti da dazi aggiuntivi. Tali esenzioni rappresentano un’opportunità significativa per le aziende svizzere che operano in questi settori.

Risposta della Svizzera e misure compensative

In risposta alle modifiche statunitensi, la Svizzera ha adottato misure per ridurre i dazi su prodotti importati dagli Stati Uniti, come i frutti di mare e alcuni prodotti agricoli. Questo approccio bilaterale mira a mantenere il dialogo commerciale attivo e a garantire che entrambe le nazioni possano trarre vantaggio dalle reciproche concessioni.

Contingenti doganali e vantaggi competitivi

Il nuovo accordo prevede anche contingenti bilaterali senza dazi per specifiche quantità di prodotti, come carne bovina e pollame. Queste misure sono state progettate per fornire un ambiente commerciale più favorevole, sia per le aziende svizzere che per quelle americane. Gli importatori di entrambi i paesi avranno la possibilità di richiedere rimborsi per eventuali dazi pagati in eccesso, facilitando ulteriormente il commercio.

Le recenti modifiche ai dazi doganali rappresentano un’importante evoluzione nelle relazioni commerciali tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Con una maggiore cooperazione e un approccio orientato al mercato, entrambe le nazioni possono aspettarsi di beneficiare di un commercio più fiorente e competitivo.