Offerta natalizia ING: guadagna il 4% sui risparmi e cashback

Con l’avvicinarsi delle festività, ING ha lanciato una proposta irresistibile per chi desidera gestire al meglio i propri risparmi.

Aprendo un conto corrente Arancio entro il 24 gennaio e utilizzando il codice promozionale ING2025, si può accedere a un’incredibile offerta: il 4% di interesse annuo lordo sui risparmi e un 4% di cashback sugli acquisti effettuati con la carta di debito.

Dettagli dell’offerta

Questa iniziativa di ING si distingue per i vantaggi concreti che offre. Per ottenere il 4% di interesse sui risparmi, è necessario depositare le somme su Conto Arancio, fino a un massimo di 50.000 euro. L’interesse verrà accreditato per un periodo di sei mesi a partire dall’apertura del conto. Inoltre, il cashback del 4% si applica sulle spese effettuate con la carta di debito associata al conto.

Requisiti per il cashback

Per poter beneficiare del cashback, è fondamentale che sul Conto Corrente Arancio ci siano almeno 100 euro per almeno un giorno entro il 31 luglio. Questa condizione è necessaria per ricevere il bonus sugli acquisti, che ha un limite mensile di spesa fissato a 500 euro.

Incentivi per il passaparola

Oltre ai vantaggi già menzionati, ING ha messo in atto un interessante programma di referral che consente di guadagnare ulteriormente. Invitando amici a aprire un nuovo conto corrente online, si possono guadagnare 25 euro di cashback per ogni amico che decide di entrare in ING, fino a un massimo di 250 euro (10 amici). Questa è un’ottima opportunità per condividere i benefici dell’offerta con il proprio network.

Documentazione necessaria

Per aprire un conto corrente Arancio, la procedura è molto semplice. È sufficiente presentare un documento d’identità valido, la tessera sanitaria e un numero di telefono. Se si è liberi professionisti o autonomi, è richiesto anche il certificato di attribuzione della partita IVA. La facilità di apertura rende l’offerta ancora più allettante.

Conclusioni

In un periodo in cui molte istituzioni finanziarie offrono rendimenti ridotti, la proposta di ING si fa notare come un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Con il 4% di interesse sui risparmi e un cashback del 4% sulle spese, Conto Corrente Arancio si pone come una delle scelte più vantaggiose sul mercato. Non perdere tempo: visita il sito di ING per scoprire come attivare l’offerta e ottimizzare i tuoi risparmi.