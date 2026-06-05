Nuovo accordo per rafforzare i controlli agricoli e contrastare la Xylella in Puglia

Guardia di Finanza e Regione Puglia hanno siglato un accordo per potenziare i controlli nel settore agricolo, con particolare attenzione alla lotta contro la Xylella fastidiosa

In un momento cruciale per l’agricoltura pugliese, la Guardia di Finanza e la Regione Puglia hanno stretto un’alleanza strategica per rafforzare i controlli e garantire l’uso corretto delle risorse pubbliche. L’accordo, siglato il 5 giugno 2026 a Bari, mira a proteggere il comparto agricolo regionale, con un’attenzione particolare alle misure legate all’emergenza Xylella e alla rigenerazione olivicola.

La cerimonia di firma si è tenuta presso il Palazzo della Presidenza e ha visto la partecipazione di Antonio Decaropresidente della Regione Puglia, Francesco Paolicelliassessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo rurale, e il Gen. D. Guido Mario GeremiaComandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza. L’intesa rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la collaborazione istituzionale e migliorare i controlli nel settore agricolo.

Un accordo per la tutela del settore agricolo pugliese

L’accordo siglato tra la Guardia di Finanza e la Regione Puglia ha l’obiettivo di rafforzare la legalità e garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al comparto agricolo. Tra le priorità figurano il contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosaun batterio fitopatogeno che sta mettendo a rischio gli uliveti pugliesi, e la rigenerazione del settore olivicolo.

Il protocollo d’intesa prevede il potenziamento dello scambio informativo e l’integrazione delle banche dati, permettendo di orientare le attività ispettive attraverso analisi di rischio condivise. Inoltre, verranno estesi i controlli agli interventi economici e fitosanitari connessi alla Xylella, con l’obiettivo di garantire la trasparenza e l’efficacia delle misure adottate.

Formazione congiunta e tecnologie avanzate

Un aspetto innovativo dell’accordo è la realizzazione di percorsi formativi congiunti per il personale coinvolto nelle attività ispettive. Questo permetterà di migliorare le competenze e l’efficienza dei controlli. Inoltre, verranno impiegate tecnologie avanzate, tra cui osservazioni e rilevamenti aerei e satellitari, per monitorare il territorio e contrastare la diffusione del batterio.

Le dichiarazioni delle autorità

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaroha sottolineato il valore strategico dell’accordo: “Questo protocollo rafforza lo scambio di informazioni e l’integrazione delle banche dati, strumenti essenziali per rendere ancora più efficaci e mirati i controlli sul corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici e sugli investimenti realizzati sul territorio.”

L’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo rurale, Francesco Paolicelliha evidenziato l’importanza della collaborazione istituzionale: “Questo accordo rafforza la capacità di controllo e monitoraggio in un comparto strategico per l’economia regionale e per la salvaguardia del nostro patrimonio agricolo e olivicolo.”

Il Gen. D. Guido Mario Geremia ha ribadito l’impegno della Guardia di Finanza: “La sottoscrizione dell’atto conferma la volontà del Comando Regionale Puglia e della Regione Puglia di proseguire in un’azione sinergica e strutturata, orientata alla tutela della legalità, alla trasparenza amministrativa e al corretto impiego delle risorse pubbliche.”

La sfida della Xylella fastidiosa

La Xylella fastidiosa è un batterio fitopatogeno che colpisce numerose specie vegetali, tra cui l’olivo, causando il disseccamento rapido delle piante e compromettendone la produttività. In Puglia, il patogeno è stato individuato per la prima volta nel 2013 e ha provocato una delle più gravi emergenze fitosanitarie d’Europa, con milioni di alberi colpiti e pesanti conseguenze economiche, ambientali e paesaggistiche.

Negli ultimi anni, l’avanzata del batterio ha progressivamente interessato nuove aree del territorio regionale, raggiungendo anche il Gargano. La collaborazione tra la Guardia di Finanza e la Regione Puglia rappresenta un passo fondamentale per contrastare la diffusione del batterio e proteggere il settore agricolo regionale.