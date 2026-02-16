nuovo programma formativo per il risk management nel food & beverage

Howden, broker assicurativo internazionale, ha avviato un Percorso formativo rivolto alle imprese del Consorzio Italia del Gusto per rafforzare la prevenzione e la gestione dei rischi nel settore Food & Beverage.

L’iniziativa risponde alle tensioni attuali, tra cui l’instabilità geopolitica, l’aumento dei costi e la rapida innovazione tecnologica.

Obiettivi del percorso

Il programma punta a trasferire competenze operative e procedure concrete. L’approccio privilegia l’apprendimento pratico volto a tradurre concetti specialistici in processi aziendali replicabili.

Ambiti di intervento

La formazione copre temi quali la tutela del Made in Italy, la compliance normativa e le strategie per l’espansione sui mercati esteri. L’intento è promuovere una cultura aziendale orientata alla gestione proattiva del rischio.

Il progetto e gli obiettivi della academy

La Risk Management Academy accompagna le imprese in un percorso strutturato volto al rafforzamento della resilienza aziendale.

Si tratta di un programma modulare con focus sull’applicabilità immediata delle soluzioni. Il percorso integra analisi strategica e strumenti decisionali lungo l’intera catena del valore, dalla produzione alla distribuzione.

Finalità operative

Il corso fornisce metodologie per identificare, valutare e gestire i rischi più rilevanti per il settore agroalimentare. L’obiettivo è ridurre l’esposizione alle interruzioni di filiera e tutelare il valore del brand.

Il programma supporta inoltre piani di internazionalizzazione mediante soluzioni assicurative e strumenti gestionali non assicurativi. Le attività previste includono esercitazioni pratiche e casi aziendali per favorire l’adozione operativa delle misure proposte.

Benefici per le imprese associate

L’adesione alla academy garantisce alle aziende del consorzio accesso a contenuti specialistici e strumenti pratici. Questi elementi si traducono in vantaggi competitivi sul mercato.

Tra i benefici si segnalano una maggiore capacità di reazione agli eventi avversi, una gestione più efficiente dei costi legati al rischio e un aumento della credibilità verso partner e mercati esteri. Le attività previste proseguono con esercitazioni pratiche e casi aziendali per favorire l’adozione operativa delle misure proposte.

Struttura didattica e metodo

Il percorso è organizzato in moduli tematici, ciascuno gestito da specialisti di Howden con competenze verticali sulle singole aree di rischio. L’impostazione didattica privilegia l’applicazione pratica rispetto alla sola teoria.

Ogni modulo combina case study, best practice e strumenti di supporto alle decisioni. Le esercitazioni prevedono scenari riproducibili in azienda e metriche per valutare l’efficacia delle azioni implementate. In tal modo si facilita la transizione dalle raccomandazioni strategiche alle procedure operative quotidiane.

Approccio pratico e contenuti

Le sessioni prevedono esempi applicativi e simulazioni pensati per tradurre la valutazione del rischio in scelte operative e strategiche. Vengono trattati la protezione della supply chain, la governance delle crisi e le coperture assicurative specifiche per produttori e distributori. Si affrontano inoltre gli aspetti relativi alla conformità normativa, con esercitazioni che collegano le raccomandazioni strategiche alle procedure quotidiane.

Ruolo delle organizzazioni coinvolte

Con questa iniziativa Howden consolida il ruolo di partner strategico del comparto, fornendo competenze per la gestione integrata del rischio oltre alle polizze. Il Consorzio Italia del Gusto amplia la gamma di servizi per gli associati e rafforza la funzione di piattaforma di rappresentanza e formazione per le imprese del settore. L’azione congiunta mira a favorire l’adozione di procedure operative quotidiane nelle aziende associate e a rendere operative le linee guida sviluppate in academy.

La collaborazione unisce l’esperienza tecnica di un broker e la rete settoriale del consorzio. L’iniziativa mira a proteggere il valore creato dalle imprese e a sostenere la competitività del Made in Italy sui mercati internazionali, favorendo l’adozione di procedure operative quotidiane nelle aziende associate.

Dichiarazioni e prospettive

Gabriele Giacoma, condirettore generale di Howden, ha indicato che l’obiettivo è tradurre il risk management in strumenti operativi e immediatamente applicabili. Questa impostazione intende aiutare le imprese a governare l’incertezza e ad aumentare la capacità di risposta ai cambiamenti.

Secondo Giacoma, il passaggio dalla teoria alla prassi rappresenta una leva per la resilienza aziendale. Il progetto prevede la diffusione progressiva delle procedure e l’implementazione delle linee guida sviluppate in academy nelle imprese associate.

A seguire, Alberto Volpe, direttore generale del Consorzio Italia del Gusto, ha sottolineato che rafforzare competenze e strumenti protegge il valore costruito nel tempo. Per le imprese orientate all’export, ha aggiunto, una gestione consapevole dei rischi è ormai componente strategica della competitività.

Nel complesso la Risk Management Academy si propone come laboratorio di soluzioni concrete dedicato al settore agroalimentare. L’ambizione è diffondere una cultura del rischio tecnica e applicabile nella gestione quotidiana delle imprese associate. La diffusione delle procedure e l’implementazione delle linee guida segneranno le fasi successive del progetto.