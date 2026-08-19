Nuova Sabatini: procedura completa per ottenere i contributi

La procedura Nuova Sabatini, spiegata passo dopo passo: requisiti, documenti, passaggi con banca e MIMIT, tempi e un template di domanda pronto all’uso.

La Nuova Sabatini sostiene gli investimenti in beni strumentali delle micro, piccole e medie imprese con contributi in conto impianti calcolati su un finanziamento bancario o leasing dedicato. Per ottenere il beneficio serve una procedura rigorosa: documenti corretti, tempistiche rispettate, passaggi chiari tra impresa, intermediario e MIMIT. Una pianificazione accurata evita ritardi e rigetti, massimizzando l’effetto dell’incentivo sul piano degli investimenti.

Questa guida pratica dettaglia requisitidocumentazione iter con banca e amministrazione, tempi di erogazione e un template essenziale della domanda. Ogni step è strutturato per ridurre il rischio di errori e per rendere il flusso operativo prevedibile, dall’idea d’acquisto fino all’incasso del contributo.

Requisiti di accesso e beni ammissibili

Possono accedere le PMI con sede in Italia, regolari con DURC e obblighi fiscali, non in difficoltà ai sensi della normativa europea e non in stato di liquidazione o fallimento. L’investimento deve riguardare beni nuovi di fabbrica macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali; inclusi, con maggiorazione del contributo, i beni riconducibili a transizione digitale/industria 4.0 e, se previsti, investimenti green. Non sono ammessi beni usati, scorte, immobili, terreni o spese di consulenza non capitalizzabili.

L’operazione si realizza tramite finanziamento o leasing finanziario con durata tipica fino a 5 anni e importo coerente con i massimali previsti. L’impresa deve mantenere l’investimento nella propria disponibilità e in esercizio per il periodo minimo stabilito, assicurando tracciabilità dei pagamenti, fatture complete e corretta classificazione dei cespiti in contabilità.

Documenti necessari e preparazione del fascicolo

Prima di rivolgersi alla banca è strategico predisporre un fascicolo tecnico-amministrativo. Servono: visura e dati anagrafici dell’impresa; dichiarazione dimensione PMI; piano degli investimenti con descrizione beni, fornitore, tempi di consegna, localizzazione; preventivi firmati; stato aiuti e dichiarazioni sugli aiuti de minimis o in esenzione; ultimo bilancio o dichiarazioni fiscali; DURC in corso di validità; eventuale autocertificazione antimafia secondo soglie. Per i beni 4.0, occorrono perizia o attestazione dei requisiti tecnico-funzionali entro i termini richiesti.

È utile predisporre un cronoprogramma interno che allinei firmatari, ufficio acquisti, amministrazione e consulenti. Ogni documento deve essere coerente tra importi, descrizioni e codici ATECO/NC dei beni. Una check-list condivisa con la banca accelera l’istruttoria e limita richieste di integrazione.

Iter con banca e MIMIT: passaggi e responsabilità

Il percorso standard segue una sequenza chiara: (1) Domanda all’intermediario finanziario l’impresa presenta modulistica Nuova Sabatini e allegati; (2) Istruttoria la banca valuta merito creditizio e ammissibilità; (3) Delibera e trasmissione al MIMIT della richiesta di prenotazione risorse; (4) Provvedimento di concessione del contributo; (5) Stipula del finanziamento/leasing; (6) Esecuzione dell’investimento ordini, consegna, installazione; (7) Rendicontazione all’intermediario per richiesta erogazione del contributo.

Le responsabilità sono ripartite: l’impresa garantisce veridicità dei dati, realizzazione e pagamento dell’investimento; la banca verifica coerenza economico-finanziaria e invia la pratica al MIMIT; il MIMIT controlla ammissibilità, prenota le risorse e dispone il contributo. La corretta tempistica tra stipulaordini e pagamenti è cruciale: ogni step deve rientrare nelle finestre previste dal provvedimento di concessione.

Tempi di erogazione e calendario delle richieste

La banca invia l’istanza al MIMIT dopo la delibera; il provvedimento di concessione consente di procedere alla stipula e all’investimento. Completata la rendicontazione (fatture quietanzate, estratti conto, verbali di consegna/collaudo, eventuale perizia 4.0), l’intermediario richiede l’erogazione del contributo. Il pagamento del MIMIT avviene in una o più quote secondo la normativa vigente e la tipologia di investimento, con tempi legati al ciclo di controllo e alla disponibilità di stanziamenti.

Per ridurre l’attesa, conviene pianificare: chiusura rapida della fornitura, invio tempestivo dei documenti e monitoraggio dello stato pratica presso banca e amministrazione. Qualsiasi disallineamento – fatture non conformi, codici merce errati, pagamenti non tracciati – comporta sospensioni e allunga i tempi di incasso del contributo.

Template di domanda: campi essenziali e dichiarazioni

Di seguito uno schema operativo dei contenuti tipici della domanda da presentare all’intermediario ai fini Nuova Sabatini. Adattare sempre alla modulistica aggiornata:

Dati impresa ragione sociale, sede, codice fiscale/partita IVA, codice ATECO, contatti. Dimensione PMI micro/piccola/media con calcolo addetti, fatturato/attivo, eventuali imprese collegate/associate. Descrizione investimento elenco beni nuovi, quantità, specifiche tecniche, fornitore, localizzazione, data prevista consegna. Importi costo imponibile, IVA, costi accessori, importo finanziamento/leasing, durata, piano di ammortamento. Regime aiuti de minimis o altro regime applicabile, dichiarazione cumulo e rispetto massimali. Requisiti dichiarazioni su regolarità contributiva e fiscale, assenza di difficoltà, antimafia se dovuta. Allegati preventivi, visura, bilanci/dichiarazioni fiscali, DURC, eventuale scheda tecnica 4.0.

Per i beni 4.0 includere schema di interconnessione prevista e l’impegno alla produzione della perizia entro i termini. Evitare descrizioni generiche: specificare modelloserie versioni software e integrazioni di rete per dimostrare l’aderenza ai requisiti tecnici.

Gli scarti più frequenti derivano da tempistiche non rispettate, incongruenze tra domanda e fatture, e uso di beni non ammissibili. Evitare ordini o acconti prima delle autorizzazioni previste; non utilizzare pagamenti in contanti o non tracciati; non modificare fornitore o specifiche senza valutare l’impatto sull’ammissibilità. Attenzione a DURC scaduto, dichiarazioni PMI errate e cumuli con altri aiuti che superano i limiti.

Buone pratiche: creare una check-list per ogni fornitore; nominare un referente interno per i rapporti con la banca; verificare i codici dei beni e il corretto abbinamento in contabilità; predisporre un fascicolo digitale con tutti gli estratti conto e le quietanze; concordare in anticipo con l’intermediario il formato dei documenti e le tempistiche di inoltro al MIMIT. Un controllo finale incrociato su importi, date e descrizioni prima della rendicontazione riduce sensibilmente i tempi di erogazione.