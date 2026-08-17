Premio Giorgio Ambrosoli 2026: donne in prima linea contro le mafie

Il Premio Giorgio Ambrosoli 2026 ha celebrato le donne in prima linea contro le mafie e la corruzione, evidenziando il loro ruolo cruciale nella difesa dello stato di diritto.

La dodicesima edizione del Premio Giorgio Ambrosoli, celebrata lo scorso 15 giugno al Piccolo Teatro di Milano, ha messo in luce un fenomeno sempre più rilevante: la leadership femminile nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Questo riconoscimento, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha premiato figure di spicco che operano a livello internazionale e locale, dimostrando come l’integrità e il coraggio siano fondamentali per la tenuta dei mercati e la sicurezza degli investimenti.

Diana Salazar Méndez: un simbolo di resistenza in Ecuador

In un contesto economico globale in cui le mafie transnazionali muovono capitali enormi, l’Ecuador si è rivelato un punto strategico per il traffico di droga. Diana Salazar Méndez, già Procuratrice Generale e oggi Ambasciatrice dell’Ecuador, è stata una delle protagoniste del premio. Conosciuta per aver perseguito la corruzione ai vertici dello Stato, Salazar Méndez ha promosso una visione globale e tecnologica del contrasto ai traffici illeciti. Il suo impegno è stato affiancato dal sacrificio di altri magistrati, come César Byron Suárez Pilay e Marcelo Vásconez, che hanno pagato con la vita la loro fedeltà allo Stato.

Vanja Ćalović: la primavera balcanica contro la corruzione

Sull’asse europeo, il premio ha riconosciuto l’attivista montenegrina Vanja Ćalović, direttrice della Ong Mans. Economista e figura di riferimento nella lotta alla corruzione sistemica e al riciclaggio di denaro, Ćalović rappresenta la ‘primavera balcanica’ di trasparenza e partecipazione civica. Il suo lavoro è essenziale per sottrarre i beni collettivi alle mani del crimine e accompagnare il Montenegro nel suo percorso di integrazione nell’Unione Europea.

Memoria storica e coraggio civile: le donne del Maxiprocesso di Palermo

Il premio ha anche reso omaggio alle donne che hanno rotto l’omertà e il silenzio culturale nelle aule di giustizia. Michela Buscemi e Vita Rugnetta, protagoniste del Maxiprocesso di Palermo, hanno sfidato l’isolamento e le minacce per dare voce al dolore delle vittime e cancellare il mito dell’impunità mafiosa. La loro testimonianza è un esempio di coraggio civile e di memoria storica.

La pubblica amministrazione locale: un presidio contro le pressioni criminali

La tenuta dello stato di diritto non si gioca solo sui grandi tavoli della geopolitica, ma anche nella dimensione locale. Il premio ha riconosciuto il rapporto ‘Amministratori sotto tiro’, redatto annualmente dall’associazione Avviso Pubblico. Questo dossier offre un’analisi complessa del rischio, rompendo l’isolamento di sindaci e dipendenti pubblici e ribadendo l’importanza della trasparenza amministrativa e del rigore procedurale.

Economia legale e giurisdizione di frontiera al femminile

Il premio ha evidenziato il ruolo cruciale delle donne nei settori chiave dell’economia e dei territori. Figure come Alessandra Dolci, ex magistrata della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, hanno smascherato le strategie di mimetizzazione della ‘ndrangheta nella finanza e nell’imprenditoria legale. Claudia Salvestrini, direttrice del Consorzio Polieco, ha trasformato la sua funzione imprenditoriale in un presidio contro le ecomafie e i traffici illeciti di rifiuti plastici.

Il giornalismo d’inchiesta: una voce contro la corruzione

Il presidio della legalità economica e sociale vede in prima linea anche l’informazione d’inchiesta. La giornalista napoletana Amalia De Simone e la magistrata Silvia Curione, in forza alla Procura della Repubblica di Taranto, sono state premiate per il loro rigore nel smascherare gli intrecci tra criminalità organizzata e flussi finanziari illeciti. Il loro lavoro è fondamentale per la difesa della democrazia e della trasparenza.

L’edizione 2026 del Premio Giorgio Ambrosoli ha ribadito con forza che l’integrità, la responsabilità e il rigore professionale, oggi sempre più incarnati da una leadership femminile autorevole e coraggiosa, sono la vera infrastruttura invisibile su cui si regge la competitività, la credibilità internazionale e il futuro economico dell’Italia.