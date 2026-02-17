Offerta formativa in statistica e informatica per l’azienda: panoramica dei percorsi

Offerta formativa in statistica e informatica per l’azienda

La pagina presenta l’offerta didattica di Statistica e Informatica per l’azienda dell’ateneo. Fornisce informazioni sui percorsi attivati, sul loro stato dell’ordinamento e sui riferimenti amministrativi. Il documento è rivolto a chi valuta percorsi di studio con ricadute nel settore assicurativo-finanziario e in ambito statistico-informatico.

Diciamoci la verità: l’articolazione dei corsi può risultare complessa per i neofiti. Per questo la sintesi elenca i percorsi disponibili, le varianti magistrali e le condizioni di attivazione. Sono inoltre indicati i contatti istituzionali utili per chiarimenti amministrativi e bandi.

Elenco e stato dei percorsi

Il portale elenca i percorsi offerti dal dipartimento: il profilo assicurativo-finanziario, il relativo percorso magistrale, il corso base di statistica e informatica per l’azienda con la versione magistrale e un percorso definito comune.

Per ciascun piano di studio è indicato lo stato dell’ordinamento, che risulta per tutti i percorsi segnalati come chiuso. Ciò implica l’assenza di nuove immatricolazioni e l’impossibilità di attivare l’ordinamento per nuovi studenti.

Sono inoltre riportati i contatti istituzionali utili per chiarimenti amministrativi e per l’accesso ai bandi pubblicati sul sito dell’ateneo.

Dettagli sui singoli percorsi

Il dipartimento segnala che il profilo assicurativo-finanziario, il corrispondente percorso magistrale e il corso triennale di statistica e informatica per l’azienda risultano indicati come chiuse nel portale. Le voci presenti nella lista rimandano ai profili nominali e ai relativi collegamenti per la gestione delle iscrizioni e delle informazioni didattiche su esse3.

Per gli studenti già iscritti e per chi necessita di chiarimenti amministrativi sono disponibili i contatti istituzionali pubblicati sul sito dell’ateneo. Attraverso i collegamenti a esse3 è possibile consultare le procedure di segreteria, visualizzare bandi e verificare eventuali aggiornamenti sullo stato dei percorsi.

Informazioni amministrative e riferimenti

L’ateneo fornisce i principali riferimenti per le comunicazioni amministrative e fiscali, utili per pratiche e contatti ufficiali. Sono indicati l’indirizzo, i recapiti telefonici, il numero di fax e i dati fiscali dell’ente.

L’indirizzo è Via A. Valerio, 4/1 34127 Trieste. Il numero di telefono è +39 040.558.7927 e il fax è +39 040.5587005. Per le procedure di fatturazione elettronica e per la posta elettronica certificata è disponibile l’indirizzo [email protected], da utilizzare per comunicazioni ufficiali e invii documentali. Per ulteriori dettagli sulle pratiche amministrative è possibile consultare le procedure di segreteria e i bandi pubblicati sul sito istituzionale.

Note sull’attivazione e aggiornamento

Il corso è stato attivato nell’anno 2008, indicazione che definisce l’attivazione dell’ordinamento e il riferimento temporale della sua validità. Per la verifica delle informazioni consultate, l’ultima modifica della pagina è riportata con data e ora 16-02-2026 – 22:10. Questi riferimenti cronologici contestualizzano lo stato dei percorsi formativi e offrono un punto di riferimento per eventuali richieste di chiarimento presso le strutture competenti dell’ateneo, in particolare la segreteria che pubblica procedure e bandi sul sito istituzionale.

Accesso ai servizi e orari didattici

A complemento delle procedure pubblicate dalla segreteria, il portale offre strumenti per la gestione degli orari delle lezioni e la consultazione degli eventi didattici tramite l’interfaccia di pianificazione. L’accesso centralizzato mira a facilitare la consultazione e l’organizzazione delle attività didattiche da parte di studenti e docenti.

L’area orari consente ricerche filtrate per anno accademico, dipartimento, corso di studio e anno di corso; è necessario compilare tutti i filtri richiesti per ottenere risultati pertinenti. L’implementazione utilizza il sistema EasyStaff, che supporta la visualizzazione, la stampa e l’esportazione dei calendari delle attività didattiche in formati standard. Ulteriori aggiornamenti e procedure sono pubblicati regolarmente dalla segreteria sul sito istituzionale.

Ricerca eventi e consultazione periodica

La pagina di ricerca eventi consente di reperire i dettagli delle lezioni per un intervallo temporale specifico. Gli utenti possono inserire parole chiave relative al titolo dell’insegnamento, al nome dell’aula o agli utilizzatori. Il servizio facilita studenti e personale nell’individuare orari, aule e assegnazioni collegati alla gestione delle attività didattiche.

La sezione informativa presenta una mappa chiara dei percorsi in statistica e informatica per l’azienda, indicando lo stato chiuso degli ordinamenti elencati. Sono riportati i riferimenti amministrativi e gli strumenti online disponibili per la gestione degli orari. Per pratiche specifiche e approfondimenti sono disponibili i link a esse3 e i contatti degli uffici amministrativi indicati.