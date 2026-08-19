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19 Agosto 2026

Nuova Sabatini: procedura completa per ottenere i contributi

La procedura Nuova Sabatini, spiegata passo dopo passo: requisiti, documenti, passaggi con banca e MIMIT, tempi e un template di domanda pronto all’uso.

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Nuova Sabatini: procedura completa per ottenere i contributi

La Nuova Sabatini sostiene gli investimenti in beni strumentali delle micro, piccole e medie imprese con contributi in conto impianti calcolati su un finanziamento bancario o leasing dedicato. Per ottenere il beneficio serve una procedura rigorosa: documenti corretti, tempistiche rispettate, passaggi chiari tra impresa, intermediario e MIMIT. Una pianificazione accurata evita ritardi e rigetti, massimizzando l’effetto dell’incentivo sul piano degli investimenti.

Questa guida pratica dettaglia requisitidocumentazione iter con banca e amministrazione, tempi di erogazione e un template essenziale della domanda. Ogni step è strutturato per ridurre il rischio di errori e per rendere il flusso operativo prevedibile, dall’idea d’acquisto fino all’incasso del contributo.

Requisiti di accesso e beni ammissibili

Possono accedere le PMI con sede in Italia, regolari con DURC e obblighi fiscali, non in difficoltà ai sensi della normativa europea e non in stato di liquidazione o fallimento. L’investimento deve riguardare beni nuovi di fabbrica macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali; inclusi, con maggiorazione del contributo, i beni riconducibili a transizione digitale/industria 4.0 e, se previsti, investimenti green. Non sono ammessi beni usati, scorte, immobili, terreni o spese di consulenza non capitalizzabili.

L’operazione si realizza tramite finanziamento o leasing finanziario con durata tipica fino a 5 anni e importo coerente con i massimali previsti. L’impresa deve mantenere l’investimento nella propria disponibilità e in esercizio per il periodo minimo stabilito, assicurando tracciabilità dei pagamenti, fatture complete e corretta classificazione dei cespiti in contabilità.

Documenti necessari e preparazione del fascicolo

Prima di rivolgersi alla banca è strategico predisporre un fascicolo tecnico-amministrativo. Servono: visura e dati anagrafici dell’impresa; dichiarazione dimensione PMI; piano degli investimenti con descrizione beni, fornitore, tempi di consegna, localizzazione; preventivi firmati; stato aiuti e dichiarazioni sugli aiuti de minimis o in esenzione; ultimo bilancio o dichiarazioni fiscali; DURC in corso di validità; eventuale autocertificazione antimafia secondo soglie. Per i beni 4.0, occorrono perizia o attestazione dei requisiti tecnico-funzionali entro i termini richiesti.

È utile predisporre un cronoprogramma interno che allinei firmatari, ufficio acquisti, amministrazione e consulenti. Ogni documento deve essere coerente tra importi, descrizioni e codici ATECO/NC dei beni. Una check-list condivisa con la banca accelera l’istruttoria e limita richieste di integrazione.

Iter con banca e MIMIT: passaggi e responsabilità

Il percorso standard segue una sequenza chiara: (1) Domanda all’intermediario finanziario l’impresa presenta modulistica Nuova Sabatini e allegati; (2) Istruttoria la banca valuta merito creditizio e ammissibilità; (3) Delibera e trasmissione al MIMIT della richiesta di prenotazione risorse; (4) Provvedimento di concessione del contributo; (5) Stipula del finanziamento/leasing; (6) Esecuzione dell’investimento ordini, consegna, installazione; (7) Rendicontazione all’intermediario per richiesta erogazione del contributo.

Le responsabilità sono ripartite: l’impresa garantisce veridicità dei dati, realizzazione e pagamento dell’investimento; la banca verifica coerenza economico-finanziaria e invia la pratica al MIMIT; il MIMIT controlla ammissibilità, prenota le risorse e dispone il contributo. La corretta tempistica tra stipulaordini e pagamenti è cruciale: ogni step deve rientrare nelle finestre previste dal provvedimento di concessione.

Tempi di erogazione e calendario delle richieste

La banca invia l’istanza al MIMIT dopo la delibera; il provvedimento di concessione consente di procedere alla stipula e all’investimento. Completata la rendicontazione (fatture quietanzate, estratti conto, verbali di consegna/collaudo, eventuale perizia 4.0), l’intermediario richiede l’erogazione del contributo. Il pagamento del MIMIT avviene in una o più quote secondo la normativa vigente e la tipologia di investimento, con tempi legati al ciclo di controllo e alla disponibilità di stanziamenti.

Per ridurre l’attesa, conviene pianificare: chiusura rapida della fornitura, invio tempestivo dei documenti e monitoraggio dello stato pratica presso banca e amministrazione. Qualsiasi disallineamento – fatture non conformi, codici merce errati, pagamenti non tracciati – comporta sospensioni e allunga i tempi di incasso del contributo.

Template di domanda: campi essenziali e dichiarazioni

Di seguito uno schema operativo dei contenuti tipici della domanda da presentare all’intermediario ai fini Nuova Sabatini. Adattare sempre alla modulistica aggiornata:

  1. Dati impresa ragione sociale, sede, codice fiscale/partita IVA, codice ATECO, contatti.
  2. Dimensione PMI micro/piccola/media con calcolo addetti, fatturato/attivo, eventuali imprese collegate/associate.
  3. Descrizione investimento elenco beni nuovi, quantità, specifiche tecniche, fornitore, localizzazione, data prevista consegna.
  4. Importi costo imponibile, IVA, costi accessori, importo finanziamento/leasing, durata, piano di ammortamento.
  5. Regime aiuti de minimis o altro regime applicabile, dichiarazione cumulo e rispetto massimali.
  6. Requisiti dichiarazioni su regolarità contributiva e fiscale, assenza di difficoltà, antimafia se dovuta.
  7. Allegati preventivi, visura, bilanci/dichiarazioni fiscali, DURC, eventuale scheda tecnica 4.0.

Per i beni 4.0 includere schema di interconnessione prevista e l’impegno alla produzione della perizia entro i termini. Evitare descrizioni generiche: specificare modelloserie versioni software e integrazioni di rete per dimostrare l’aderenza ai requisiti tecnici.

Gli scarti più frequenti derivano da tempistiche non rispettate, incongruenze tra domanda e fatture, e uso di beni non ammissibili. Evitare ordini o acconti prima delle autorizzazioni previste; non utilizzare pagamenti in contanti o non tracciati; non modificare fornitore o specifiche senza valutare l’impatto sull’ammissibilità. Attenzione a DURC scaduto, dichiarazioni PMI errate e cumuli con altri aiuti che superano i limiti.

Buone pratiche: creare una check-list per ogni fornitore; nominare un referente interno per i rapporti con la banca; verificare i codici dei beni e il corretto abbinamento in contabilità; predisporre un fascicolo digitale con tutti gli estratti conto e le quietanze; concordare in anticipo con l’intermediario il formato dei documenti e le tempistiche di inoltro al MIMIT. Un controllo finale incrociato su importi, date e descrizioni prima della rendicontazione riduce sensibilmente i tempi di erogazione.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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