Nowcast di marzo: perché il PCE potrebbe superare il CPI

Negli indicatori più recenti che monitorano i prezzi al consumo, emerge una misura alternativa definita inflazione istantanea, applicata qui al deflatore PCE per capire dinamiche di brevissimo periodo.

Il calcolo applicato utilizza i parametri proposti da Eeckhout (2026), in particolare T=12 e a=4, e si affida al nowcast del Cleveland Fed per ottenere una stima implicita del PCE di marzo. Questa lettura fornisce un’istantanea più reattiva rispetto alle serie tradizionali e aiuta a confrontare contemporaneamente CPI e PPI su base trimestrale annualizzata.

Il grafico di riferimento mette a confronto tre serie: il PCE (verde), l’CPI trimestrale annualizzata I (blu) e il PPI (marrone). La stima di marzo del PCE non proviene da un rilascio diretto ma è implicita nel nowcast del Cleveland Fed (Cleveland Fed, accessed 4/10) integrata con i conteggi del BEA e le elaborazioni dell’autore. È importante sottolineare che questa misura alternativa non sostituisce i dati ufficiali, ma offre un punto di osservazione aggiuntivo per valutare shock recenti e tendenze a brevissimo termine.

Metodo e parametri della misura

La nozione di inflazione istantanea si basa su una finestra mobile che enfatizza i movimenti più recenti dei prezzi. Con T=12 e a=4, la procedura dà maggiore peso alle variazioni dell’ultimo anno, attenuando il contributo dei mesi più lontani. Tale approccio, proposto da Eeckhout (2026), mira a cogliere rapide accelerazioni o decelerazioni che le medie tradizionali faticano a rappresentare. L’uso del nowcast per il PCE consente di aggiornare la stima in assenza del rilascio ufficiale, ma introduce anche una componente di incertezza legata alla qualità del modello di previsione e ai dati di input.

Interpretazione dei parametri

I parametri scelti influenzano direttamente la reattività della misura: un a più elevato accentua la sensibilità ai movimenti recenti, mentre T definisce l’orizzonte di riferimento. Nel caso adottato, T=12 cattura l’andamento annuale con una finestra compatta; a=4 accentua le ultime oscillazioni. Questo schema è utile per monitorare shock transitori, come strozzature nelle catene di fornitura o variazioni tariffarie, che possono manifestarsi come scostamenti rapidi tra PCE e CPI. Tuttavia, maggiore reattività può anche tradursi in maggiore volatilità della lettura.

Confronto tra PCE, CPI e PPI

Nel confronto presentato, il PCE stimato tramite nowcast appare in lieve sovra-performance rispetto all’CPI trimestrale annualizzata e al PPI. Questa divergenza suggerisce che alcune pressioni sui prezzi potrebbero essere meglio catturate dal deflatore PCE, che include una più ampia gamma di spese rispetto al CPI. Analisi sul campo, citate anche nei commenti specialistici, indicano fattori come colli di bottiglia legati a tecnologie emergenti e misure tariffarie che potrebbero spingere il PCE più in alto. Qui l’analogia è utile: se il CPI è un telemetro, il PCE può funzionare come un radar più sensibile alle variazioni di ampiezza nella spesa.

Implicazioni per la politica monetaria

Se il PCE dovesse mostrare una dinamica persistentemente superiore al CPI, la Federal Reserve si troverebbe a dover valutare segnali contrastanti: il target ufficiale è spesso riferito al PCE core. Un aumento rapido e sostenuto del PCE potrebbe complicare le decisioni di politica, soprattutto se alimentato da fattori strutturali come tariffe o strozzature tecnologiche che non si risolvono rapidamente. Di conseguenza, monitorare una misura reattiva come l’inflazione istantanea diventa rilevante per anticipare potenziali pressioni inflazionistiche e aggiustare le attese sui tassi.

Fonti, limiti e raccomandazioni per il monitoraggio

I dati utilizzati provengono dal BEA e dal nowcast del Cleveland Fed (Cleveland Fed, accessed 4/10), integrati con le elaborazioni dell’autore per ottenere la stima di marzo del PCE. È fondamentale riconoscere i limiti: il nowcast è una previsione e l’inflazione istantanea dipende dalle scelte di parametri e dal periodo considerato. Per questo motivo si raccomanda di utilizzare questa misura come complemento ai dati ufficiali, confrontandola con serie più stabili e con informazioni qualitative sul lato dell’offerta, come segnali di colli di bottiglia o variazioni tariffarie, che possono incidere in modo differenziato su PCE, CPI e PPI.

In conclusione, la lettura di marzo evidenziata dal nowcast suggerisce una maggiore vivacità del PCE rispetto ad altre misure, e l’uso di un indicatore reattivo di inflazione istantanea può essere utile per catturare questi movimenti. Resta essenziale una valutazione prudente delle fonti e dei parametri, oltre al confronto con dati ufficiali rilasciati successivamente, per comprendere se si tratta di un segnale transitorio o dell’inizio di una tendenza più duratura.