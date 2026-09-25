CME introduce futures su BCH e UNI per offrire agli investitori istituzionali nuovi strumenti di copertura.

CME Group il più grande mercato mondiale di derivati, ha comunicato che a partire dal 19 ottobre verranno messi a disposizione i futures su Bitcoin Cash (BCH) e i futures su Uniswap (UNI), previa approvazione regolamentare. La decisione risponde a una crescente richiesta da parte di clienti istituzionali, desiderosi di accedere a strumenti di gestione del rischio per altcoin ad alta liquidità. L’ingresso di questi due asset amplia ulteriormente l’offerta della borsa, che già propone contratti su Bitcoin, Ether, XRP e molte altre criptovalute emergenti.

CME amplia la gamma di futures con Bitcoin Cash e Uniswap

Il nuovo set di contratti sarà disponibile sia in formato standard che in versione micro, consentendo a trader professionisti e a operatori più piccoli di operare con dimensioni adeguate al proprio capitale. I future standard avranno una dimensione tipica di 5 BCH o 10.000 UNI, mentre i micro saranno proporzionalmente più ridotti, facilitando l’ingresso di nuove controparti senza richiedere ingenti margini iniziali. Questa flessibilità è pensata per rendere il mercato più accessibile, mantenendo al contempo la rigorosa supervisione di un ambiente regolamentato 24/7.

Contratti flessibili per una gestione efficiente del capitale

Secondo le specifiche tecniche fornite da CME, i nuovi contratti sono progettati per ottimizzare l’utilizzo del capitale, riducendo il margine richiesto rispetto a prodotti analoghi non regolamentati. La piattaforma offre inoltre strumenti di clearing avanzati, con la garanzia di un rischio di controparte contenuto grazie al modello di netting centralizzato. Gli investitori potranno

Motivazioni istituzionali e dichiarazioni di Giovanni Vicioso

Giovanni Vicioso, Global Head of Cryptocurrency Products di CME, ha sottolineato che “con la continua maturazione dei mercati delle criptovalute, gli operatori richiedono strumenti più ampi e regolamentati per gestire il rischio di prezzo associato agli asset digitali in evoluzione”. Vicioso ha aggiunto che i nuovi contratti consentiranno ai clienti di ottenere esposizione a due delle reti crypto più rilevanti, mantenendo la sicurezza di un mercato regolamentato e operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questa dichiarazione riflette la strategia di CME di trasformarsi in un punto di riferimento per la gestione del rischio in ambito cripto.

Dati di mercato e impatto sul volume globale

Nel primo semestre del 2026, CME ha registrato un average daily volume (ADV) di 279.800 contratti per futures e opzioni su criptovalute, corrispondente a un valore nozionale di circa 8,3 miliardi di dollari. L’open interest (OI) medio si è attestato a 264.600 contratti, con un valore nozionale di 15,4 miliardi di dollari. L’espansione del 2026, che ha incluso futures su Cardano, Chainlink, Stellar, Avalanche e Sui, ha già generato oltre 1 miliardo di dollari di valore nozionale aggiuntivo dall’inizio dell’anno. L’introduzione di BCH e UNI è prevista per incrementare ulteriormente questi volumi, rafforzando la posizione di CME come leader nel settore dei derivati crypto.

Guardando al futuro, gli analisti prevedono che l’ampliamento dell’offerta di CME possa stimolare ulteriori flussi di capitale istituzionale verso le altcoin più liquide contribuendo a una maggiore stabilità dei prezzi e a una riduzione della volatilità percepita. La possibilità di negoziare sia contratti standard che micro offrono un ventaglio più ampio di strategie di copertura, dal semplice hedge fino a operazioni più sofisticate di arbitraggio. In sostanza, l’arrivo di questi due futures segna un passo significativo verso la completa integrazione delle criptovalute nei portafogli di investimento tradizionali.