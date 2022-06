Nuovo portafoglio Cardano Lace: come funziona e caratteristiche

in

Il nuovo portafoglio Cardano Lace consentirà agli utenti di gestire tutte le loro risorse crittografiche in un unico posto.

La roadmap di Cardano è ora in costante espansione annunciando il lancio del proprio portafoglio leggero, Cardano Lace.

Il portafoglio è stato lanciato tenendo presente gli ambiziosi piani di ADA, incluso il lancio dell’aggiornamento dell’hard fork Cardano Vasil che è destinato ad attirare più utenti sulla piattaforma.

Descritto come un portafoglio leggero dal team di sviluppo di Cardano Input-Output (IOHK), il portafoglio Cardano Lace fungerà da luogo centrale per gli utenti per archiviare e gestire tutte le loro risorse crittografiche, inclusi gli NFT.

Nuovo portafoglio Cardano Lace: L’annuncio

Secondo la dichiarazione ufficiale, il portafoglio in pizzo Cardano comprenderà una serie di nuove funzionalità. Questi includono la capacità del portafoglio di interagire con più blockchain.

Lace è progettato per archiviare e gestire le risorse crittografiche senza metterle a repentaglio o lasciarle vulnerabili agli attacchi al portafoglio.

Va notato che Cardano ha precedentemente lanciato un portafoglio chiamato Daedelus. Propagandato come un portafoglio full node, Daedelus si rivolgeva agli utenti di criptovalute più esperti e, secondo quanto riferito, consumava notevoli quantità di energia durante la sincronizzazione con le piattaforme disponibili.

Al contrario, il portafoglio Cardano Lace è stato sviluppato tenendo presente le sfumature dell’accessibilità crittografica. È stato creato per consumare meno energia, rendendo il portafoglio più facile da sincronizzare e accessibile a tutti i pubblici crittografici.

Soprannominato “one-stop-shop”, il portafoglio Lace consentirà inoltre agli utenti di effettuare transazioni ed effettuare pagamenti, archiviare e visualizzare NFT, delegare la puntata e interagire con diverse DApp da un’unica app wallet.

Nuovo portafoglio Cardano Lace Data di uscita

Non esiste ancora una data di uscita ufficiale o specifica per il portafoglio Cardano Lace.

La dichiarazione di IOHK rileva che Cardano Lace è ancora nella fase iniziale dello sviluppo.

Verrà lanciato “presto” in una versione beta. Quando questo “presto” è esattamente, non ne siamo sicuri.

Terremo questa pagina aggiornata con ulteriori informazioni.