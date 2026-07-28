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28 Luglio 2026

Scambio automatico dati fiscali: come cambia il mondo delle criptovalute

La direttiva Dac8 ha rivoluzionato il controllo fiscale sulle criptovalute. Scopri come funziona lo scambio automatico di dati e quali sono le implicazioni per gli investitori.

· · 3 min
Scambio automatico dati fiscali: come cambia il mondo delle criptovalute

Dal 1° gennaio 2026, il mondo delle criptovalute in Europa ha vissuto una svolta epocale. Con l’entrata in vigore della direttiva Dac8 l’era dell’anonimato per chi detiene asset digitali è ufficialmente terminata. Questo nuovo quadro normativo ha allineato i controlli sulle valute virtuali a quelli già in vigore per i conti correnti bancari tradizionali.

In Italia, il recepimento della norma europea è avvenuto tramite il Decreto Legislativo n. 194 del 10 dicembre 2026 seguito dal provvedimento attuativo n. 186865 del 22 giugno 2026. Questi documenti hanno definito i dettagli tecnici, i soggetti obbligati e il calendario del reporting finanziario, cambiando radicalmente il rapporto tra contribuenti, exchange e fisco.

La genesi della direttiva Dac8

Per comprendere appieno la portata della Dac8, è necessario fare un passo indietro. L’architettura di questo impianto di controllo nasce nell’agosto 2026 con l’approvazione del Carf (Crypto-Asset Reporting Framework) da parte dell’Ocse. Questo standard internazionale mira a colmare la mancanza di trasparenza transfrontaliera nel mercato delle criptovalute.

L’Italia ha aderito formalmente al Carf il 20 novembre 2026, impegnandosi a implementare il monitoraggio globale. A livello comunitario, l’Unione Europea ha tradotto e reso vincolanti le linee guida del Carf attraverso la direttiva Dac8, approvata dal Consiglio UE il 17 ottobre 2026. Si tratta dell’ottava estensione della direttiva madre 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa fiscale.

Chi sono i Cao: i soggetti obbligati alla comunicazione

Il D.Lgs. 194/2026 individua con precisione i soggetti tenuti a raccogliere e trasmettere i dati, denominati Cao (Crypto-Asset Operators). L’obbligo di comunicazione non grava sui singoli cittadini, ma ricade interamente sulle piattaforme intermediarie, che si dividono in due categorie principali:

  • Operatori Micar-compliant exchange e prestatori di servizi di portafoglio che hanno ottenuto l’autorizzazione formale a operare in Italia ai sensi dell’articolo 63 del regolamento europeo Micar (UE 2026/1114), o che operano in regime di passaporto europeo tramite notifica (art. 60 MiCAR).
  • Operatori Non-Micar con criteri di collegamento piattaforme che, pur non rientrando direttamente nei presidi Micar, presentano un forte legame territoriale o economico con l’Italia.

Per evitare un inutile sovraccarico burocratico, la normativa introduce il principio di unicità della comunicazione: nessun operatore è tenuto ad adempiere due volte per lo stesso utente in due diverse giurisdizioni europee.

Le 9 categorie di operazioni sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 chiarisce che i flussi inviati dalle piattaforme in formato XML non conterranno semplici saldi aggregati, ma una radiografia dettagliata della vita finanziaria digitale dell’utente. Oltre ai dati anagrafici completi, gli exchange dovranno tracciare e comunicare nove specifiche categorie di operazioni:

  • Acquisti di cripto-attività mediante valuta fiat.
  • Vendite di cripto-attività in cambio di valuta fiat.
  • Operazioni di swap (crypto-to-crypto).
  • Trasferimenti in entrata (Inbound).
  • Trasferimenti in uscita (Outbound).
  • Movimenti su valute fiat d’appoggio.
  • Proventi da staking e lending.
  • Transazioni di NFT.
  • Pagamenti commerciali.

Questo livello di dettaglio permette all’Agenzia delle Entrate di avere una visione completa e trasparente delle operazioni finanziarie degli utenti.

Il calendario operativo: le date da segnare

La macchina dei controlli automatici si muove secondo una roadmap stringente e progressiva. Il testo normativo e i provvedimenti attuativi hanno stabilito un calendario preciso per l’implementazione delle nuove disposizioni. Gli operatori devono rispettare scadenze specifiche per la raccolta e la trasmissione dei dati, garantendo così un flusso continuo e tempestivo di informazioni al fisco.

Questa nuova era di trasparenza fiscale rappresenta una sfida per gli investitori, ma anche un’opportunità per regolarizzare la propria posizione e operare in un contesto più sicuro e controllato.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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